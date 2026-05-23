 Azərbaycan nefti ucuzlaşıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

13:41 - Bu gün
Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 4,09 ABŞ dolları və ya 3,58 % azalaraq 110,05 ABŞ dolları təşkil edib.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin iyul fyuçerslərinin qiyməti 107,23 ABŞ dolları təşkil edib.

Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 4,09 ABŞ dolları və ya 3,65 % azalaraq 107,73 ABŞ dolları təşkil edib.

Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

Paylaş:
103

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin sosial media hesabında WUF13-lə bağlı paylaşım edilib

Cəmiyyət

28 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Siyasət

Azərbaycan Çinə başsağlığı verib

Cəmiyyət

Xarici media WUF13-ün dünya şəhərsalma siyasətinə töhfəsindən yazıb

İqtisadiyyat

“64 yaşayış məntəqəsində kanalizasiya sisteminin qurulması nəzərdə tutulur”

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Əmtəə bazarlarında qızıl ucuzlaşıb, gümüş isə bahalaşıb

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Əmtəə bazarlarında qızıl ucuzlaşıb, gümüş isə bahalaşıb

Son xəbərlər

Gəncə Dram Teatrını su basdı, işçi zirzəmidə qaldı

Bu gün, 17:33

Emin Əmrullayev Tacikistanın təhsil və elm naziri ilə görüşüb

Bu gün, 17:25

ABŞ-dən yeni qayda: 60 illik “Green Card” sistemi dəyişdi

Bu gün, 17:14

“64 yaşayış məntəqəsində kanalizasiya sisteminin qurulması nəzərdə tutulur”

Bu gün, 16:50

Azərbaycan millisi 2 dəfə qalib gəldiyi rəqibi ilə yenə qarşılaşacaq

Bu gün, 16:26

Ukrayna Ordusu 1700 kilometr uzaqlıqdakı Rusiya obyektini vurdu

Bu gün, 16:17

Azərbaycan milli komandasının heyəti bəlli olub

Bu gün, 16:05

Nazir: Azərbaycanda meşələrə nəzarət üçün dronlardan istifadə ediləcək

Bu gün, 15:54

Hərbi attaşelər Dövlət Sərhəd Xidmətində olublar

Bu gün, 15:15

Bələdiyyələrə məxsus torpaq sahələri satışa çıxarılacaq

Bu gün, 15:02

VI “Yüksəliş” müsabiqəsinin Analitik təhlil imtahanı başlayıb

Bu gün, 14:38

Azərbaycan və Qazaxıstan arasında hərbi təhsil sahəsində islahatlar müzakirə edilib

Bu gün, 14:20

Lənkəranda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 13:51

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Bu gün, 13:41

28 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:55

Masazırda qəza olub, xəsarət alan var - VİDEO

Bu gün, 12:47

Bakıda “Force of Love” 2026 yay festivalı keçiriləcək

Bu gün, 12:26

Azərbaycan Prezidenti: WUF13 tarixə ən böyük Ümumdünya Şəhərsalma Forumu kimi düşdü

Bu gün, 12:24

Prezident İlham Əliyevin sosial media hesabında WUF13-lə bağlı paylaşım edilib

Bu gün, 12:22

İlham Əliyevin sosial media hesabında WUF13-lə bağlı paylaşım edilib

Bu gün, 12:07
Bütün xəbərlər