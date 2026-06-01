AMB iyunun ilk gününün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,2 % artaraq 1,9802 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,3836 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9802
|
100 Rusiya rublu
|
2,3836
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2216
|
1 Belarus rublu
|
0,6223
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1123
|
1 Çexiya kronu
|
0,0816
|
1 Çin yuanı
|
0,2512
|
1 Danimarka kronu
|
0,2649
|
1 Gürcü larisi
|
0,6386
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2169
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0179
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2878
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1839
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1713
|
1 İsrail şekeli
|
0,6052
|
1 Kanada dolları
|
1,2311
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4928
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3496
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5594
|
1 Moldova leyi
|
0,0982
|
1 Norveç kronu
|
0,1839
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6090
|
1 Polşa zlotası
|
0,4680
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3772
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3307
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3269
|
Türk lirəsi
|
0,0370
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0384
|
Yapon yeni
|
1,0661
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0148
|
Qızıl
|
7675,2960
|
Gümüş
|
128,4760
|
Platin
|
3299,3090
|
Palladium
|
2339,7270