 Avro ucuzlaşdı - AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Avro ucuzlaşdı - AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:22 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, iyunun 2-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi isə 0,0370 manat təşkil edib. Avro 1.9785 manatadək, Rusiyanın 100 rublu isə 2.3681 manatadək ucuzlaşıb.

Valyuta Kod Kurs
1 ABŞ dolları USD 1,7
1 Avro EUR 1,9785
1 Avstraliya dolları AUD 1,2176
1 Belarus rublu BYN 0,6223
1 BƏƏ dirhəmi AED 0,4628
100 Cənubi Koreya vonu KRW 0,1121
1 Çexiya kronu CZK 0,0815
1 Çin yuanı CNY 0,2514
1 Danimarka kronu DKK 0,2647
1 Gürcüstan larisi GEL 0,6386
1 Honq Konq dolları HKD 0,2169
1 Hindistan rupisi INR 0,0179
1 Britaniya funt sterlinqi GBP 2,2888
1 İsveç kronu SEK 0,1829
1 İsveçrə frankı CHF 2,1623
1 İsrail şekeli ILS 0,6023
1 Kanada dolları CAD 1,2279
1 Küveyt dinarı KWD 5,4958
100 Qazaxıstan tengəsi KZT 0,3485
1 Qətər Realı QAR 0,4664
1 Qırğızıstan somu KGS 0,0194
100 Macarıstan forinti HUF 0,5563
1 Moldova leyi MDL 0,0982
1 Norveç kronu NOK 0,1831
100 Özbəkistan somu UZS 0,0142
100 Pakistan rupisi PKR 0,6093
1 Polşa zlotısı PLN 0,467
1 Rumıniya leyi RON 0,377
100 Rusiya rublu RUB 2,3681
1 Serbiya dinarı RSD 0,0168
1 Sinqapur dolları SGD 1,3299
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 0,453
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) xdr 2,3277
1 Türkiyə lirəsi TRY 0,037
1 Türkmənistan manatı TMT 0,4857
1 Ukrayna qrivnası UAH 0,0384
100 Yaponiya yeni JPY 1,0643
1 Yeni Zelandiya dolları NZD 1,0087
1 Qızıl XAU 7679,138
1 Gümüş XAG 128,8269
1 Platin XPT 3322,557
1 Palladium XPD 2333,08
