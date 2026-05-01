Milli Məclisdə Avropa Parlamentinin Azərbaycan əleyhinə fəaliyyətinə görə komissiya yardıldı

Qafar Ağayev11:41 - Bu gün
Milli Məclisdə Avropa Parlamentinin Azərbaycan əleyhinə fəaliyyətinə görə komissiya yardıldı

Milli Məclis Avropa Parlamentinin Azərbaycan əleyhinə fəaliyyəti ilə bağlı qərar qəbul edəcək.

1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova plenar iclasda məlumat verib.

İclasda Qərarın mətninin hazırlanması üçün komissiya yaradılıb. Komissiyanın sədri parlamentin vitse-spikeri Ziyafət Əsgərov, üzvləri isə Fazil Mustafa, Mübariz Qurbanlı, Tahir Mirkişili, Tural Gəncəliyev, Jalə Əliyeva və Səbinə Xasayeva olub.

