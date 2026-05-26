 “Nikosayağı” illər sonra sosial şəbəkələrə geri döndü - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

“Nikosayağı” illər sonra sosial şəbəkələrə geri döndü - VİDEO

Oksana Orucova10:36 - Bu gün
“Nikosayağı” illər sonra sosial şəbəkələrə geri döndü - VİDEO

Qəza sonrası uzun müddət sosial mediadan uzaq qalan bloger “Nikosayağı” yenidən gündəmə gəlib.

1news.az xəbər verir ki, fenomen yeni layihələr üzərində çalışdığını və çəkiliş prosesinə start verdiyini izləyiciləri ilə bölüşüb.

Qeyd edək ki, “Nikosayağı” uzun müddətdir aktiv paylaşım etməsə də, sosial şəbəkə hesabında 1 milyondan artıq izləyici toplamağı bacarıb.

Xatırladaq ki, bloger “Nikosayağı” kimi tanınan Nicat Şakirli 2023-cü il avqustun 15-də ağır yol qəzası keçirib. O, idarə etdiyi “Porsche” markalı avtomobillə yük maşınına çırpılıb. Hadisə zamanı avtomobildə olan dostu Ruslan Məmmədov həyatını itirib. Ağır qəzada blogerin sağ qolu dirsəkdən amputasiya olunub.

Paylaş:
128

Aktual

Cəmiyyət

Donald Tramp İlham Əliyevi təbrik edib

Rəsmi

İsxak Hersoq Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Rəsmi

İlham Əliyev Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Cəmiyyət

Bakıda güclü dolu və leysan həyatı iflic etdi - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Donald Tramp İlham Əliyevi təbrik edib

“PAŞA Holding” Qurban Bayramı münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

Xaricdə ali təhsil almış şəxslər üçün peşə tanınması üzrə imtahan keçiriləcək

İyunda bəzi rayonlarda 40 dərəcə isti olacaq - AYLIQ PROQNOZ

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

ADY rəsmisi: “Bakı-Tbilisi-Bakı” üzrə yeni qatarları köhnə tipli qatarlarla müqayisə etmək düzgün deyil

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

SAVALAN Muzey Kompleksinin restoranında baş vermiş yanğınla bağlı rəsmi açıqlama

Sumqayıtda qanunsuz tikili sökülüb - VİDEO

Son xəbərlər

Donald Tramp İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 18:39

“PAŞA Holding” Qurban Bayramı münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

Bu gün, 18:25

İsxak Hersoq Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 17:56

Xaricdə ali təhsil almış şəxslər üçün peşə tanınması üzrə imtahan keçiriləcək

Bu gün, 17:50

İyunda bəzi rayonlarda 40 dərəcə isti olacaq - AYLIQ PROQNOZ

Bu gün, 17:41

Aprelin 26-da keçirilən buraxılış imtahanında dörd nəfər 300 bal toplayıb

Bu gün, 17:28

Məmmədli kəndində heyvan bazarı fəaliyyətə başlayıb

Bu gün, 17:27

Azərbaycanda adambaşına düşən sığorta haqqı 220 manata çatdırılacaq

Bu gün, 17:15

Prezident maliyyə inklüzivliyinin genişləndirilməsinə dair yeni Dövlət Proqramını təsdiqləyib

Bu gün, 17:12

Göyçayda 14 il əvvəl törədilmiş qəsdən adam öldürmə cinayətinin üstü açılıb

Bu gün, 17:09

SABAH proqramı çərçivəsində fəlsəfə doktoru hazırlığına start verilir

Bu gün, 17:02

Bakı metrosunda qatarların hərəkət intervalında gecikmələr yaranıb - SƏBƏB

Bu gün, 16:58

Prezident bir sıra məhkəmələrə sədr təyin edib

Bu gün, 16:52

ETX: "Azərpoçt" adından saxta SMS-lər göndərilir

Bu gün, 16:51

İlham Əliyev Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Bu gün, 16:50

FAKTİKİ HAVA: Bakı və Abşeron yarımadasının bəzi ərazilərinə dolu yağıb - VİDEO

Bu gün, 16:48

“AF Mall”ın üzlüyü qopub qadının üzərinə düşdü

Bu gün, 16:36

Bakıda güclü dolu və leysan həyatı iflic etdi - FOTO - VİDEO

Bu gün, 16:34

Prezidentin mesajları - kənd təsərrüfatında problemlər necə həll edilməli? - Ekspertdən ŞƏRH

Bu gün, 16:32

İran ABŞ ilə 24 milyonluq razılaşma şərti irəli sürdü

Bu gün, 16:28
Bütün xəbərlər