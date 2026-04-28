Abşeronda 40 min manat dəyərində əşyalar oğurlanıb
Abşeron rayonunda 40 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb.
Bu barədə 1news.az-a DİN-in mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Məlumata görə, Abşeron rayonu ərazisində yerləşən evlərin birindən 40 min manat dəyərində inşaat materialları, kombi aparatı və avtomobil ehtiyat hissələri oğurlanıb.
Abşeron Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər oğurluq və narkotiklə əlaqəli cinayətlərə görə məhkum olunmuş 38 yaşlı R.Mahmudov müəyyən edilərək saxlanılıb. Onun taladığı əşyaların bir qismini satdığı məlum olub.
Araşdırma aparılır.
136