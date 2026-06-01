AMB iyunun ilk gününün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:19 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,2 % artaraq 1,9802 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,3836 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9802

100 Rusiya rublu

2,3836

1 Avstraliya dolları

1,2216

1 Belarus rublu

0,6223

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1123

1 Çexiya kronu

0,0816

1 Çin yuanı

0,2512

1 Danimarka kronu

0,2649

1 Gürcü larisi

0,6386

1 Honq Konq dolları

0,2169

1 Hindistan rupisi

0,0179

1 İngilis funt sterlinqi

2,2878

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1839

1 İsveçrə frankı

2,1713

1 İsrail şekeli

0,6052

1 Kanada dolları

1,2311

1 Küveyt dinarı

5,4928

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3496

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5594

1 Moldova leyi

0,0982

1 Norveç kronu

0,1839

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6090

1 Polşa zlotası

0,4680

1 Rumıniya leyi

0,3772

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3307

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4530

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3269

Türk lirəsi

0,0370

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0384

Yapon yeni

1,0661

Yeni Zelandiya dolları

1,0148

Qızıl

7675,2960

Gümüş

128,4760

Platin

3299,3090

Palladium

2339,7270

