 AMB mayın son valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

AMB mayın son valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:28 - Bu gün
AMB mayın son valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, mayın 26-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0370 manatadək, avro 1.9770 manatadək, Rusiyanın 100 rublu isə 2.3795 manatadək ucuzlaşıb.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,977
AUD 1,2174
BYN 0,6056
AED 0,4628
KRW 0,1128
CZK 0,0815
CNY 0,2505
DKK 0,2646
GEL 0,6375
HKD 0,217
INR 0,0178
GBP 2,2917
SEK 0,1827
CHF 2,1696
ILS 0,5902
CAD 1,2309
KWD 5,4931
KZT 0,3597
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5539
MDL 0,098
NOK 0,1837
UZS 0,0141
PKR 0,61
PLN 0,467
RON 0,3775
RUB 2,3795
RSD 0,0168
SGD 1,3307
SAR 0,453
xdr 2,3229
TRY 0,037
TMT 0,4857
UAH 0,0384
JPY 1,0691
NZD 0,9944
XAU 7693,044
XAG 129,9154
XPT 3316,794
XPD 2346,255
Paylaş:
113

Aktual

Cəmiyyət

Donald Tramp İlham Əliyevi təbrik edib

Rəsmi

İsxak Hersoq Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Rəsmi

İlham Əliyev Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Cəmiyyət

Bakıda güclü dolu və leysan həyatı iflic etdi - FOTO - VİDEO

İqtisadiyyat

Bir neçə banka borcu olanlar üçün fürsət – illik 5%-dək endirim!

WUF13 dövründə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda 200 minə yaxın sərnişinə xidmət göstərib

AMB mayın son valyuta məzənnələrini açıqladı

Bakı–Tbilisi–Bakı qatarının hərəkət qrafiki açıqlandı

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Bakı–Tbilisi–Bakı qatarının hərəkət qrafiki açıqlandı

Əmtəə bazarlarında qızıl ucuzlaşıb, gümüş isə bahalaşıb

Bakı-Tbilisi qatarında səyahət üçün hansı sənədlər tələb olunur? – Rəsmi açıqlama

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Son xəbərlər

Donald Tramp İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 18:39

“PAŞA Holding” Qurban Bayramı münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

Bu gün, 18:25

İsxak Hersoq Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 17:56

Xaricdə ali təhsil almış şəxslər üçün peşə tanınması üzrə imtahan keçiriləcək

Bu gün, 17:50

İyunda bəzi rayonlarda 40 dərəcə isti olacaq - AYLIQ PROQNOZ

Bu gün, 17:41

Aprelin 26-da keçirilən buraxılış imtahanında dörd nəfər 300 bal toplayıb

Bu gün, 17:28

Məmmədli kəndində heyvan bazarı fəaliyyətə başlayıb

Bu gün, 17:27

Azərbaycanda adambaşına düşən sığorta haqqı 220 manata çatdırılacaq

Bu gün, 17:15

Prezident maliyyə inklüzivliyinin genişləndirilməsinə dair yeni Dövlət Proqramını təsdiqləyib

Bu gün, 17:12

Göyçayda 14 il əvvəl törədilmiş qəsdən adam öldürmə cinayətinin üstü açılıb

Bu gün, 17:09

SABAH proqramı çərçivəsində fəlsəfə doktoru hazırlığına start verilir

Bu gün, 17:02

Bakı metrosunda qatarların hərəkət intervalında gecikmələr yaranıb - SƏBƏB

Bu gün, 16:58

Prezident bir sıra məhkəmələrə sədr təyin edib

Bu gün, 16:52

ETX: "Azərpoçt" adından saxta SMS-lər göndərilir

Bu gün, 16:51

İlham Əliyev Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Bu gün, 16:50

FAKTİKİ HAVA: Bakı və Abşeron yarımadasının bəzi ərazilərinə dolu yağıb - VİDEO

Bu gün, 16:48

“AF Mall”ın üzlüyü qopub qadının üzərinə düşdü

Bu gün, 16:36

Bakıda güclü dolu və leysan həyatı iflic etdi - FOTO - VİDEO

Bu gün, 16:34

Prezidentin mesajları - kənd təsərrüfatında problemlər necə həll edilməli? - Ekspertdən ŞƏRH

Bu gün, 16:32

İran ABŞ ilə 24 milyonluq razılaşma şərti irəli sürdü

Bu gün, 16:28
Bütün xəbərlər