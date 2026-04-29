Sabunçu və Suraxanı rayonlarının bəzi ərazilərinin qaz kəsiləcək
Təmir-quraşdırma işlərinin aparılması məqsədilə paytaxtın Sabunçu və Suraxanı rayonlarının bəzi ərazilərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
"Azəriqaz"dan 1news.az-a verilən məlumata görə, Sabunçu və Suraxanı rayonlarında aparılacaq təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar 29.04.2026-cı il tarixində saat 10:00-dan işlər başa çatanadək Ramanı Südçülük Sovxozunun, E.Məhərrəmov küçəsinin, Sosial evlərin, Daş Karxanasının bir hissəsinin və Zığ kəndinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
