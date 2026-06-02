 Altıağacda yaradılan “zoopark”da heyvanlar baxımsız şəkildə saxlanılır - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Altıağacda yaradılan “zoopark”da heyvanlar baxımsız şəkildə saxlanılır - VİDEO

16:37 - Bu gün
Altıağacda yaradılan “zoopark”da heyvanlar baxımsız şəkildə saxlanılır - VİDEO

Xızı meşələrinin yaxınlığında yerləşən “Altıağac Cənnət Bağı”nda “zoopark” adı altında müxtəlif vəhşi heyvanlar saxlanılır.

Lakin sosial şəbəkələrdə heyvanların saxlanma şəraitinin qənaətbəxş olmadığı ilə bağlı görüntülər yayılıb. Hətta heyvansevərlər bununla bağlı imzatoplama kampaniyası başladıb.

1news.az xəbər verir ki, şikayətçilər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə onlayn müraciətlərinin cavabsız qaldığını vurğulayırlar.

Onların sözlərinə görə, ərazidə ayılar, meymunlar, marallar, ördəklər, qu quşları və digər heyvanlar var.

“Maralların saxlanıldığı sahə nisbətən geniş görünsə də, xüsusilə ayılar və meymunların yerləşdirildiyi qəfəslər ciddi narahatlıq doğurur. Bu heyvanların təbii davranışlarını həyata keçirə bilməsi, hərəkət etməsi və normal həyat funksiyalarını qoruması üçün tələb olunan şəraitin təmin olunmadığı müşahidə edilir.

Ayıların dar qəfəslərdə nəzərəçarpacaq dərəcədə arıq görünməsi, passiv və stresli davranışlar sərgiləməsi diqqət çəkir. Meymunların isə son dərəcə məhdud sahədə saxlanılması onların sosial və fiziki ehtiyaclarının qarşılanmadığını göstərir.

Ümumilikdə həmin “zoopark” ərazisi müxtəlif növdən olan heyvanların sağlam və təhlükəsiz şəkildə saxlanılması üçün yetərli görünmür. Odur ki, zoopark lisenziyasının varlığı şübhə doğurur. Varsa da minimal şərtlər və mühitə sahib bu məkana verilən lisenziyanın qanuniliyini, zoopark standartlarına nə dərəcədə sahib olmasını ciddi araşdırma hədəfi edir. Vəhşi heyvanların və quşların fərqli bioloji ehtiyacları, hərəkət arealları və davranış xüsusiyyətləri var. Bu canlıların məhdud və uyğun olmayan sahələrdə nümayiş məqsədilə saxlanılması heyvan rifahı prinsipləri ilə uyğun gəlmir”, - şikayətdə bildirilir.

Məsələ ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə verilən sorğuya cavabda araşdırma aparıldığı qeyd edilib.

Paylaş:
80

Aktual

Rəsmi

Narkoloji qeydiyyat arayışı ASAN xidmətə inteqrasiya edilib

Siyasət

Azərbaycan ilə Ukrayna arasında ikitərəfli əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti müzakirə edilib

Mövqe

Politoloq: İlham Əliyevin çıxışı Azərbaycanın enerji liderliyini bir daha təsdiqlədi

Rəsmi

Azərbaycanda Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyi yaradılıb - FƏRMAN

Cəmiyyət

Mayda Bakı metrosundan istifadə edənlərin sayı açıqlanıb

Sabirabad, Şirvan və Balakəndə qaz kəsiləcək

Qayınata gəlinini pula görə öldürüb? - TƏFƏRRÜAT

Altıağacda yaradılan “zoopark”da heyvanlar baxımsız şəkildə saxlanılır - VİDEO

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Sumqayıtda yük avtomobillərinin toqquşması nəticəsində xəsarət alanların vəziyyıti açıqlanıb - YENİLƏNİB

“McDonald's Azərbaycan” şəhid və qazi ailələrinin uşaqları ilə birlikdə Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Gününü qeyd edib - FOTO

“McDonald's Azərbaycan” “Uşaqların Sağlam Gələcəyi” reabilitasiya mərkəzinə tibbi avadanlıq təqdim edib - FOTO

“Subway Azərbaycan” şəhid və qazi ailələrinin uşaqları üçün KVN gecəsinə səfər təşkil edib - FOTO - VİDEO

Son xəbərlər

Dünya Kuboku öncəsi Ebola həyəcanı: Braziliyada şübhəli hallar qeydə alındı

Bu gün, 17:37

Azərbaycan ilə Ukrayna arasında ikitərəfli əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti müzakirə edilib

Bu gün, 17:36

Mayda Bakı metrosundan istifadə edənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:25

Şri-Lanka prezidenti Azərbaycan dövlət başçısına təbrik məktubu göndərib

Bu gün, 17:20

Pərviz Şahbazovla Denis Şmıqal arasında görüş keçirilib

Bu gün, 17:17

ABŞ nümayəndə heyəti Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib

Bu gün, 17:13

Sabirabad, Şirvan və Balakəndə qaz kəsiləcək

Bu gün, 16:59

Milli Məclisin növbədənkənar ilk iclasının tarixi və gündəliyi açıqlandı

Bu gün, 16:59

Qayınata gəlinini pula görə öldürüb? - TƏFƏRRÜAT

Bu gün, 16:56

Altıağacda yaradılan “zoopark”da heyvanlar baxımsız şəkildə saxlanılır - VİDEO

Bu gün, 16:37

Azərbaycan və Özbəkistan XİN rəhbərləri arasında telefon danışığı baş tutub

Bu gün, 16:30

Paytaxtda gənc qız yaşadığı binanın üçüncü mərtəbəsindən yıxılıb

Bu gün, 16:20

İtaliyada güclü zəlzələ baş verdi

Bu gün, 16:18

Güclü külək əsir - Faktiki hava

Bu gün, 15:55

Politoloq: İlham Əliyevin çıxışı Azərbaycanın enerji liderliyini bir daha təsdiqlədi

Bu gün, 15:53

Yol polisindən küləkli hava ilə bağlı xəbərdarlıq

Bu gün, 15:30

Azərbaycanda ən çox hansı yağ istehsal olunub? – Rəqəmlər açıqlandı

Bu gün, 15:29

Sabahdan müəllimlərin işə qəbulu üzrə elektron sənəd qəbulu başlayır

Bu gün, 15:12

Lökbatanda iki gün su olmayacaq

Bu gün, 14:54

Narkoloji qeydiyyat arayışı ASAN xidmətə inteqrasiya edilib

Bu gün, 14:40
Bütün xəbərlər