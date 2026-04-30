Pezeşkiyan: Basra körfəzindəki qeyri-sabitliyə görə ABŞ və İsrail məsuliyyət daşıyır
İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan Basra körfəzindəki qeyri-sabitliyə görə ABŞ və İsraili ittiham edib.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, “Milli Fars Körfəzi Günü” münasibətilə yaydığı müraciətdə o bildirib ki, körfəzin təhlükəsizliyi yalnız sahilyanı ölkələrin əməkdaşlığı ilə təmin oluna bilər və xarici müdaxilələr regionda gərginliyi artırır.
Pezeşkiyan ABŞ-nin dəniz blokadası və ticarət yollarına məhdudiyyət cəhdlərinin beynəlxalq hüquqa və qlobal sabitliyə zidd olduğunu vurğulayıb.
O əlavə edib ki, İran Fars körfəzi və Hörmüz boğazında təhlükəsizliyin qorunmasına sadiqdir.
