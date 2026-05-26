Bulvardakı insident və polisin operativliyi: şəhərin təhlükəsizliyi - gündəlik işdir
Bakı bulvarında baş verən hadisə, şübhəsiz ki, geniş ictimai rezonansa səbəb oldu - və bu tamamilə normaldır. Qadına qarşı aqressiya, xüsusilə silahla hədə, ciddi narahatedici siqnal kimi qəbul edilməlidir.
Hadisə paytaxtın ən çox ziyarət edilən və tanınan yerlərindən biri olan Dənizkənarı bulvarda baş verdi, bu yer ənənəvi olaraq sakit şəhər həyatının simvolu və Bakının əsas ictimai məkanlarından biri hesab olunur. Məhz buna görə baş verənlər həm sosial şəbəkələrdə, həm də ictimai müzakirədə belə geniş reaksiyaya səbəb oldu. Şəhər sakinləri və qonaqları üçün belə hallar xüsusilə kəskin qəbul edilir, çünki onlar adi təhlükəsizlik hissini poza bilər.
Bununla belə, qeyd etmək vacibdir ki, Bakı üçün belə hadisələr heç də norma deyil, istisnadır. Məhz buna görə bu hekayə cəmiyyətdə belə emosional reaksiyaya səbəb oldu. Bakı uzun müddətdir regionun ən təhlükəsiz şəhərlərindən biri kimi qəbul edilir - xüsusilə axşam vaxtı, ictimai yerlərdə və mərkəzi küçələrdə. Bu, böyük ölçüdə təkcə şəhərin ümumi atmosferi ilə deyil, həm də hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Son illərdə paytaxtda ictimai təhlükəsizlik məsələləri şəhər xidmətləri və Daxili İşlər Nazirliyinin diqqət mərkəzindədir. Mərkəzi rayonlarda gücləndirilmiş patrul xidməti, video-nəzarət sistemlərinin inkişafı və vətəndaşların müraciətlərinə operativ reaksiya şəhərin təhlükəsizlik infrastrukturunun mühüm hissəsinə çevrilib. Məhz buna görə cəmiyyət belə hadisələrə sürətli və prinsipial reaksiya gözləyir.
Qeyd etmək lazımdır ki, şübhəli şəxs qısa müddətdə müəyyən edilib və saxlanılıb. Polisin belə vəziyyətlərdə operativ reaksiyası prinsipial əhəmiyyət daşıyır - ilk növbədə ona görə ki, insanlarda öz şəhərlərində qorunma hissi qalsın.
Zərərçəkən Nazrin Kərimova özü 1news.az-a verdiyi şərhdə polisin hərəkətlərindən məmnunluğunu bildirib:
«Polisə operativ reaksiyasına və diqqətli münasibətinə görə minnətdaram. Baş verənlərdən sonra mənim üçün vacib idi ki, bununla həqiqətən məşğul olurlar. Bütün zəruri tədbirlər kifayət qədər tez görüldü və bu, cinayətkarın cəzalandırılacağına inam yaradır», - deyə o qeyd edib.
Ayrı-ayrılıqda həm də təhlükəli anda müdaxilə edən və əslində daha ağır nəticələrin qarşısını alan vətəndaşın hərəkəti hörmətə layiqdir.
Belə hekayələr xatırladır ki, şəhərin təhlükəsizliyi təkcə hüquq-mühafizə strukturlarının fəaliyyəti ilə deyil, həm də elementar insan laqeydliyi ilə formalaşa bilər.
Belə hallar istər-istəməz şəxsi təhlükəsizlik, davranış mədəniyyəti və hər bir insanın şəhər mühitində məsuliyyəti məsələlərinin ictimai müzakirəsinə səbəb olur. Eyni zamanda vacibdir ki, belə hekayələr ətrafındakı rezonans təkcə emosional reaksiyaya deyil, həm də cəmiyyətlə asayiş və təhlükəsizliyə cavabdeh olan institutlar arasında etimadın möhkəmlənməsinə gətirib çıxarsın.
Nəhayət, məhz hüquq-mühafizə orqanlarının səmərəli fəaliyyəti, fəal vətəndaş mövqeyi və zorakılığa qarşı ictimai dözümsüzlüyün birləşməsi o atmosferi formalaşdırır, bunun sayəsində Bakı həyat üçün rahat və təhlükəsiz şəhər reputasiyasını saxlamağa davam edir.