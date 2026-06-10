 “AzerGold”da Kəlbəcərin Söyüdlü qızıl yatağı layihəsinin icra vəziyyəti nəzərdən keçirilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

“AzerGold”da Kəlbəcərin Söyüdlü qızıl yatağı layihəsinin icra vəziyyəti nəzərdən keçirilib

First News Media20:58 - 10 / 06 / 2026
“AzerGold”da Kəlbəcərin Söyüdlü qızıl yatağı layihəsinin icra vəziyyəti nəzərdən keçirilib

Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev “AzerGold” QSC-də Söyüdlü (Zod) qızıl yatağı layihəsi üzrə aparılan işlərlə tanış olub.

“AzerGold”un İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimov Qafqaz regionunun ən böyük qızıl yatağı hesab edilən Zod yatağında dövlət şirkəti tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyət barədə ətraflı məlumat verib. O deyib ki, 2025-ci ilin avqust ayından etibarən genişmiqyaslı geoloji tədqiqat işlərinə başlanılıb, mövcud tarixi geoloji məlumatlar təhlil olunub. Eyni zamanda yatağın müasir metodlarla planlaşdırılması həyata keçirilib, topoqrafik xəritələr hazırlanıb, yataqda ümumi dərinliyi 9 min metrə çatan buruq-qazma işləri icra edilib.

Zakir İbrahimov diqqətə çatdırıb ki, tədqiqat işlərinin nəticəsi olaraq Zod qızıl yatağının çıxarıla bilən qalıq ehtiyatları faydalı qazıntı yataqlarının iqtisadi qiymətləndirilməsi üçün beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş JORC (Joint Ore Reserves Committee) standartlarının tələblərinə uyğun olaraq 1,03 milyon unsiya həcmində hesablanıb.

İdarə Heyətinin sədri vurğulayıb ki, yatağın resurs bazasının artırılması potensialı nəzərə alınaraq yaxın və uzaq cinahlarda intensiv kəşfiyyat işləri davam etdirilir.

Z.İbrahimov əlavə edib ki, Zod qızıl yatağının işlənməsi ölkənin dağ-mədən sənayesinin iqtisadiyyatda rolunun daha da güclənməsinə xidmət edəcək. Müasir texnologiyalar və beynəlxalq ekoloji standartlar əsasında yatağın gələcəkdə kompleks şəkildə istismara cəlb olunması regionun uzunmüddətli sosial-iqtisadi inkişafına, ölkənin qeyri-neft-qaz sektorunun tərəqqisinə müsbət təsir göstərəcək. Kəlbəcər rayonunda yeni iş yerlərinin yaradılması, peşəkar kadr hazırlığının gücləndirilməsi, xidmət və logistika sahələrinin inkişafı, eləcə də yerli sahibkarlığın genişlənməsi üçün əlavə imkanlar yaranacaq.

Bəşir Hacıyev Kəlbəcər rayonunda dövlət tərəfindən həyata keçirilən genişmiqyaslı bərpa və quruculuq işləri ilə paralel olaraq regionun zəngin təbii sərvətlərinin iqtisadi dövriyyəyə cəlb olunması istiqamətində görülən işlərin xüsusi əhəmiyyət daşıdığını diqqətə çatdırıb. Qeyd edilib ki, bu baxımdan Zod yatağının işlənməsi layihəsi rayonun sosial-iqtisadi inkişafına və məşğulluğun artırılmasına mühüm töhfə verəcək strateji layihə hesab olunur. Layihə işğaldan azad edilmiş ərazilərin iqtisadi reinteqrasiyası, həmin ərazilərin ölkənin ümumi iqtisadi sisteminə daha sıx inteqrasiyası və dayanıqlı məskunlaşma prosesinin dəstəklənməsi baxımından da mühüm rol oynayır. Layihənin həyata keçirilməsi Kəlbəcərin iqtisadi potensialının reallaşdırılmasına və əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsinə əlavə imkanlar yaradacaq.

Paylaş:
111

Aktual

1news TV

"İctimai məkanda şortik geyinilməsinə qarşıyam" - VİDEOSORĞU

Cəmiyyət

Sosial şəbəkələrdə yaşın yoxlanılması necə həyata keçiriləcək? - Sektor müdirindən İZAH

Cəmiyyət

RİNN rəsmisi: Ölkədə 43 % valideyn uşağının sosial şəbəkədə istifadəsinə nəzarət edə bilmir

Cəmiyyət

Əhməd İsmayılov: Erkən yaşlarda tənzimlənməyən sosial şəbəkə istifadəsi problemlərə səbəb ola bilər

İqtisadiyyat

“AzerGold”da Kəlbəcərin Söyüdlü qızıl yatağı layihəsinin icra vəziyyəti nəzərdən keçirilib

Azərbaycanın xarici dövlət borcu azalıb

Birillik əkin aparan fermerlərin kredit faizlərini dövlət ödəyəcək

Azərbaycanda 10 xarici rəqəmsal xidmət təchizatçısı vergi uçotuna alınıb

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan neftinin qiyməti artıb

Azərbaycan neftinin qiyməti qiyməti ucuzlaşdı

Qızıl kreditini bu banka gətirənlərə endirim var

İlk beş ayda dövlət büdcəsinin gəlirləri 16,4 milyard manata çataraq proqnozu üstələyib

Son xəbərlər

“AzerGold”da Kəlbəcərin Söyüdlü qızıl yatağı layihəsinin icra vəziyyəti nəzərdən keçirilib

10 / 06 / 2026, 20:58

Enerji Dialoqu Platforması təşəbbüsü çərçivəsində gənc media nümayəndələri üçün Səngəçal terminalına səfər təşkil olunub - foto

10 / 06 / 2026, 20:25

Uşaqların zərərli informasiyadan qorunmasına yönəlmiş normativ hüquqi akt layihəsi müzakirə olunub

10 / 06 / 2026, 18:18

Bakıda “Force of Love” 2026 yay festivalı keçirilib - FOTO

10 / 06 / 2026, 17:55

Hacıqabulda açıq ərazidə yanğın başlayıb

10 / 06 / 2026, 17:47

Pezeşkian: İran müharibə istəmir, lakin öz suverenliyini qoruyacaq

10 / 06 / 2026, 17:35

Nazir: süni intellekt şagirdləri tənbəlləşdirir

10 / 06 / 2026, 17:20

Milli Məclisdə kitabxana sisteminin aktual məsələlərinə həsr olunmuş ictimai müzakirə keçirilib

10 / 06 / 2026, 17:10

Ötən il Azərbaycanda 18 yaşına çatmış 478 yeniyetmə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib

10 / 06 / 2026, 16:57

Nəsimi rayonunda bəzi küçələrin qaz təchizatında fasilə yaranacaq

10 / 06 / 2026, 16:55

Sabunçuda 46 kiloqram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

10 / 06 / 2026, 16:52

Masallıda “Qızılağac” şadlıq sarayında saxta alkoqollu içkilər aşkarlanıb

10 / 06 / 2026, 16:50

Azərbaycan Yaponiya vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq edə bilər

10 / 06 / 2026, 16:31

Salyanda çörək istehsalı müəssisəsində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

10 / 06 / 2026, 16:01

Sosial şəbəkələrdə yaşın yoxlanılması necə həyata keçiriləcək? - Sektor müdirindən İZAH

10 / 06 / 2026, 15:56

RİNN rəsmisi: Ölkədə 43 % valideyn uşağının sosial şəbəkədə istifadəsinə nəzarət edə bilmir

10 / 06 / 2026, 15:53

Elmir Vəlizadə: Asas mahiyyət uşaqların sosial şəbəkələrdə zərərli təsirlərdən qorunmasından ibarətdir

10 / 06 / 2026, 15:47

Əhməd İsmayılov: Erkən yaşlarda tənzimlənməyən sosial şəbəkə istifadəsi problemlərə səbəb ola bilər

10 / 06 / 2026, 15:31

Ceyhun Bayramov yaponiyalı həmkarı ilə ikitərəfli əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

10 / 06 / 2026, 15:14

Hərbi Dəniz Qüvvələrində döyüş atışlı taktiki təlim keçirilir

10 / 06 / 2026, 15:12
Bütün xəbərlər