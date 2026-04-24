Şagird yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılır

Qafar Ağayev17:39 - Bu gün
IV və VI siniflərdə təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi məqsədilə monitorinqlər təşkil ediləcək.

Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən 1news.az-a verilən məlumata görə, monitorinqə hazırlıq mərhələsinin şəffaf və fasiləsiz təşkili məqsədilə 27 aprel saat 18:00-dan etibarən IV və VI siniflər üzrə şagirdlərin elektron yerdəyişməsi müvəqqəti olaraq dayandırılır. Həmin müddətə qədər sorğu yerləşdirən valideynlər 30 aprel saat 18:00-a qədər övladlarının sənədlərini yerdəyişmə etdikləri təhsil müəssisəsinə təqdim etməlidirlər.

Qeyd edək ki, monitorinq prosesi başa çatdıqdan sonra bu siniflər üzrə yerdəyişmə prosesi yenidən aktiv ediləcək.

Aktual

Cəmiyyət

Agentlik: Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində araşdırma aparılması ilə bağlı məlumatlar əsassızdır

Cəmiyyət

“Son zəng”də bu şəxslər iştirak edə biləcək - Təlimat göndərildi

İqtisadiyyat

“Yelo Bank” Avropa İttifaqının sanksiyalarına düşdü

Cəmiyyət

Füzuli şəhərində bərpa işləri ilə bağlı təqdimatda milyarder Vahid Ələkbərov da iştirak edib - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycan və Qazaxıstan Xəzərdə səviyyə azalması ilə bağlı birgə fəaliyyətləri genişləndirir

Şagird yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılır

“Gənclik” metrosunun qarşısındakı meydan rahat şəhər mühitinə çevriləcək - FOTO

Qarabağ Dirçəliş Fondu ADA Universitetində gənclərlə maarifləndirmə görüşü keçirib

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Xırdalanda qətl hadisəsi törədilib - YENİLƏNİB

Təhdid xarakterli paylaşım edən məktəbli saxlanılıb

Ağdam şəhərində daha 92 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - FOTO - YENİLƏNİB

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 57 nəfər saxlanılıb

Son xəbərlər

Yelo Bank Aİ sanksiyaları ilə bağlı danışdı

Bu gün, 18:30

Azərbaycan və Qazaxıstan Xəzərdə səviyyə azalması ilə bağlı birgə fəaliyyətləri genişləndirir

Bu gün, 17:54

Şagird yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılır

Bu gün, 17:39

Tramp: “İrana qarşı nüvə silahı istifadə etməyəcəyəm”

Bu gün, 17:30

“Gənclik” metrosunun qarşısındakı meydan rahat şəhər mühitinə çevriləcək - FOTO

Bu gün, 17:08

Qarabağ Dirçəliş Fondu ADA Universitetində gənclərlə maarifləndirmə görüşü keçirib

Bu gün, 17:02

Agentlik: Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində araşdırma aparılması ilə bağlı məlumatlar əsassızdır

Bu gün, 17:01

Binədə mənzillərdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 16:54

“Formula 1” həyəcanı Türkiyədə 6 ildən sonra yenidən yaşanacaq - Ərdoğan açıqladı

Bu gün, 16:52

Türkiyədə sosial mediada yaş məhdudiyyəti necə tətbiq olunacaq?

Bu gün, 16:50

Ölkə ərazisində küləkli hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 16:42

“Son zəng”də bu şəxslər iştirak edə biləcək - Təlimat göndərildi

Bu gün, 16:34

“Bolt”dan yeni xidmət: 4,99 AZN ilə daha çox qənaət – FOTO

Bu gün, 16:29

İran XİN başçısı Ərakçi danışıqlar üçün Pakistana gedir

Bu gün, 16:19

Müdafiə Nazirliyi ilə Hərbi Prokurorluq arasında Memorandum imzalanıb

Bu gün, 16:10

Fantaziyanın sərhədi yoxdur: Cəmil Hüseynovun “Fantazm” sərgisi Bakıda - FOTO

Bu gün, 16:08

MİQ-də iştirak üçün ödənişin məbləği təsdiqləndi

Bu gün, 16:00

“Yelo Bank” Avropa İttifaqının sanksiyalarına düşdü

Bu gün, 16:00

Nazirlər Kabineti vahid indekslərin siyahısında dəyişiklik edib

Bu gün, 15:52

Kamran Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirini qəbul edib

Bu gün, 15:31
Bütün xəbərlər