Qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri göstəriləcək ünvanların SİYAHISI
Qurbanlıq heyvan kəsimi və satışının sağlam və rahat şəraitdə həyata keçirilməsi məqsədilə bu il Naxçıvan da daxil olmaqla, ölkə üzrə 134 ünvanda qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri təşkil olunacaq.
Bu barədə 1news.az-a Azərbaycam Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, bunlardan 76-da həm kəsim, həm satış, 27-də qurbanlıq heyvanların yalnız satışı, 31-də isə yalnız heyvan kəsimi xidmətləri təklif olunacaq. Həmin məntəqələrdə baytarlıq nəzarətindən keçmiş və sanitar-gigiyenik tələblər gözlənilməklə kəsilmiş qurbanlıq heyvanlar əhaliyə təqdim olunacaq. Bununla yanaşı, bir sıra regionlarda AQTA ilə razılaşdırılmaqla səyyar heyvan kəsimi çadırları quraşdırılaraq qurbanlıq heyvanların baytarlıq nəzarəti altında kəsimi və satışı təmin ediləcək.
Həmçinin ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən müvafiq infrastruktura malik ticarət şəbəkələri tərəfindən sifarişlərə uyğun bayram günlərində qurbanlıq heyvan ətinin vətəndaşlara çatdırılması nəzərdə tutulur. Bununla bağlı həmin satış şəbəkələri tərəfindən ətraflı məlumatlar veriləcək.
Xatırladaq ki, mayın 27, 28-i Azərbaycanda Qurban bayramı qeyd olunacaq.
№
Qurbanlıq heyvanların satış və kəsim yerlərinin ünvanı
Satışı və kəsimi təşkil edəcək hüquqi və ya fiziki şəxs
Fəaliyyət
istiqamətləri
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu üzrə
1
Cəfər Xəndan küçəsi 52C
Baxşəliyev Kənan Şakir oğlu
kəsim-satış
2
Biləcəri qəsəbəsi, Rəşid İsmayılov küçəsi 6/9
Ağayev Mürvət Qərib oğlu
kəsim-satış
3
Biləcəri qəsəbəsi, Ordubadi küçəsi 1A
Abasov Abasəli Qəni oğlu
kəsim-satış
Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu üzrə
1
Ə.Əliyev küçəsi 26
Ucal Ergün Avşer oğlu
kəsim-satış
2
Əsgər Qayıbov küçəsi 14
Hüseynov Yasər Əsgər oğlu
kəsim-satış
3
Ə.Əliyev küçəsi, 1993-cü məhəllə
Abbasov Samir Simran oğlu
kəsim-satış
Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu üzrə
1
A.Mustafayev küçəsi 23/24, 6 saylı Ticarət Mərkəzi
"Ticarət Mərkəzi-6" ASC
kəsim-satış
2
Seyid Cəfər Pişəvəri küçəsi 2A
"Halal Agro Mall" MMC
kəsim-satış
Bakı şəhəri, Nizami rayonu üzrə
1
Heydər Əliyev prospekti 92
"Bəsit" firması
kəsim-satış
2
Heydər Əliyev prospekti 92
"ESE" MMC
kəsim-satış
3
M.Abbasov küçəsi, 2405-ci məhəllə
İsayev Əzizağa Namizəd oğlu
kəsim-satış
4
Keşlə qəsəbəsi, 4-cü Köndələn küçəsi 217
"Az Group 1958" MMC
kəsim-satış
5
Çobanzadə küçəsi 63, 2403-cü məhəllə
Hüseynov Nəsimi Saleh oğlu
kəsim-satış
Bakı şəhəri, Pirallahı rayonu üzrə
1
Pirallahı qəsəbəsi, S.Vurğun küçəsi 51B
Həmzəyev Oktay İbrahim oğlu
kəsim-satış
(çadır)
Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu üzrə
1
Lökbatan qəsəbəsi, S.Xəlilov küçəsi 13
"Kəsim Yeri" MMC
kəsim-satış
2
Salyan şosesi, Lökbatan yolu 22A
"RR Trade" MMC
kəsim-satış
3
Lökbatan qəsəbəsi, 28 May küçəsi 7
Quliyev Taryel Suracəddin oğlu
kəsim-satış
4
Lökbatan qəsəbəsi, Sədərək Ticarət Mərkəzi
Əliyev Çingiz Arif oğlu
kəsim-satış
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu üzrə
1
Zabrat qəsəbəsi, Babək küçəsi 110H
“Azmeat Production” MMC
kəsim-satış
2
Ramana qəsəbəsi, Şuşa küçəsi
Səmədov Nazim Allahverdi oğlu
kəsim-satış
Bakı şəhəri, Səbail rayonu üzrə
1
Gülbala Əliyev küçəsi 20
Əliyev Hamlet Soltan oğlu
kəsim-satış
Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu üzrə
1
Hövsan qəsəbəsi, Hövsan-Türkan yolu, ticarət mərkəzinin qarşısısı
Cəlilov Salman Abdulla oğlu
yalnız satış
2
Qaraçuxur qəsəbəsi, Yeni Günəşli, “V” yaşayış sahəsində yerləşən “Günəş” ticarət mərkəzinin qarşısı
Quliyev İskəndər Rəfael oğlu
yalnız satış
Bakı şəhəri, Xətai rayonu üzrə
1
Həzi Aslanov qəsəbəsi, 8 Noyabr prospekti, İ.Məmmədov küçəsi 17/2
Rüstəmov Cəsarət Sofiq oğlu
kəsim-satış
2
Nobel prospekti 56
Cəfərov Samir Ələddin oğlu
kəsim-satış
Bakı şəhəri, Xəzər rayonu üzrə
1
Buzovna qəsəbəsi, Albablılıq massivi, H.Sadiq küçəsi 27
"Az Protein Foods Group" MMC
kəsim-satış
2
Buzovna qəsəbəsi, H.D.Səmədzadə küçəsi 28
İsmayılov Fəxrəddin Allahverdi oğlu
kəsim-satış
3
Şüvəlan qəsəbəsi, 1160K saylı bağ sahəsi
İslamov Ramil Paşa oğlu
kəsim-satış
4
Şüvəlan qəsəbəsi, A.İldırım küçəsi 116 ("Mir Mövsüm Ağa" ziyəratgahı)
Əliyev Füzuli Həbib oğlu
kəsim-satış
(ziyarətgah)
5
Binə qəsəbəsi, Ş.İ.Xətai küçəsi 78
"EL-Fermer" MMC
kəsim-satış
6
Mərdəkan qəsəbəsi, R.Qasımov küçəsi 3
Cəlilov Mahir Lətif oğlu
kəsim-satış
(ziyarətgah)
7
Qala qəsəbəsi,
Rüstəmov İlham Əlməmməd oğlu
kəsim-satış
8
Buzovna qəsəbəsi, Sidqi Ruhulla küçəsi 23
Zairov Şahin Salman oğlu
kəsim-satış
Bakı şəhəri, Yasamal rayonu üzrə
1
A.M.Şərifzadə küçəsi 196, “İdeal” şadlıq sarayının ərazisi
Əkbərov Vasif Cahangir oğlu,
kəsim-satış
(çadır)
Abşeron rayonu üzrə
1
Aşağı Güzdək qəsəbəsi
"Can Ət" MMC
kəsim-satış
2
Məmmədli kəndi
Rüstəmov Rafiq Ətraf oğlu
kəsim-satış
3
Xırdalan şəhəri
Səhliyalı Kiçik Müəssisə
yalnız kəsim
4
Məmmədli kəndi
"Ət Dünyası" MMC
yalnız kəsim
5
Məmmədli kəndi
“Halal Prime Foods” MMC
yalnız satış
Ağcabədi rayonu üzrə
1
Aşağı Avşar kəndi
"Qubadoğlu" MMC Məhərrəmov Vüsal Qubad oğlu
kəsim-satış
2
Xocavənd kəndi
Vəliyev Ehtiram İldırım oğlu
kəsim-satış
Ağdam rayonu üzrə
1
İmamqulubəyli kəndi
Ağdam rayonu kəsim məntəqəsi (Dadaşov Rafael Tofiq oğlu)
kəsim-satış
Ağdaş rayonu üzrə
1
H.Əliyev prospekti 169
İsmayılov Elçin Əlövsət oğlu
yalnız kəsim
Ağstafa rayonu üzrə
1
Həsənsu kəndi
Mustafayev Hüseyn Cahangir oğlu
yalnız kəsim
2
Həsənsu kəndi
Mustafayev Hüseyn Cahangir oğlu
yalnız satış
Ağsu rayonu üzrə
1
Navahı kəndi
Kazımov Eldar Qulam oğlu
yalnız satış
Astara rayonu üzrə
1
Astara şəhərinin girişi
Məmmədov Zaur Cəbrayıl oğlu
yalnız kəsim
Balakən rayonu üzrə
1
Qullar kəndi
Yerli icra orqanı
yalnız kəsim
(çadır)
Bərdə rayonu üzrə
1
Qaradağlı kəndi
"Orxan Ət" MMC
kəsim-satış
2
Saatlı kəndi
Qənbərov Bağır Abil oğlu
kəsim-satış
3
Qaradağlı kəndi
"Əsər Ət” MMC
kəsim-satış
4
Qəhrəmanlı kəndi
“Seyid Yusif Ağa” ziyarətgahı
kəsim-satış
(ziyarətgah)
5
Alpoud kəndi
“Negociacion” MMC
yalnız satış
Beyləqan rayonu üzrə
1
Şəfəq qəsəbəsi
Əzimov Elnur Cümşüd oğlu
kəsim-satış
(ziyarətgah)
2
Mil qəsəbəsi
Nərimanov Malik Əbdüləli oğlu
kəsim-satış
3
İkinci Aşıqlı kəndi
Qəhrəmanov Fərid Qəhrəman oğlu
yalnız satış
Cəbrayıl rayonu üzrə
1
Horovlu kəndi
Əliyev Teymur Şirvan oğlu
kəsim-satış
(çadır)
Cəlilabad rayonu üzrə
1
Cavadxan küçəsi 116A
Əlizadə Rəhim Əlisahib oğlu
yalnız kəsim
2
Qurtuluş prospekti 76
Hüseynov Vüqar Savad oğlu
yalnız satış
Daşkəsən rayonu üzrə
1
Xoşbulaq kəndi
Məmmədov Arzu Mehti oğlu
yalnız kəsim
Füzuli rayonu üzrə
1
Balabəhmənli kəndi
Təbrizli Səbuhi Əbülfət oğlu
kəsim-satış
2
H.Əliyev prospekti
Novruzov Fuad Tufan oğlu
kəsim-satış
(çadır)
Gədəbəy rayonu üzrə
1
Gədəbəy şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi
"Anar" MMC
yalnız kəsim
Gəncə şəhəri üzrə
1
Müseyib Bağırov küçəsi
İsmayılov Məhəmməd Şükür oğlu
kəsim-satış
2
“İmamzadə” ziyarət kompleksinin qurbangahı
“İmamzadə” ziyarət kompleksinin qurbangahı
kəsim-satış (qurbangah)
3
"Kəpəz-Bazarı" ASC-nin yaxınlığı
Salmanov Mahir Süleyman oğlu
yalnız kəsim
4
“Ət Kombinatı” adlanan ərazi
Qarayev İlham Teyyub oğlu
yalnız kəsim
Goranboy rayonu üzrə
1
C.Cabbarlı küçəsi 6
İsmayılzadə Bəhman Yahya oğlu
yalnız kəsim
Göyçay rayonu üzrə
1
Çayarxı kəndi
Hacıyev Habil Məsim oğlu
yalnız kəsim
2
Qarabaqqal kəndi
Həsənzadə Əliağa Əsədulla
yalnız satış
Göygöl rayonu üzrə
1
Qızılca kəndi
İsmayılov Zaur Nəsir oğlu
kəsim-satış
2
A.Şadlınski küçəsi 1A
Muradov Əziz Beqzadoviç oğlu
kəsim-satış
3
Qızılqaya qəsəbəsi
Qurbanov Vidadi Qədir oğlu
yalnız kəsim
4
Yeni Qızılca kəndi
İsmayılov Zaur Nəsir oğlu
yalnız satış
Hacıqabul rayonu üzrə
1
Mehdi Hüseynzadə küçəsi 7
Şıxəliyev İlkin İsa oğlu
yalnız kəsim
İmişli rayonu üzrə
1
H.Əliyev prospekti 1
"Taleh" ASC
yalnız kəsim
2
Otuziki kəndi
"Muğan Aqro" MMC
yalnız satış
İsmayıllı rayonu üzrə
1
H.Əliyev prospekti 7, Yaşıl Ticarət Mərkəzi
Cəfərov Mirsəməd Ağasəməd oğlu
kəsim-satış
Kürdəmir rayonu üzrə
1
Atakişili kəndi
"Dafne Agro" MMC
yalnız satış
Lənkəran rayonu üzrə
1
Lənkəran şəhəri, Füzuli küçəsi 78
Lətifov Aydın Fərman oğlu
kəsim-satış
2
Digah-Şiləvar yolu, Daş bazarının yanı
Abbasov Rauf
yalnız satış
Laçın rayonu üzrə
1
Zerti kəndi
“Laçın Ət və Ət məhsulları” MMC
kəsim-satış
Neftçala rayonu üzrə
1
M.Əsədov küçəsi (Təzə bazar)
Hüseynov Tofiq Alxos oğlu,
yalnız satış
Masallı rayonu üzrə
1
Boradigah qəsəbəsi
Qəniyev Fərhad Allahşükür oğlu
yalnız kəsim
2
Kürdəbaz kəndi
Qardaşov Mahir Bəbir oğlu
yalnız kəsim
3
Masallı şəhəri, Seybətin dairəsi
Miriyev Elman Güloğlan oğlu
yalnız kəsim
4
Masallı şəhəri, “Kosakul” yaşayış massivi
Həşimov Mirtaha Rza oğlu
yalnız satış
Mingəçevir şəhəri üzrə
1
Təbriz küçəsi
Əliyev Rəvan Ramiz oğlu
yalnız kəsim
Oğuz rayonu üzrə
1
Oğuz şəhəri ilə Xalxal yolu kəsişməsi
Nazarov Şaiq Umar oğlu
kəsim-satış
Qax rayonu üzrə
1
Qax şəhəri, İ.Dağıstanlı küçəsi 1
"Qax Bazar MMC"
yalnız satış
Qazax rayonu üzrə
1
Qazax şəhəri, Əliağa Şıxlınski küçəsi 100
Məmmədov Azər Mirzə oğlu
yalnız kəsim
Qəbələ rayonu üzrə
1
Qəbələ şəhəri, H.Əliyev prospekti 9
"NTEV" MMC
yalnız satış
Qobustan rayonu üzrə
1
Bakı-Qazax yolunun kənarında, Qobustan Mərkəzi Bazarı
"Gilan" MMC
kəsim-satış
Quba rayonu üzrə
1
"Dəvədabanı" yaşayış massivi
Qafarov Məhsim Yasər oğlu
kəsim-satış
(çadır)
Qusar rayonu üzrə
1
Çingiz Qurbanov küçəsi 10A, Qusarçay çayının sahili
Hacıqayıbov Nadir Teymurxan oğlu
kəsim-satış
2
Çingiz Qurbanov küçəsi 36A
Abdurahmanov Şövkət Abdul oğlu
kəsim-satış
Şabran rayonu üzrə
1
Şabran şəhəri, M.Müşfiq küçəsi 7
Ağarzayev Azər Ağakərim oğlu
kəsim-satış
Şamaxı rayonu üzrə
1
Şəhriyar qəsəbəsi, Şamaxı-Göylər yolu
Şıxıyev Hacıbaba Hacıbala oğlu
yalnız kəsim
2
Şəhriyar qəsəbəsi
Şıxıyev Hacıbaba Hacıbala oğlu
yalnız satış
Samux rayonu üzrə
1
Qarayeri qəsəbəsi
Əliyev Elmar Elşən oğlu
kəsim-satış
Salyan rayonu üzrə
1
Aşağı Noxudlu kəndi, Ələt-Astara-İran İslam
İsmayılov Elşad Seyfulla oğlu
yalnız satış
Şəki rayonu üzrə
1
Şəki şəhəri, Salman Mümtaz küçəsi
Əliyev Vasif Vaqif oğlu
kəsim-satış
2
Şəki şəhəri, Salman Mümtaz küçəsi
“İnvest Group XZM” MMC
yalnız satış
Şəmkir rayonu üzrə
1
Şəmkir-Çinarlı yolunun sağ tərəfi
Əliyev Asəf Sakit oğlu
yalnız kəsim
2
Düyərli kəndi
Namazov Yaşar İmran oğlu
yalnız kəsim
3
Zəyəm qəsəbəsi
Məmmədov Nurəddin Yusif oğlu
yalnız kəsim
4
Şəmkir şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 35
Yusifov Elxan İsa oğlu
yalnız satış
Şirvan rayonu üzrə
1
Şirvan şəhəri, Ş.Şükürov küçəsi
Abıyev Fərid Famil oğlu
yalnız satış
2
Şirvan şəhəri, M.Mirzəyev küçəsi
Fərəcov Miriş Əlisafa oğlu
yalnız satış
3
Şirvan şəhəri, Leytenant İbrahimov küçəsi
Hüseynli Ceyhun İslam oğlu
yalnız satış
4
Şirvan şəhəri, Xəqani küçəsi 38A
Mehtiyev Azər Arif oğlu
yalnız satış
Siyəzən rayonu üzrə
1
Beşdam bələdiyyəsinin ərazisi
Hasilov Famil Abdulla oğlu
kəsim-satış
Sumqayıt şəhəri üzrə
1
İnşaatçılar küçəsi 61A
Quliyeva Aytən Edvard qızı
kəsim-satış
2
Çerkassi küçəsi, 46-cı məhəllə
Hünbətov Vasif Hünbət oğlu
kəsim-satış
Tərtər rayonu üzrə
1
Şıxarx qəsəbəsi
Nağıyev Arzu Fazil oğlu
kəsim-satış
Tovuz rayonu üzrə
1
Musa Musayev küçəsi 41
Məmmədova Alidə Mübariz qızı
yalnız kəsim
2
Dondar Quşçu kəndi
Quliyev Cahangir Əhməd oğlu
yalnız kəsim
Xaçmaz rayonu üzrə
1
Qaraqurdlu kəndi
“Şahdağ süd və ət” MMC
kəsim-satış
Yevlax rayonu üzrə
1
Aşağı Bucaq kəndi
Kərimli Şirin Nizam oğlu
yalnız kəsim
2
Salahlı kəndi
“İqbal Nazim oğlu” MMC
yalnız kəsim
Zaqatala rayonu üzrə
1
Muxax kəndi
Əhmədov Zeynullah İsmayıl oğlu
kəsim-satış
2
Əliabad qəsəbəsi
Surxayev Ədalət Məmməd oğlu
kəsim-satış
3
Aşağı Tala kəndi
Mehdiyev Rahib Rasim oğlu
yalnız kəsim
Zərdab rayonu üzrə
1
Zərdab şəhəri, Füzuli küçəsi 17
"Azər İB" MMC
yalnız kəsim
Şuşa rayonu üzrə
1
Şuşa şəhəri, Vətənbağı restoranın qarşısı
Quliyev Eldəniz Atlıxan oğlu
kəsim-satış
(çadır)
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonu üzrə
1
Nehrəm qəsəbəsi
Abdullayev Əli Heydər oğlu
kəsim-satış
2
Mərkəzi bazar ətrafı
Hümbətov Azər Rza oğlu
kəsim-satış
(çadır)
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonu üzrə
1
|
Bənəniyar kəndi
|
Süleymanov Vahid Vaqif oğlu
|
kəsim-satış
(ziyarətgah)
|
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan şəhəri üzrə
|
1
|
Çənlibel məhəlləsi
|
Məmmədov Ayxan Elçin oğlu
|
kəsim-satış
(çadır)
|
2
|
Əliabad qəsəbəsi
|
Rzayeva Rahilə Babaş qızı
|
kəsim-satış
|
3
|
Əliabad qəsəbəsi
|
Məmmədov Şahin Məhərrəm oğlu
|
yalnız satış
|
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonu üzrə
|
1
|
Dəstə kəndi
|
Şirinov Zülfü Zülfüqar oğlu
|
kəsim-satış
(çadır)
|
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonu üzrə
|
1
|
M.Ə.Sabir küçəsi
|
Mehdiyev Mahir Əkbər oğlu
|
kəsim-satış
(çadır)
|
2
|
Zeyvə kəndi
|
Quliyev İlqar Qulu oğlu
|
yalnız satış