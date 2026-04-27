AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:55 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,4 % artaraq 1,9935 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % artaraq 2,2576 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9935
AUD 1,2186
BYN 0,5824
AED 0,4628
KRW 0,1155
CZK 0,0819
CNY 0,2489
DKK 0,2668
GEL 0,6335
HKD 0,2169
INR 0,0181
GBP 2,3019
SEK 0,1845
CHF 2,166
ILS 0,5706
CAD 1,2441
KWD 5,5217
KZT 0,366
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5469
MDL 0,0977
NOK 0,1828
UZS 0,0141
PKR 0,6088
PLN 0,4698
RON 0,392
RUB 2,2576
RSD 0,017
SGD 1,3335
SAR 0,4532
xdr 2,3286
TRY 0,0378
TMT 0,4857
UAH 0,0386
JPY 1,0675
NZD 1,0009
XAU 8031,174
XAG 129,9167
XPT 3448,102
XPD 2547,306
