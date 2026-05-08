Köklərdən İnkişafa: Bakıda Nine Senses Fest 2026 keçiriləcək - FOTO
Bu yay, Bakıda 12, 13 və 14 iyun tarixlərində keçirilən üçüncü Nine Senses Fest 2026 festivalı ilə başlayır.
Tədbir paytaxtın 6 ən yaxşı məkanında və Sea Breeze kurort kompleksində keçiriləcək. İyun ayında Xəzərin sahili əsas cazibə nöqtəsinə çevriləcək: ilıq dəniz, canlı şəhər və mütərəqqi beynəlxalq auditoriya.
Festival 1500 iştirakçı və 80 mütəxəssisi bir araya gətirir. Layihə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Azərbaycan Yoqa Federasiyasının prezidenti və Nine Senses Art Center-in təsisçisi Leyla Əliyevanın dəstəyi ilə həyata keçirilir.
Təşkilatçılar və tərəfdaşlar
· Təşkilatçılar: Nine Senses Art Center və ANSA (Azerbaijan New Skills Academy).
- Baş sponsor: Azersun Holding.
- Baş tərəfdaş: Sea Breeze.
Mövzu və proqram
Bu ilin mövzusu – Köklərdən İnkişafa – ötən illərin fəlsəfəsinin təbii davamı oldu. Bu, özünüdərkdən yetkinliyə, düşüncədən aydınlığa, avtomatik reaksiyalardan şüurlu seçimə gedən bir yoldur.
Hedlaynerlər:
- İmram Kriya — Kriya-yoqa ustası, bəstəkar və multiinstrumentalist. Səs, nəfəs və daxili iş vasitəsilə harmoniya vəziyyətinə gətirən bələdçi.
- Nərgiz Əliyeva - psixoloq və kouç. O, bədən təcrübələri ilə mənəvi inkişafın kəsişməsində çalışır və müasir həyat tərzinə dərketməni daxil edir.
- Pavel Piskaryov – “Neyroqrafika” metodunun müəllifi və NeyroArt məktəbinin banisi. Vizual təcrübələr vasitəsilə düşüncəni dəyişdirməyə kömək edir.
- Bharat Thakur — 30 illik təcrübəsi olan yoqa ustası. Kriya və Tantra-yoqanın qədim ənənələrini müasir elmin nailiyyətləri ilə birləşdirir.
Festivalda həmçinin, özünüinkişaf sahəsində öz cərəyanının ustaları: Kənan Məmmədov, Nandan Qautam, Lev İvanov, Vadim Popov, Qafar Qənizadə iştirak edəcəklər.
Festival çərçivəsində Sufizm Günü keçiriləcək. Sizi Mövləvi təriqətinin şeyxi Rəşid Mövləvinin orijinal təcrübələri və sufi musiqisinin əfsanəsi Özgür Babanın (Türkiyə) canlı ifası gözləyir.
Festivalın hər günü parlaq ifaçıların konsertləri ilə başa çatacaq:
· Çingiz Mustafayev – Azərbaycanın “Ruhun səsi”;
· Marat Niqmatulin;
· Aura Ra Performance;
· və əlbəttə ki, İmram Kriya.
Festivalda sizi nə gözləyir:
- Sübh çağı dəniz sahilində səhər məşqləri.
- Beynəlxalq spikerlərdən mühazirə və master-klasslar.
- Tənəffüs və mediativ sessiyalar.
- İncəsənət terapiyası və enerji ilə işin kreativ formatları.
- Canlı musiqi və günəşin qürubunda axşam proqramları.
- Açıq havada aktivlik, alış-veriş və istirahət.
Qonaqlar üçün xüsusi olaraq fashion, wellness, beauty и Handmade in Azerbaijan kateqoriyalarında selektiv brendlər məkanı: Nine Senses Fest yarmarkası fəaliyyət göstərəcək.
Biletlər haqqında məlumat:
- Xüsusi qiymət: May ayının 5-nə qədər biletin qiyməti – 130 AZN.
- Güzəştlər: tələbələr və təqaüdçülər üçün 40% endirim.
