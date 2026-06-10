Salyanda çörək istehsalı müəssisəsində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən Salyan rayonunun Arbatan kəndində fəaliyyət göstərən, fiziki şəxs Muradov Mübariz Əslan oğluna məxsus çörək istehsalı müəssisəsində yoxlama keçirilib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə AQTA məlumat yayıb.
Yoxlama zamanı müəssisədə qida təhlükəsizliyi və sanitariya-gigiyena tələblərinin pozulduğu, istehsal prosesinin təhlükəsiz və gigiyenik şəkildə həyata keçirilməsi üçün tələb olunan şəraitin təmin edilmədiyi müəyyən olunub.
Məhsullardan nümunələr götürülərək laborator müayinələrə cəlb edilib.
Faktla bağlı fiziki şəxs barəsində inzibati protokol tərtib olunub, icrası məcburi olan göstərişlər verilib. Emal sahəsində aşkar olunmuş nöqsanlar aradan qaldırılanadək işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi məhdudlaşdırılıb.