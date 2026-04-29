Beynəlxalq axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşları saxlanılıb
Beynəlxalq axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşları saxlanılıb.
Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, Suraxanı RPİ tərəfindən axtarışda olan Əlağa İsmayılovun Ukraynada, Sumqayıt ŞPİ tərəfindən axtarışda olan Elmir Nuriyevin isə Almaniya Federasiyasında, dələduzluq maddəsi ilə başlanmış cinayət işləri üzrə Binəqədi RPİ tərəfindən axtarışda olan Muraz Qurbanovun Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində müəyyən edilərək İnterpol kanalları vasitəsilə saxlanılıblar.
DİN-in İnterpolun Milli Mərkəzi Bürosu tərəfindən təqsirləndirilən şəxslərin aidiyyəti qurumlarla birgə Azərbaycana gətirilməsi üçün tədbirlər görülür.
