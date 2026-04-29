Təbii fəlakətlərə qarşı dövlətin çevik reaksiyası: Ölkə prezidenti öz iradəsini göstərdi - AÇIQLAMA
Dünyanın bir çox ölkəsində olduğu kimi, Azərbaycanda da təbii hadisələrin təsirindən tam sığortalanmaq mümkün deyil.
Mart ayının sonundan etibarən ölkə ərazisində yağan normadan artıq yağışlar bir sıra ciddi fəsadlara səbəb olub. Bakıda, Abşeronda, eləcə də digər rayon və şəhərlərdə subasma halları qeydə alınıb, yollar zədələnib, infrastruktura müəyyən zərərlər dəyib. Əlbəttə, heç bir ölkə təbii fəlakətlərin təsirindən tam sığortalanmayıb. Xarici mətbuatı izlədikdə də dünyanın müxtəlif regionlarında təbii fəlakətlərin hansı miqyasda zərərlərə yol açdığını görmək mümkündür.
Lakin əsas məqam bu cür fəsadların aradan qaldırılmasına verilən reaksiyanın sürətidir. Təəssüf ki, bir çox ölkələrdə bu proses uzun çəkir, lakin Azərbaycan təcrübəsi göstərir ki, burada operativlik yüksək səviyyədədir.
Ötən gün Prezident İlham Əliyev sel və daşqınların təhlükəli və zərərli təsirlərinə qarşı mübarizə ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Sərəncam imzalayıb. Bu sənəd dövlətin vəziyyətə dərhal reaksiya verdiyini və zəruri addımların operativ şəkildə atıldığını bir daha nümayiş etdirir.
Bu sərəncam eyni zamanda onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti heç zaman vətəndaşını tək buraxmır, mümkün olan bütün dəstəyi göstərir və fəsadların aradan qaldırılması üçün sistemli tədbirlər həyata keçirir.
Məsələ ilə bağlı 1news.az-ın suallarını cavablayan Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa qeyd edib ki, bu barədə mən edilən konkret bir şikayət yoxdur, amma aldığımız məlumatlar bəzən arzuolunan səviyyədə olmur.
“Tutaq ki, ölkə prezidenti yeni icra başçısı təyin edir, bir müddətdən sonra həmin şəxsi korrupsiya əməlinə görə tuturlar və ya nöqsanlar üzə çıxır. Tapşırıq verilir ki, şəhərin kanalizasiya sistemi qaydasında olmalıdır. Amma bunu həyata keçirməyən məmurlardır. Bu baxımdan məsələyə real yanaşmalı və problemi görməliyik”.
Deputat dövlət başçısının imzaladığı sərəncamın önəmini vurğulayaraq fikirlərinə davam edib:
“Əsas məsələ də burasındadır ki, ölkə prezidenti öz iradəsini göstərdi və bu sahədə olan nöqsanların aradan qaldırılması yaxud da dəymiş zərərin ortadan qaldırılması üçün ayr-ayrı qurumlara vəsait ayırdı. Həqiqətən də, vəsaitə ehtiyac var idi. İndi əsas odur ki, həmin qurumlar bu vəsaiti səmərəli xərcləsinlər. Sonra bəhanə olmasın ki, hansısa bir natamamlığa görə bu funksiyanı yerinə yetirmək mümkün olmadı. Ona görə də burada birinci növbədə ictimai nəzarət faktoru önə çəkilməlidir. Xüsusilə də, sel sularından əziyyət çəkən əhalinin bir daha belə bir sıxıntıya düşməməsi üçün öncədən tədbirlər görülməlidir. Əgər burada da hansısa bir şəkildə bir məsuliyyətsizlik amili olacaqsa, bu sonra həqiqətən də, vətəndaşlarımızda ciddi narazılıq doğuracaq. Əsas prezidentin iradəsi məhz bu problemlərin ortadan qaldırılmasına yönəlikdir və o da lazımi vəsaiti ayrıbsa, gərək bunu da müvafiq qurumlar səmərəli istifadə edib, müəyyən nöqsanları ortadan qaldıra bilərlər”.
Xatırladaq ki, bir müddət öncə intensiv yağışlar nəticəsində Bakı şəhəri və Abşeron rayonu ərazisində yerləşən bəzi evləri su basmış, sakinlər təhlükəsiz yerlərə təxliyə edilmişdilər.
