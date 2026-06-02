Avro ucuzlaşdı - AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, iyunun 2-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi isə 0,0370 manat təşkil edib. Avro 1.9785 manatadək, Rusiyanın 100 rublu isə 2.3681 manatadək ucuzlaşıb.
|Valyuta
|Kod
|Kurs
|1 ABŞ dolları
|USD
|1,7
|1 Avro
|EUR
|1,9785
|1 Avstraliya dolları
|AUD
|1,2176
|1 Belarus rublu
|BYN
|0,6223
|1 BƏƏ dirhəmi
|AED
|0,4628
|100 Cənubi Koreya vonu
|KRW
|0,1121
|1 Çexiya kronu
|CZK
|0,0815
|1 Çin yuanı
|CNY
|0,2514
|1 Danimarka kronu
|DKK
|0,2647
|1 Gürcüstan larisi
|GEL
|0,6386
|1 Honq Konq dolları
|HKD
|0,2169
|1 Hindistan rupisi
|INR
|0,0179
|1 Britaniya funt sterlinqi
|GBP
|2,2888
|1 İsveç kronu
|SEK
|0,1829
|1 İsveçrə frankı
|CHF
|2,1623
|1 İsrail şekeli
|ILS
|0,6023
|1 Kanada dolları
|CAD
|1,2279
|1 Küveyt dinarı
|KWD
|5,4958
|100 Qazaxıstan tengəsi
|KZT
|0,3485
|1 Qətər Realı
|QAR
|0,4664
|1 Qırğızıstan somu
|KGS
|0,0194
|100 Macarıstan forinti
|HUF
|0,5563
|1 Moldova leyi
|MDL
|0,0982
|1 Norveç kronu
|NOK
|0,1831
|100 Özbəkistan somu
|UZS
|0,0142
|100 Pakistan rupisi
|PKR
|0,6093
|1 Polşa zlotısı
|PLN
|0,467
|1 Rumıniya leyi
|RON
|0,377
|100 Rusiya rublu
|RUB
|2,3681
|1 Serbiya dinarı
|RSD
|0,0168
|1 Sinqapur dolları
|SGD
|1,3299
|1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|SAR
|0,453
|1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)
|xdr
|2,3277
|1 Türkiyə lirəsi
|TRY
|0,037
|1 Türkmənistan manatı
|TMT
|0,4857
|1 Ukrayna qrivnası
|UAH
|0,0384
|100 Yaponiya yeni
|JPY
|1,0643
|1 Yeni Zelandiya dolları
|NZD
|1,0087
|1 Qızıl
|XAU
|7679,138
|1 Gümüş
|XAG
|128,8269
|1 Platin
|XPT
|3322,557
|1 Palladium
|XPD
|2333,08
