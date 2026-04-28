MÜTDA-dan açıqlama: məktəb çantalarına nəzarət gücləndirilir
"Mütəmadi olaraq DİN və aidiyyəti digər qurumlarla birlikdəbirlikdə məktəblərə reydlər təşkil edilir".
1news.az xəbər verir ki, bunu Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin (MÜTDA) rəhbəri Eşqi Bağırov brifinqdə söyləyib.
Onun sözlərinə görə, şagird intizam qaydalarında məktəbə gətirilməsi qadağan edilmiş əşyaların məktəbli çantasında tapılması halları ciddi nəzarətə götürülür.
