Ölkənin xarici ticarət saldosu 93,3% yüksəlib
Azərbaycanda xarici sektor göstəriciləri əlverişli olaraq qalır.
1news.az bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.
Qurum bəyan edib ki, gömrük statistikasına əsasən, 2026-cı ilin I rübündə ölkənin xarici ticarətində 1,4 milyard ABŞ dolları müsbət saldo qeydə alınıb ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 93,3 % çoxdur.
"AMB-nin 2026 və 2027-ci illərin sonuna cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə proqnozu yaxşılaşma istiqamətində yenilənib. Bu, son vaxtlar əsas ixrac məhsulları üzrə qiymətlərin yüksəlməsi, eləcə də qeyri-neft ixracının genişlənməkdə davam etməsi ilə bağlıdır", - deyə açıqlamada qeyd olunub.
154