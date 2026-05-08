 Növbəti “Kənddən Şəhərə” yarmarkasında 120-ə yaxın məhsul satışa çıxarılacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Növbəti “Kənddən Şəhərə” yarmarkasında 120-ə yaxın məhsul satışa çıxarılacaq

Qafar Ağayev13:24 - Bu gün
Növbəti “Kənddən Şəhərə” yarmarkasında 120-ə yaxın məhsul satışa çıxarılacaq

Mayın 9-10-da Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki “Aqrar Tədarük və Təchizat” ASC-nin təşkilatçılığı ilə paytaxtda növbəti “Kənddən Şəhərə” həftəsonu yarmarkası keçiriləcək.

Bu barədə 1news.az-a Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, yarmarkanın məqsədi yerli fermerlərə dəstək göstərmək, onların məhsullarının satış imkanlarını artırmaq və şəhər sakinlərini sağlam, təbii kənd məhsulları ilə təmin etməkdir.

Tədbirdə 20-ə yaxın regiondan 40-a yaxın fermer iştirak edəcək. Onlar 120-ə yaxın çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsulunu birbaşa satışa çıxaracaqlar.

Satışa təqdim olunan məhsulların keyfiyyətinə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi nəzarət edəcək. Məhsulların keyfiyyəti ilə bağlı hər hansı sualı yaranan vətəndaşlar ərazidə fəaliyyət göstərəcək Səyyar Qida Laboratoriyasına yaxınlaşaraq məhsulları analiz etdirə bilərlər.

Yarmarka 2 gün müddətində saat 09:00–19:00-dək Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski küçəsi 5 ünvanında (“Gənclik” metro stansiyasının yaxınlığı) fəaliyyət göstərəcək.

Qeyd edək ki, yarmarkaya qoşulan fermerlər piştaxta, tərəzi və digər zəruri avadanlıqlarla ödənişsiz şəkildə təmin olunurlar.

Paylaş:
89

Aktual

Siyasət

XİN rəsmisi: Rusiya dövlət kanalında Azərbaycanın təhrif olunmuş xəritəsinin göstərilməsi təxribatdır

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev Roma Papasını təbrik edib

Cəmiyyət

Sabah 27 dərəcə isti gözlənilir

Cəmiyyət

Etibar Məmmədovun villasından 19 min dollar oğurlandı

Milli Məclisin növbəti iclasında 8 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Heydər Əliyev Fondu Çində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün xeyriyyə tədbiri təşkil edib

Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Culfada kanaldan cəsədi tapılan şəxsin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

Azərbaycan və İranın xarici işlər nazirləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

“EFES - 2026” təliminin hazırlıq məşqləri uğurla davam edir - FOTO - VİDEO

Sabaha gözlənilən hava proqnozu

Son xəbərlər

Etibar Məmmədovun villasından 19 min dollar oğurlandı

Bu gün, 15:02

Milli Məclisin növbəti iclasında 8 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 14:50

Şuşanın tarixi-memarıq abidələri: Qarabağ xan sarayları və karvansaralar

Bu gün, 14:31

Heydər Əliyev Fondu Çində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün xeyriyyə tədbiri təşkil edib

Bu gün, 14:16

Pakistanda sərnişin avtobusu dərəyə aşdı: ölənlər və yaralananlar var

Bu gün, 13:59

XİN rəsmisi: Rusiya dövlət kanalında Azərbaycanın təhrif olunmuş xəritəsinin göstərilməsi təxribatdır

Bu gün, 13:55

Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:46

Növbəti “Kənddən Şəhərə” yarmarkasında 120-ə yaxın məhsul satışa çıxarılacaq

Bu gün, 13:24

İlham Əliyev Roma Papasını təbrik edib

Bu gün, 13:13

AQTA zoonoz xəstəliklərə şübhəli heyvanların ölkəyə idxalının qarşısını alıb

Bu gün, 13:11

Xüsusi icra məmuru fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslər üçün test imtahanının vaxtı açıqlanıb

Bu gün, 13:07

Gələn həftə Azərbaycanda 4 gün iş olacaq

Bu gün, 13:06

Maliyyə Monitorinqi Xidmətində yeni kadr təyinatı olub

Bu gün, 13:02

Sabah 27 dərəcə isti gözlənilir

Bu gün, 12:51

Xüsusi icra məmuru olmaq istəyənlər üçün test imtahanı keçiriləcək

Bu gün, 12:33

Xaricdə ailəsindən alınan azərbaycanlı uşaqlar valideynlərinə qaytarıldı

Bu gün, 12:17

"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin könüllü proqramına rekord sayda müraciət daxil olub

Bu gün, 12:15

CBC FM 5 yaşını qeyd edir!

Bu gün, 12:02

Azərbaycanda nikahla bağlı mühüm qərar VERİLDİ

Bu gün, 11:50

Gədəbəyə dolu düşüb

Bu gün, 11:46
Bütün xəbərlər