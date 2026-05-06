Ölkənin xarici ticarət saldosu 93,3% yüksəlib

Qafar Ağayev10:16 - Bu gün
Azərbaycanda xarici sektor göstəriciləri əlverişli olaraq qalır.

1news.az bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.

Qurum bəyan edib ki, gömrük statistikasına əsasən, 2026-cı ilin I rübündə ölkənin xarici ticarətində 1,4 milyard ABŞ dolları müsbət saldo qeydə alınıb ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 93,3 % çoxdur.

"AMB-nin 2026 və 2027-ci illərin sonuna cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə proqnozu yaxşılaşma istiqamətində yenilənib. Bu, son vaxtlar əsas ixrac məhsulları üzrə qiymətlərin yüksəlməsi, eləcə də qeyri-neft ixracının genişlənməkdə davam etməsi ilə bağlıdır", - deyə açıqlamada qeyd olunub.

