 Avro və rublun məzənnələrində azalma - AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Avro və rublun məzənnələrində azalma - AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:45 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,06 % azalaraq 1,9899 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 2,2600 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9899

100 Rusiya rublu

2,2600

1 Avstraliya dolları

1,2178

1 Belarus rublu

0,5824

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1151

1 Çexiya kronu

0,0817

1 Çin yuanı

0,2487

1 Danimarka kronu

0,2663

1 Gürcü larisi

0,6325

1 Honq Konq dolları

0,2169

1 Hindistan rupisi

0,0179

1 İngilis funt sterlinqi

2,2971

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1832

1 İsveçrə frankı

2,1545

1 İsrail şekeli

0,5739

1 Kanada dolları

1,2422

1 Küveyt dinarı

5,5226

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3708

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5469

1 Moldova leyi

0,0984

1 Norveç kronu

0,1822

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6073

1 Polşa zlotası

0,4684

1 Rumıniya leyi

0,3906

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3314

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4532

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3279

Türk lirəsi

0,0377

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0385

Yapon yeni

1,0649

Yeni Zelandiya dolları

0,9968

Qızıl

7828,4405

Gümüş

125,5178

Platin

3295,8070

Palladium

2480,1130

Paylaş:
115

Son xəbərlər

“Bu sərəncam və ayrılan vəsait vətəndaşların mənafelərinin qorunmasına xidmət edəcək” - ŞƏRH

Bu gün, 18:10

Təbii fəlakətlərə qarşı dövlətin çevik reaksiyası: Ölkə prezidenti öz iradəsini göstərdi - AÇIQLAMA

Bu gün, 17:50

Azərbaycan Ordusunda kibertəhlükəsizlik üzrə mütəxəssislərin peşəkarlığı artırılır - FOTO

Bu gün, 17:32

Artıq xarici bank kartları ilə də ictimai nəqliyyatda ödəniş etmək mümkündür

Bu gün, 17:28

“Neftçi” – “Qarabağ” matçının hakimləri məlum oldu

Bu gün, 17:21

Səhiyyə Nazirliyinə məlumatları elektron qaydada sorğu əsasında almaq hüququ verilib

Bu gün, 17:18

Xəzər dənizi akvatoriyasında balıq ovuna mövsümi qadağa olacaq - Tarix açıqlandı

Bu gün, 17:14

Azərbaycan və Merakeş prokurorluqları arasında hüquqi bazasının daha da dərinləşdirilməsi müzakirə edilib

Bu gün, 17:08

“Bakıda münasib qiymətə kirayə mənzil tapmaq daha da çətinləşəcək” – Ekspert səbəbləri açıqladı

Bu gün, 16:54

“Temu” bağlamaları niyə gec gəlir? - DGK sədrindən AÇIQLAMA

Bu gün, 16:30

ABŞ blokadası İran rialına zərbə vurdu

Bu gün, 16:28

Əməliyyat Şirkəti WUF13 iştirakçıları üçün ictimai nəqliyyat haqqında məlumat yayıb

Bu gün, 16:02

Sumqayıtın “Odlar Yurdu” komandası çempionatdan kənarlaşdırılıb

Bu gün, 15:52

AZAL-ın təşəbbüsü ilə Milli Aviasiya Akademiyasının mütəxəssisləri Avropaya təlimə gediblər

Bu gün, 15:34

Dələduzluqda ittiham olan Sevinc Hüseynova Türkiyədə tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bu gün, 15:23

İranla sərhəddə yeni gömrük keçid məntəqəsi inşa olunacaq

Bu gün, 15:15

Maliyyə Nazirliyinə yeni aparat rəhbəri təyin edilib - DOSYE

Bu gün, 15:03

May ayında hava necə olacaq? - AYLIQ PROQNOZ

Bu gün, 14:59

Azərbaycan və Maldiv arasında viza rejimi ləğv edildi

Bu gün, 14:47

Aktau 2030-cu il üçün İƏT-in Turizm Paytaxtı seçilib

Bu gün, 14:38
Bütün xəbərlər