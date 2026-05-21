 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
09:25 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,21 % artaraq 1,9759 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,29 % azalaraq 2,3815 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9759

100 Rusiya rublu

2,3815

1 Avstraliya dolları

1,2118

1 Belarus rublu

0,6056

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1130

1 Çexiya kronu

0,0813

1 Çin yuanı

0,2500

1 Danimarka kronu

0,2644

1 Gürcü larisi

0,6364

1 Honq Konq dolları

0,2170

1 Hindistan rupisi

0,0177

1 İngilis funt sterlinqi

2,2835

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1821

1 İsveçrə frankı

2,1605

1 İsrail şekeli

0,5856

1 Kanada dolları

1,2352

1 Küveyt dinarı

5,4967

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3603

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5497

1 Moldova leyi

0,0980

1 Norveç kronu

0,1835

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6089

1 Polşa zlotası

0,4651

1 Rumıniya leyi

0,3772

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3291

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4530

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3226

Türk lirəsi

0,0373

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0384

Yapon yeni

1,0692

Yeni Zelandiya dolları

0,9968

Qızıl

7716,4275

Gümüş

128,7419

Platin

3301,1450

Palladium

2327,2235

