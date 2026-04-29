Trampın fotosu olan xüsusi pasportlar buraxılacaq
ABŞ hökuməti ölkənin 250-ci ildönümü münasibətilə üzərində Prezident Donald Trampın fotosu olan məhdud sayda xüsusi pasportların buraxılmasını planlaşdırır.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ABŞ mətbuatında yayılan məlumatlara görə, xüsusi dizaynlı pasportda ABŞ-nin Müstəqillik Bəyannaməsi, Donald Trampın fotosu və imzası, həmçinin ölkənin qurucu atalarının bu sənədi imzaladığı səhnəni əks etdirən görüntü yer alacaq.
Bildirilir ki, bu pasportlar iyul ayında keçiriləcək ABŞ-nin 250 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində istifadəyə veriləcək. Məhdud sayda buraxılacaq sənəd stoklar mövcud olduğu müddətdə bütün ABŞ vətəndaşları üçün əlçatan olacaq, lakin yalnız Vaşinqton Pasport Agentliyindən əldə etmək mümkün olacaq.
ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Tomi Piqot məsələ ilə bağlı açıqlamasında qeyd edib ki, ölkə iyul ayında 250-ci ildönümünü qeyd etməyə hazırlaşdığı bir vaxtda, bu tarixi hadisəni vurğulamaq üçün xüsusi dizaynlı pasportlar təqdim olunacaq.
O əlavə edib ki, yeni pasportlar ABŞ pasportunu dünyanın ən təhlükəsiz sənədlərindən biri edən bütün standart təhlükəsizlik xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayacaq.
