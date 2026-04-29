Avro və rublun məzənnələrində azalma - AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,06 % azalaraq 1,9899 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 2,2600 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9899
|
100 Rusiya rublu
|
2,2600
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2178
|
1 Belarus rublu
|
0,5824
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1151
|
1 Çexiya kronu
|
0,0817
|
1 Çin yuanı
|
0,2487
|
1 Danimarka kronu
|
0,2663
|
1 Gürcü larisi
|
0,6325
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2169
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0179
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2971
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1832
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1545
|
1 İsrail şekeli
|
0,5739
|
1 Kanada dolları
|
1,2422
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5226
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3708
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5469
|
1 Moldova leyi
|
0,0984
|
1 Norveç kronu
|
0,1822
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6073
|
1 Polşa zlotası
|
0,4684
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3906
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3314
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3279
|
Türk lirəsi
|
0,0377
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0385
|
Yapon yeni
|
1,0649
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9968
|
Qızıl
|
7828,4405
|
Gümüş
|
125,5178
|
Platin
|
3295,8070
|
Palladium
|
2480,1130