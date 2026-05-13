Pediatriya və Endokrinoloji mərkəzlərə yeni direktorlər təyin olunub
Respublika Pediatriya Mərkəzinin direktor vəzifəsinə Erkin Rəhimov təyin olunub.
Bu barədə 1news.az-a TƏBİB-dən məlumat verilib.
Respublika Endokrinoloji Mərkəzinin direktoru vəzifəsinə isə Dinar Qəhrəmanova təyin edilib.
Nizami Tibb Mərkəzinə direktor müavini, doğum evinin rəhbəri vəzifəsinə Tibb elmləri doktoru, professor Fərəh Qaraqurbanlı, Respublika Dəri-Zöhrəvi Mərkəzinə direktor müavini, baş həkim vəzifəsinə Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Rəxşəndə Əhmədova təyin olunub.
