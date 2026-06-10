Nazir: süni intellekt şagirdləri tənbəlləşdirir
Uşaqlar süni intellektdən məsələnin izah yolu ilə bağlı yox, birbaşa o məsələnin cavabı üçün istifadə edir.
1news.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən hazırlanmış “Azərbaycanda yeniyetmələrin hüquq düşüncəsi” adlı tədqiqat hesabatının və “Uşaqlar və Hüquq” adlı kitabın təqdimat mərasimində bildirib.
Onun sözlərinə görə, süni intellektdən yanlış istifadə uşaqların kütləşməsi və tənbəlləşməsinə gətirib çıxarır.
"Uşaqlar məsələnin həllini soruşmur, məsələnin cavabını bilmək istəyirlər. Məsələn, hansısa riyazi məsələ ilə bağlı süni intellektə "bu məsələni mənə izah et" kimi yox "bunun cavabını mənə de" formasında müraciət edirlər. Bu, gələcək üçün çox ciddi təhlükədir. Uşaqların gələcəyi üçün, beyin inkişafı üçün riskdir", - nazir qeyd edib.