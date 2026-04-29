Bakıda kirayə qalan gənc oğlan və qız dəm qazından zəhərlənib, biri ölüb
Bakıda iki nəfər evdə dəm qazından zəhərlənib.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, Ağdaş rayon sakini 2007-ci il təvəllüdlü Yusuf Mehmet oğlu Atalay və Yevlax rayon sakini 2012-ci il təvəllüdlü Təranə Mədxun qızı Bəkirova kirayədə yaşadıqları Xətai rayonu R.Bağırov küçəsi ev 30-un hamam otağında dəm qazından zəhərləniblər.
Y.Atalay hadisə yerində ölüb, T.Bəkirova xəstəxanaya yerləşdirilmiş, vəziyyəti ağırdır.
Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırmalar aparılır.
