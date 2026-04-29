Tarixdə bu gün – 29 aprel nə günüdür?

Tarixdə hər bir gün müxtəlif hadisələrlə yadda qalır.


1news.az 29 aprel tarixində baş vermiş hadisələri təqdim edir:


29 aprel 1918 – Erməni-daşnak dəstələri Gümrü şəhəri yaxınlığında azərbaycanlı əhaliyə qarşı kütləvi qırğın törədiblər. Yüzlərlə insan qətlə yetirilib.
29 aprel 1941 – Azərbaycan KP MK Bürosunun iclasında Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında qərar qəbul edilib. Yubiley mərasimi 1941-ci il 16 oktyabr tarixinə təyin olunmuşdu. İki ay sonra müharibə (1941–1945) başlandı və Nizaminin yubileyini 1947-ci ildə keçirmək mümkün oldu.

1992-ci il 29 aprel — Azərbaycan və Cənubi Afrika Respublikası arasında diplomatik əlaqələr qurulmuşdur.
29 aprel 2004 – Prezident İlham Əliyev Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında çıxış edib. Dövlət başçısı AŞPA-nın fəxri üzvü diplomu və xatirə medalı ilə təltif olunub.

2015-ci il 29 aprel Bakı şəhərinin Xətai rayonunda yerləşən 58 saylı orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi Aytac Babayevanın qətlə yetirilməsi cəmiyyətdə böyük rezonansa səbəb olmuşdur.
2015-ci il 29 aprel Bakı Konqres Mərkəzinin açılışı olmuşdur.
2018-ci il 29 aprel - Lyuis Hemilton Azərbaycan Qran-prisinin qalibi olub.

Qeyd edək ki, 29 Aprel Beynəlxalq Rəqs Günüdür.

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan və Maldiv arasında viza rejimi ləğv edildi

Cəmiyyət

“Bu sərəncam və ayrılan vəsait vətəndaşların mənafelərinin qorunmasına xidmət edəcək” - ŞƏRH

Cəmiyyət

Təbii fəlakətlərə qarşı dövlətin çevik reaksiyası: Ölkə prezidenti öz iradəsini göstərdi - AÇIQLAMA

İqtisadiyyat

“Bakıda münasib qiymətə kirayə mənzil tapmaq daha da çətinləşəcək” – Ekspert səbəbləri açıqladı

Cəmiyyət

“Bu sərəncam və ayrılan vəsait vətəndaşların mənafelərinin qorunmasına xidmət edəcək” - ŞƏRH

Təbii fəlakətlərə qarşı dövlətin çevik reaksiyası: Ölkə prezidenti öz iradəsini göstərdi - AÇIQLAMA

Azərbaycan Ordusunda kibertəhlükəsizlik üzrə mütəxəssislərin peşəkarlığı artırılır - FOTO

Artıq xarici bank kartları ilə də ictimai nəqliyyatda ödəniş etmək mümkündür

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanın bir qrup QHT nümayəndəsi Nyu-York merinə açıq məktub yazıb

“Bolt”dan yeni xidmət: 4,99 AZN ilə daha çox qənaət – FOTO

Martın 15-i keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

TƏBİB-dən rəsmi açıqlama: Yeni təyinatlarla bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir

Son xəbərlər

“Bu sərəncam və ayrılan vəsait vətəndaşların mənafelərinin qorunmasına xidmət edəcək” - ŞƏRH

Bu gün, 18:10

Təbii fəlakətlərə qarşı dövlətin çevik reaksiyası: Ölkə prezidenti öz iradəsini göstərdi - AÇIQLAMA

Bu gün, 17:50

Azərbaycan Ordusunda kibertəhlükəsizlik üzrə mütəxəssislərin peşəkarlığı artırılır - FOTO

Bu gün, 17:32

Artıq xarici bank kartları ilə də ictimai nəqliyyatda ödəniş etmək mümkündür

Bu gün, 17:28

“Neftçi” – “Qarabağ” matçının hakimləri məlum oldu

Bu gün, 17:21

Səhiyyə Nazirliyinə məlumatları elektron qaydada sorğu əsasında almaq hüququ verilib

Bu gün, 17:18

Xəzər dənizi akvatoriyasında balıq ovuna mövsümi qadağa olacaq - Tarix açıqlandı

Bu gün, 17:14

Azərbaycan və Merakeş prokurorluqları arasında hüquqi bazasının daha da dərinləşdirilməsi müzakirə edilib

Bu gün, 17:08

“Bakıda münasib qiymətə kirayə mənzil tapmaq daha da çətinləşəcək” – Ekspert səbəbləri açıqladı

Bu gün, 16:54

“Temu” bağlamaları niyə gec gəlir? - DGK sədrindən AÇIQLAMA

Bu gün, 16:30

ABŞ blokadası İran rialına zərbə vurdu

Bu gün, 16:28

Əməliyyat Şirkəti WUF13 iştirakçıları üçün ictimai nəqliyyat haqqında məlumat yayıb

Bu gün, 16:02

Sumqayıtın “Odlar Yurdu” komandası çempionatdan kənarlaşdırılıb

Bu gün, 15:52

AZAL-ın təşəbbüsü ilə Milli Aviasiya Akademiyasının mütəxəssisləri Avropaya təlimə gediblər

Bu gün, 15:34

Dələduzluqda ittiham olan Sevinc Hüseynova Türkiyədə tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bu gün, 15:23

İranla sərhəddə yeni gömrük keçid məntəqəsi inşa olunacaq

Bu gün, 15:15

Maliyyə Nazirliyinə yeni aparat rəhbəri təyin edilib - DOSYE

Bu gün, 15:03

May ayında hava necə olacaq? - AYLIQ PROQNOZ

Bu gün, 14:59

Azərbaycan və Maldiv arasında viza rejimi ləğv edildi

Bu gün, 14:47

Aktau 2030-cu il üçün İƏT-in Turizm Paytaxtı seçilib

Bu gün, 14:38
Bütün xəbərlər