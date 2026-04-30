ADNA terror qurbanları – 17 il ötür…
Gəncliyin, arzuların, gələcəyə inamın güllə səsləri ilə yarımçıq qaldığı o gün – 30 aprel 2009-cu il.
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında (ADNA) baş vermiş o dəhşətli terror hadisəsindən 17 il ötür. O qanlı hadisədə 13 nəfər həyatını itirdi (1-i qatil olmaqla) , 13 nəfər isə yaralanaraq bir ömür o travma ilə yaşamağa davam etdi.
Belə ki, hadisə 2009-cu il aprelin 30-da səhər saatlarında Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası-nın Bakı şəhəri, Dilarə Əliyeva küçəsi 227 ünvanında yerləşən ikinci tədris korpusunda baş verib.
1news.az xəbər verir ki, Gürcüstan vətəndaşı, 1980-ci il təvəllüdlü Fərda Qədirov binaya daxil olaraq birinci mərtəbədən altıncı mərtəbəyədək qarşısına çıxan şəxslərə "Makarov" tipli tapançadan atəş açdı. Nəticədə 13 nəfər həyatını itirdi, 13 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər aldı.
Hadisənin sonunda Qədirov özünə atəş açaraq həyatına son qoydu.
Bəzi yaralar var ki, onlar sağalmır. Üstü qabıq bağlayır, amma izi hər zaman qalır. Aprel terroru da Azərbaycan xalqının yaddaşında məhz o qabıq bağlamış yara kimi qalıb.
17 il sonra – bu gün biz onların xatirəsini yad etdikdə bir daha başa düşürük ki, təhlükəsizlik, insan həyatı və ictimai sabitlik hər zaman ən vacib dəyərlər sırasında olmalıdır.
Gəlin 17 il öncə həyat hekayələri yarımçıq qalan şəxsləri birlikdə tanıyıb, onların xatirəsini yad edək:
1) Məmmədov Taleh Tariyel oğlu- 1988-ci ilin 26 mayında Sumqayıt şəhərində anadan olub. Həmişə danışıb-gülən, zarafatcıl Taleh lap uşaqlıqdan atasız böyüyüb. Amma onun yaxınları bunu ancaq onun ölümündən sonra biliblər. Ailənin maddi cəhətdən imkanları məhdud olduğundan Taleh həm oxuyur, həm işləyirmiş.
Məlum hadisə baş verən zaman Taleh noutbukunu götürmək üçün dəhlizə çxııbmış. Dostlarının dediyinə görə, güllə boğazından girib, belindən çıxıbmış. Taleh xəstəxanada keçinib.
2) Qurbanova Ayna Abbasqulu qızı – 1957-ci ildə Salyan şəhərində anadan olub. O Akademiyaya süd məhsulları gətirirmiş.
3) Əzizova Tamilla Zülfüqar qızı – 1951-ci ildə Nəzəri Mexanika Fakultəsinin laboratoriya müdiri, 1951-ci il təvəllüdlü
4) Bəndəliyev Yusif Telman oğlu- 1989-cu ildə Cəlilabad şəhərində anadan olub. O, ADNA gömrük işinin təşkili fakültəsinin II kurs tələbəsi idi. Yusifin yaxınlarının dediyinə görə, Yusifin həftədə cəmi bir dəfə II korpusda dərsi olurmuş. Tərslikdən dərs günü də elə faciə gününə təsadüf edib. Dostlarının dediyinə görə, Yusif yumruğunu sıxıb “bunun nəyindən qorxursunuz?” deyərək qatilin üzərinə əliyalın gedib. 5-10 metrliyinə çatanda isə qatil onun alnından güllələyib. Dostları açıqlama verərkən “bizim ona can borcumuz” var deyə bildiriblər.
5) Abdullayev Ramiz Xəlil oğlu - 1940-cı ildə Tovuz şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. O, pedoqoji və elmi fəaliyyətlərinə görə 1986-cı ildə "Əməkdə fərqlənməyə görə" medalı, 1992-ci ildə "YUNESKO-nun Fəxri Doktoru" adı ilə və 2000-ci ildə Təhsil Nazirliyinin "Fəxri Fərmanı" ilə təltif edilmişdir.
6) Məcnun Abdulvahid oğlu Vahidov – 1946-cı ildə Ağdaşda doğulub. Azərbaycanlı texnika elmləri namizədi, dosent, ssenarist və 30 aprel 2009-cu ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında törədilən terror aktı zamanı həlak olan müəllimdir. Ağdaşda doğulan Vahidov, AzNKİ-nun (indiki ADNSU) Neft-mexanika fakültəsini bitirərək, ömrünün sonuna qədər həmin təhsil müəssisəsində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur.
7) Aslanov Ceyhun Sakit oğlu – 1988-ci ildə Şirvan şəhərində anadan olmuşdur.
8) Abdullayev Emin İmaməli oğlu- 1989-cu ildə Daşkəsən şəhərində anadan olub. Neft Akademiyasının Neft mexanikası fakültəsinə daxil olan Abdullayev Emin İmaməli oğlu isə sol qulağından vurulan bir güllə nəticəsində qətlə yetirilib.
Abdullayevlər ailəsi Gəncədə yaşadığından Emini bayramdan bayrama görürmüşlər. Sonuncu dəfə isə Emin ailəsi ilə birlikdə 2009-cu ilin yanvar ayında Yeni ili qeyd edibmiş.
Atası İmaməli Abdullayev: “Hər həftə payını göndərirdik. Nə bilərdik ki, uşağımız belə olacaq? Özünü gözlədiymiz halda meyidi gəldi. Ailədə heç kim onun ölümü ilə barışa bilmir”.
9) Babaşov Ruslan Cəfər oğlu - 1990-cı ildə Sabirabad rayonunda anadan olub. Atasının deməsinə görə, Ruslan üç ay imiş ki, ibadətə başlayıbmış… Atası bu haqda ancaq onun ölümündən sonra xəbər tutub. Ruslanın müəlliminin dedikləri Abdulla Mahmudov Muradbəyli kənd orta məktəbinin dil-ədəbiyyat müəllimidir. O, keçmiş şagirdini "dilinə yalan söz gətirməyən, düzgün" insan kimi xarakterizə edir. Onun sözlərinə görə Ruslan daim çalışqanlığı və tərbiyəsi ilə seçilib.
10) Bağırov Ayaz Cavanşir oğlu - 1988-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. Valideyinləri həmişə Ayazın üstündə əsiblər. Orta məktəbin 6-cı sinfində Ayazı fizika-riyaziyyat təmayüllü litseyə qoyublar. Daha sonra yenidən doğma məktəbinə üz tutan Ayaz həm litseydəkilərin, həm də 167 saylı orta məktəbdəkilərin sevimlisi olub. Anasının da çalışdığı orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirən Ayaz ali təhsil aldığı Neft Akademiyasında da həmişə seçilib. Qrup nümayəndəsi seçilən Ayazı kimsə qanıqara, dilxor görmədi. Həmişə deyib-gülən, istiqanlı, ürəyitəmiz və arzularla aşıb-daşan bu gəncin faciəli ölümü bütün onu tanıyanları yandırdı.
11) Məmmədova Şəfa Afət qızı - 1978-ci ildə Bakıda anadan olub.
12) Cabbarov Savalan Allahverdi oğlu- 1987-ci ildə Yevlaxda anadan olub. Terrorçunun üzərinə atılaraq onu zərərsizləşdirməyə çalışarkən qətlə yetirilmişdir. Aprelin 30-u 4-cü kurs tələbəsi olan Savalanın ikinci buraxılış imtahanı idi. Hər şey də məhz imtahan vaxtı baş verib. Savalanın mobil telefonuna həmin korpusda, birinci mərtəbədə dərsdə olan bacısı Nərminədən zəng gəlib.
Nərminə Cabbarova: "Dedim, Savalan həqiqətən də burda uşaqları vururlar. Gördüm qorxdu. Dedi hardasan? Dedim çöldəyəm, gözlə gəlirəm deyib səsi kəsildi".
5-ci mərtəbədə yerləşən imtahan otağından çıxan Savalan terrorçu ilə elə bu mərtəbədə qarşılaşır. Savalanın arxasınca çıxan iki qrup yoldaşı, həm də ən yaxın dostları Ayaz Bağırov və Taleh Məmmədov Fərda Qədirovun atdığı güllələrə tuş gələrək can verirlər. Savalan terrorçunu zərərsizləşdirmək üçün onun üzərinə atılır və əlbəyaxa olurlar. Terrorçu Savalandan qurtarmaq üçün onun çiyninə bir dəfə atəş açır. Daha bir güllə Savalanın ayağına dəyir. Savalanın müvazinətini itirdiyini görən qatil onun sifətinə 3 güllə vurur.
Qeyd edək ki, baş vermiş hadisə zamanı həlak olanlardan Ayaz, Taleh və Savalan çox yaxın dost olublar.
Allah bütün şəhidlərə rəhmət etsin. Xatirələrini dərin hörmətlə anırıq!