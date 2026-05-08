 Xudatda mağazadan 23 min manatlıq oğurluq olub | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Xudatda mağazadan 23 min manatlıq oğurluq olub

11:15 - Bu gün
Xudat şəhərində yerləşən mağazada 23 min manatlıq oğurluq olub.

Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, mağazadan oğurluq etməkdə şübhəli bilinən Elman İmanov və Elçin Məhərrəmov saxlanılıblar. Onlar obyektdən ümumi dəyəri 23 min manat olan 14 ədəd televizor, 3 ədəd noutbuk və 3 ədəd kondisioner talayıblar.

Müəyyən edilib ki, saxlanılan şəxslərdən biri əvvəllər həmin mağazada çalışıb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

