 "AzerGold" QSC-nin birinci rübdə ümumi satış gəlirləri 18% artıb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
“AzerGold” QSC-nin birinci rübdə ümumi satış gəlirləri 18% artıb - FOTO

"AzerGold" QSC-nin birinci rübdə ümumi satış gəlirləri 18% artıb - FOTO

Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoru üzrə əsas ixracatçı dövlət şirkətlərindən biri olan “AzerGold” QSC cari ilin birinci rübündə 12 284 unsiya qızıl, 22 053 unsiya gümüşün beynəlxalq və yerli bazarlarda satışı nəticəsində ölkə iqtisadiyyatına 102,4 milyon manat vəsait cəlb edib.

Qeyd edilən dövr ərzində əldə edilən gəlirlərin 91,1 milyon manatdan çoxu ixrac əməliyyatlarının, 11,3 milyon manatdan çox hissəsi isə yerli bazarda pərakəndə satışın payına düşür. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ixrac gəlirləri (72,5 milyon manat) 26%, pərakəndə satış gəlirləri isə (5,6 milyon manat) 102% artıb.

Beləliklə, dövlət şirkəti fəaliyyət dövrü ərzində ümumilikdə 572, 3 min unsiya qızıl və 1,1 milyon unsiya gümüş satışını həyata keçirərək ölkə iqtisadiyyatına 2,04 milyard manat vəsait cəlb edib.

Fəaliyyət dövrü ərzində “AzerGold” QSC tərəfindən dövlət büdcəsinə ümumilikdə 281 milyon manat vəsait ödənilib. Bunun 242 milyon manatı vergi, 39 milyon manatı isə sosial ödənişlərin payına düşür. Milli dağ-mədən şirkəti 2025-ci il üzrə dolayı vergilər (ƏDV, aksiz) istisna olmaqla hesablaması ən çox olan 100 vergi ödəyicisi arasında 20-ci yerdə qərarlaşıb.

“AzerGold” QSC əhəmiyyətli vergi ödənişləri ilə yanaşı, fəaliyyət göstərdiyi regionda məşğulluğun genişləndirilməsində də mühüm rol oynayıb. Ötən rübdə Cəmiyyət və onun törəmə müəssisələrində çalışan əməkdaşların sayı 1152 nəfərə çatıb. Hazırda dövlət şirkətinin fəaliyyəti nəticəsində Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonunda podratçı təşkilatlar da daxil olmaqla, 2595 nəfər daimi işlə təmin edilib.

“AzerGold” QSC cari ilin birinci rübündə əldə etdiyi maliyyə göstəriciləri, ixrac və satış həcmlərində müşahidə olunan artım, dövlət büdcəsinə ödənişlər , məşğulluğun genişləndirilməsi, cümlədən yerli icmalara yönəlmiş təşəbbüslərin icrası istiqamətindəki fəaliyyəti ilə ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafına töhfə verməyə davam edir.

Aktual

Siyasət

İlham Əliyev Ukraynanın İrpen şəhərinin fəxri vətəndaşı elan edildi

Rəsmi

Yuriy Petroviç Kamayev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Dünya

Müctəba Xamenei: Hörmüz boğazı və Fars körfəzi üçün yeni mərhələ başlayıb

Cəmiyyət

Milli Onkologiya Mərkəzində partlayış - ölən və yaralananlar var

Cəmiyyət

WUF13 öncəsi Bakıda hotellər üçün xüsusi hazırlıq proqramı təşkil olunub

Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

“İqlim haqqında” qanun layihəsi hazırlanıb

İqlim Dəyişmələri üzrə Dövlət komissiyasının iclası keçirilib

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

“İdrak” Liseyində güllələnən müəllim işdən ayrılıb? - AÇIQLAMA - YENİLƏNİB

Bakıda gənc memarlar və tələbələr arasında memarlıq müsabiqəsi keçirilib

Uşaqlar üçün sosial şəbəkə məhdudiyyəti: “Valideyn nəzarəti və maarifləndirmə olmalıdır” - ŞƏRH

Qarabağ Dirçəliş Fondu ADA Universitetində gənclərlə maarifləndirmə görüşü keçirib

Son xəbərlər

WUF13 öncəsi Bakıda hotellər üçün xüsusi hazırlıq proqramı təşkil olunub

Bu gün, 17:31

Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 17:13

“İqlim haqqında” qanun layihəsi hazırlanıb

Bu gün, 17:09

İlham Əliyev Ukraynanın İrpen şəhərinin fəxri vətəndaşı elan edildi

Bu gün, 16:45

Yuriy Petroviç Kamayev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 16:44

Lətif Kərimovun 120 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:43

Müctəba Xamenei: Hörmüz boğazı və Fars körfəzi üçün yeni mərhələ başlayıb

Bu gün, 16:26

İqlim Dəyişmələri üzrə Dövlət komissiyasının iclası keçirilib

Bu gün, 16:14

Pezeşkiyan: Basra körfəzindəki qeyri-sabitliyə görə ABŞ və İsrail məsuliyyət daşıyır

Bu gün, 16:01

AZAL-ın donanmasına daha bir “Airbus A320neo” əlavə olundu - VİDEO

Bu gün, 15:56

Valideyn konfransları: valideyn-məktəb əməkdaşlığına yeni baxış

Bu gün, 15:44

Milli Onkologiya Mərkəzində partlayış - ölən və yaralananlar var

Bu gün, 15:36

Qarabağ Dirçəliş Fondu Beynəlxalq Xalça Festivalının rəsmi tərəfdaşıdır

Bu gün, 15:35

Emin Əmrullayev: Uşaqların imtahan nəticələri qədər onların tərbiyəsi də diqqət mərkəzində olmalıdır

Bu gün, 15:17

I sinfə qəbul başlayır - Tarix açıqlandı

Bu gün, 15:09

Paytaxt məktəbində şagirdlər şokolad yedikdən sonra xəstəxanalıq oldular

Bu gün, 15:04

Mabel Matiz həbs oluna bilər: mahnısı başına bəla oldu!

Bu gün, 14:59

Bir gündə eyni dəmir yolu keçidində iki avtomobil qatarla toqquşub

Bu gün, 14:39

Sabah bu yollar bağlı olacaq - SİYAHI

Bu gün, 14:33

Daha bir marşrutun avtobusları yenilənir

Bu gün, 14:20
Bütün xəbərlər