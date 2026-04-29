 İsrailin Livana hücumları davam edir: mülki şəxslər arasında itkilər var | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

İsrailin Livana hücumları davam edir: mülki şəxslər arasında itkilər var

Oksana Orucova11:11 - Bu gün
İsrail ordusu atəşkəsə baxmayaraq Livan ərazisinə hücumlarını davam etdirir.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Nəbatiyyə bölgəsinin Cibşit qəsəbəsində yaşayış binasının vurulması nəticəsində eyni ailədən biri uşaq olmaqla 5 nəfər həlak olub.


Bundan başqa, Sur şəhərinin bəzi qəsəbələrində evlər partladılıb, Hanin qəsəbəsinə isə hava zərbələri endirilib. Hücumlar nəticəsində infrastruktur və yaşayış binalarına ciddi ziyan dəyib.


Məlumata görə, 2 martdan bəri hücumlarda 2500-dən çox insan ölüb. ABŞ Prezidenti Donald Tramp atəşkəsin uzadıldığını açıqlasa da, Hizbullah və İsrail arasında qarşıdurma davam edir.

Paylaş:
155

Aktual

Cəmiyyət

Redaktorun seçimi

Sizin üçün xəbərlər

Son xəbərlər

Bütün xəbərlər