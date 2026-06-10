 Pezeşkian: İran müharibə istəmir, lakin öz suverenliyini qoruyacaq | 1news.az | Xəbərlər
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Pezeşkian: İran müharibə istəmir, lakin öz suverenliyini qoruyacaq

First News Media17:35 - 10 / 06 / 2026
Pezeşkian: İran müharibə istəmir, lakin öz suverenliyini qoruyacaq

İran müharibəyə can atmır, lakin suverenliyini qorumağa hazırdır.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian bəyan edib.

Onun sözlərinə görə, İran hakimiyyəti ölkəni gələcək sarsıntılardan qorumağa kömək edəcək qərarlar qəbul edir.

Pezeşkian müharibə və böhranlar şəraitində ölkəni idarə etməyin çətin olduğunu bildirib. O, İranın qarşısında duran çağırışların öhdəsindən gəlmək üçün cəmiyyətin bütün təbəqələrinin birlik və əməkdaşlığının vacibliyini vurğulayıb.

Bununla yanaşı, prezident qeyd edib ki, İran müharibəyə can atmır, lakin suverenliyinə qarşı hər hansı qəsd olduğu təqdirdə müdafiə olunmağa hazırdır.

"Müharibə ölkənin maraqlarına cavab vermir, lakin kimsə bizim ləyaqətimizə, torpağımıza və ərazimizə qəsd etməyə cəhd göstərsə, təslim olmayacağıq", - o bəyan edib.

Pezeşkian əlavə edib ki, İran regionda hökm sürən "nə müharibə, nə sülh" vəziyyətini dəyişdirməyə çalışır.

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