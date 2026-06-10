 Ceyhun Bayramov yaponiyalı həmkarı ilə ikitərəfli əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib | 1news.az | Xəbərlər
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Siyasət

Ceyhun Bayramov yaponiyalı həmkarı ilə ikitərəfli əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

First News Media15:14 - Bu gün
Ceyhun Bayramov yaponiyalı həmkarı ilə ikitərəfli əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Tokioya rəsmi səfəri çərçivəsində yaponiyalı həmkarı Toşimitsu Moteqi ilə görüşüb.

1news.az-ın məlumatına görə, bununla bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X"dəki rəsmi səhifəsində paylaşım edilib.

"Səfər iki ölkənin ikitərəfli münasibətləri dərinləşdirmək və qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətini nümayiş etdirir", - məlumatda qeyd olunub.

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