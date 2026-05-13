Qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri göstəriləcək ünvanların SİYAHISI

12:07 - Bu gün
Qurbanlıq heyvan kəsimi və satışının sağlam və rahat şəraitdə həyata keçirilməsi məqsədilə bu il Naxçıvan da daxil olmaqla, ölkə üzrə 134 ünvanda qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri təşkil olunacaq.

Bu barədə 1news.az-a Azərbaycam Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.

Bildirilib ki, bunlardan 76-da həm kəsim, həm satış, 27-də qurbanlıq heyvanların yalnız satışı, 31-də isə yalnız heyvan kəsimi xidmətləri təklif olunacaq. Həmin məntəqələrdə baytarlıq nəzarətindən keçmiş və sanitar-gigiyenik tələblər gözlənilməklə kəsilmiş qurbanlıq heyvanlar əhaliyə təqdim olunacaq. Bununla yanaşı, bir sıra regionlarda AQTA ilə razılaşdırılmaqla səyyar heyvan kəsimi çadırları quraşdırılaraq qurbanlıq heyvanların baytarlıq nəzarəti altında kəsimi və satışı təmin ediləcək.

Həmçinin ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən müvafiq infrastruktura malik ticarət şəbəkələri tərəfindən sifarişlərə uyğun bayram günlərində qurbanlıq heyvan ətinin vətəndaşlara çatdırılması nəzərdə tutulur. Bununla bağlı həmin satış şəbəkələri tərəfindən ətraflı məlumatlar veriləcək.

Xatırladaq ki, mayın 27, 28-i Azərbaycanda Qurban bayramı qeyd olunacaq.

Qurbanlıq heyvanların satış və kəsim yerlərinin ünvanı

Satışı və kəsimi təşkil edəcək hüquqi və ya fiziki şəxs

Fəaliyyət

istiqamətləri

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu üzrə

1

Cəfər Xəndan küçəsi 52C

Baxşəliyev Kənan Şakir oğlu

kəsim-satış

2

Biləcəri qəsəbəsi, Rəşid İsmayılov küçəsi 6/9

Ağayev Mürvət Qərib oğlu

kəsim-satış

3

Biləcəri qəsəbəsi, Ordubadi küçəsi 1A

Abasov Abasəli Qəni oğlu

kəsim-satış

Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu üzrə

1

Ə.Əliyev küçəsi 26

Ucal Ergün Avşer oğlu

kəsim-satış

2

Əsgər Qayıbov küçəsi 14

Hüseynov Yasər Əsgər oğlu

kəsim-satış

3

Ə.Əliyev küçəsi, 1993-cü məhəllə

Abbasov Samir Simran oğlu

kəsim-satış

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu üzrə

1

A.Mustafayev küçəsi 23/24, 6 saylı Ticarət Mərkəzi

"Ticarət Mərkəzi-6" ASC

kəsim-satış

2

Seyid Cəfər Pişəvəri küçəsi 2A

"Halal Agro Mall" MMC

kəsim-satış

Bakı şəhəri, Nizami rayonu üzrə

1

Heydər Əliyev prospekti 92

"Bəsit" firması

kəsim-satış

2

Heydər Əliyev prospekti 92

"ESE" MMC

kəsim-satış

3

M.Abbasov küçəsi, 2405-ci məhəllə

İsayev Əzizağa Namizəd oğlu

kəsim-satış

4

Keşlə qəsəbəsi, 4-cü Köndələn küçəsi 217

"Az Group 1958" MMC

kəsim-satış

5

Çobanzadə küçəsi 63, 2403-cü məhəllə

Hüseynov Nəsimi Saleh oğlu

kəsim-satış

Bakı şəhəri, Pirallahı rayonu üzrə

1

Pirallahı qəsəbəsi, S.Vurğun küçəsi 51B

Həmzəyev Oktay İbrahim oğlu

kəsim-satış

(çadır)

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu üzrə

1

Lökbatan qəsəbəsi, S.Xəlilov küçəsi 13

"Kəsim Yeri" MMC

kəsim-satış

2

Salyan şosesi, Lökbatan yolu 22A

"RR Trade" MMC

kəsim-satış

3

Lökbatan qəsəbəsi, 28 May küçəsi 7

Quliyev Taryel Suracəddin oğlu

kəsim-satış

4

Lökbatan qəsəbəsi, Sədərək Ticarət Mərkəzi

Əliyev Çingiz Arif oğlu

kəsim-satış

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu üzrə

1

Zabrat qəsəbəsi, Babək küçəsi 110H

“Azmeat Production” MMC

kəsim-satış

2

Ramana qəsəbəsi, Şuşa küçəsi

Səmədov Nazim Allahverdi oğlu

kəsim-satış

Bakı şəhəri, Səbail rayonu üzrə

1

Gülbala Əliyev küçəsi 20

Əliyev Hamlet Soltan oğlu

kəsim-satış

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu üzrə

1

Hövsan qəsəbəsi, Hövsan-Türkan yolu, ticarət mərkəzinin qarşısısı

Cəlilov Salman Abdulla oğlu

yalnız satış

2

Qaraçuxur qəsəbəsi, Yeni Günəşli, “V” yaşayış sahəsində yerləşən “Günəş” ticarət mərkəzinin qarşısı

Quliyev İskəndər Rəfael oğlu

yalnız satış

Bakı şəhəri, Xətai rayonu üzrə

1

Həzi Aslanov qəsəbəsi, 8 Noyabr prospekti, İ.Məmmədov küçəsi 17/2

Rüstəmov Cəsarət Sofiq oğlu

kəsim-satış

2

Nobel prospekti 56

Cəfərov Samir Ələddin oğlu

kəsim-satış

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu üzrə

1

Buzovna qəsəbəsi, Albablılıq massivi, H.Sadiq küçəsi 27

"Az Protein Foods Group" MMC

kəsim-satış

2

Buzovna qəsəbəsi, H.D.Səmədzadə küçəsi 28

İsmayılov Fəxrəddin Allahverdi oğlu

kəsim-satış

3

Şüvəlan qəsəbəsi, 1160K saylı bağ sahəsi

İslamov Ramil Paşa oğlu

kəsim-satış

4

Şüvəlan qəsəbəsi, A.İldırım küçəsi 116 ("Mir Mövsüm Ağa" ziyəratgahı)

Əliyev Füzuli Həbib oğlu

kəsim-satış

(ziyarətgah)

5

Binə qəsəbəsi, Ş.İ.Xətai küçəsi 78

"EL-Fermer" MMC

kəsim-satış

6

Mərdəkan qəsəbəsi, R.Qasımov küçəsi 3
(“Pir Həsən Ağa” ziyarətgahı)

Cəlilov Mahir Lətif oğlu

kəsim-satış

(ziyarətgah)

7

Qala qəsəbəsi,
Xaşa-Xuna bağ ərazisi

Rüstəmov İlham Əlməmməd oğlu

kəsim-satış

8

Buzovna qəsəbəsi, Sidqi Ruhulla küçəsi 23

Zairov Şahin Salman oğlu

kəsim-satış

Bakı şəhəri, Yasamal rayonu üzrə

1

A.M.Şərifzadə küçəsi 196, “İdeal” şadlıq sarayının ərazisi

Əkbərov Vasif Cahangir oğlu,
Məmmədov Nurəddin Azad oğlu

kəsim-satış

(çadır)

Abşeron rayonu üzrə

1

Aşağı Güzdək qəsəbəsi

"Can Ət" MMC

kəsim-satış

2

Məmmədli kəndi

Rüstəmov Rafiq Ətraf oğlu

kəsim-satış

3

Xırdalan şəhəri

Səhliyalı Kiçik Müəssisə

yalnız kəsim

4

Məmmədli kəndi

"Ət Dünyası" MMC

yalnız kəsim

5

Məmmədli kəndi

“Halal Prime Foods” MMC

yalnız satış

Ağcabədi rayonu üzrə

1

Aşağı Avşar kəndi

"Qubadoğlu" MMC Məhərrəmov Vüsal Qubad oğlu

kəsim-satış

2

Xocavənd kəndi

Vəliyev Ehtiram İldırım oğlu

kəsim-satış

Ağdam rayonu üzrə

1

İmamqulubəyli kəndi

Ağdam rayonu kəsim məntəqəsi (Dadaşov Rafael Tofiq oğlu)

kəsim-satış

Ağdaş rayonu üzrə

1

H.Əliyev prospekti 169

İsmayılov Elçin Əlövsət oğlu

yalnız kəsim

Ağstafa rayonu üzrə

1

Həsənsu kəndi

Mustafayev Hüseyn Cahangir oğlu

yalnız kəsim

2

Həsənsu kəndi

Mustafayev Hüseyn Cahangir oğlu

yalnız satış

Ağsu rayonu üzrə

1

Navahı kəndi

Kazımov Eldar Qulam oğlu

yalnız satış

Astara rayonu üzrə

1

Astara şəhərinin girişi

Məmmədov Zaur Cəbrayıl oğlu

yalnız kəsim

Balakən rayonu üzrə

1

Qullar kəndi

Yerli icra orqanı

yalnız kəsim

(çadır)

Bərdə rayonu üzrə

1

Qaradağlı kəndi

"Orxan Ət" MMC

kəsim-satış

2

Saatlı kəndi

Qənbərov Bağır Abil oğlu

kəsim-satış

3

Qaradağlı kəndi

"Əsər Ət” MMC

kəsim-satış

4

Qəhrəmanlı kəndi

“Seyid Yusif Ağa” ziyarətgahı

kəsim-satış

(ziyarətgah)

5

Alpoud kəndi

“Negociacion” MMC

yalnız satış

Beyləqan rayonu üzrə

1

Şəfəq qəsəbəsi
(“Cərcis Peyğəmbər” ziyarətgahı)

Əzimov Elnur Cümşüd oğlu

kəsim-satış

(ziyarətgah)

2

Mil qəsəbəsi

Nərimanov Malik Əbdüləli oğlu

kəsim-satış

3

İkinci Aşıqlı kəndi

Qəhrəmanov Fərid Qəhrəman oğlu

yalnız satış

Cəbrayıl rayonu üzrə

1

Horovlu kəndi

Əliyev Teymur Şirvan oğlu

kəsim-satış

(çadır)

Cəlilabad rayonu üzrə

1

Cavadxan küçəsi 116A

Əlizadə Rəhim Əlisahib oğlu

yalnız kəsim

2

Qurtuluş prospekti 76

Hüseynov Vüqar Savad oğlu

yalnız satış

Daşkəsən rayonu üzrə

1

Xoşbulaq kəndi

Məmmədov Arzu Mehti oğlu

yalnız kəsim

Füzuli rayonu üzrə

1

Balabəhmənli kəndi

Təbrizli Səbuhi Əbülfət oğlu

kəsim-satış

2

H.Əliyev prospekti

Novruzov Fuad Tufan oğlu

kəsim-satış

(çadır)

Gədəbəy rayonu üzrə

1

Gədəbəy şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi

"Anar" MMC

yalnız kəsim

Gəncə şəhəri üzrə

1

Müseyib Bağırov küçəsi

İsmayılov Məhəmməd Şükür oğlu

kəsim-satış

2

“İmamzadə” ziyarət kompleksinin qurbangahı

“İmamzadə” ziyarət kompleksinin qurbangahı

kəsim-satış (qurbangah)

3

"Kəpəz-Bazarı" ASC-nin yaxınlığı

Salmanov Mahir Süleyman oğlu

yalnız kəsim

4

“Ət Kombinatı” adlanan ərazi

Qarayev İlham Teyyub oğlu

yalnız kəsim

Goranboy rayonu üzrə

1

C.Cabbarlı küçəsi 6

İsmayılzadə Bəhman Yahya oğlu

yalnız kəsim

Göyçay rayonu üzrə

1

Çayarxı kəndi

Hacıyev Habil Məsim oğlu

yalnız kəsim

2

Qarabaqqal kəndi

Həsənzadə Əliağa Əsədulla

yalnız satış

Göygöl rayonu üzrə

1

Qızılca kəndi

İsmayılov Zaur Nəsir oğlu

kəsim-satış

2

A.Şadlınski küçəsi 1A

Muradov Əziz Beqzadoviç oğlu

kəsim-satış

3

Qızılqaya qəsəbəsi

Qurbanov Vidadi Qədir oğlu

yalnız kəsim

4

Yeni Qızılca kəndi

İsmayılov Zaur Nəsir oğlu

yalnız satış

Hacıqabul rayonu üzrə

1

Mehdi Hüseynzadə küçəsi 7

Şıxəliyev İlkin İsa oğlu

yalnız kəsim

İmişli rayonu üzrə

1

H.Əliyev prospekti 1

"Taleh" ASC

yalnız kəsim

2

Otuziki kəndi

"Muğan Aqro" MMC

yalnız satış

İsmayıllı rayonu üzrə

1

H.Əliyev prospekti 7, Yaşıl Ticarət Mərkəzi

Cəfərov Mirsəməd Ağasəməd oğlu

kəsim-satış

Kürdəmir rayonu üzrə

1

Atakişili kəndi

"Dafne Agro" MMC

yalnız satış

Lənkəran rayonu üzrə

1

Lənkəran şəhəri, Füzuli küçəsi 78

Lətifov Aydın Fərman oğlu

kəsim-satış

2

Digah-Şiləvar yolu, Daş bazarının yanı

Abbasov Rauf

yalnız satış

Laçın rayonu üzrə

1

Zerti kəndi

“Laçın Ət və Ət məhsulları” MMC

kəsim-satış

Neftçala rayonu üzrə

1

M.Əsədov küçəsi (Təzə bazar)

Hüseynov Tofiq Alxos oğlu,
Cəfərov Qiyas oğlu,
Əliyev Fikrət Mirzəşəfi oğlu

yalnız satış

Masallı rayonu üzrə

1

Boradigah qəsəbəsi

Qəniyev Fərhad Allahşükür oğlu

yalnız kəsim

2

Kürdəbaz kəndi

Qardaşov Mahir Bəbir oğlu

yalnız kəsim

3

Masallı şəhəri, Seybətin dairəsi

Miriyev Elman Güloğlan oğlu

yalnız kəsim

4

Masallı şəhəri, “Kosakul” yaşayış massivi

Həşimov Mirtaha Rza oğlu

yalnız satış

Mingəçevir şəhəri üzrə

1

Təbriz küçəsi

Əliyev Rəvan Ramiz oğlu

yalnız kəsim

Oğuz rayonu üzrə

1

Oğuz şəhəri ilə Xalxal yolu kəsişməsi

Nazarov Şaiq Umar oğlu

kəsim-satış

Qax rayonu üzrə

1

Qax şəhəri, İ.Dağıstanlı küçəsi 1

"Qax Bazar MMC"

yalnız satış

Qazax rayonu üzrə

1

Qazax şəhəri, Əliağa Şıxlınski küçəsi 100

Məmmədov Azər Mirzə oğlu

yalnız kəsim

Qəbələ rayonu üzrə

1

Qəbələ şəhəri, H.Əliyev prospekti 9

"NTEV" MMC

yalnız satış

Qobustan rayonu üzrə

1

Bakı-Qazax yolunun kənarında, Qobustan Mərkəzi Bazarı

"Gilan" MMC

kəsim-satış

Quba rayonu üzrə

1

"Dəvədabanı" yaşayış massivi

Qafarov Məhsim Yasər oğlu

kəsim-satış

(çadır)

Qusar rayonu üzrə

1

Çingiz Qurbanov küçəsi 10A, Qusarçay çayının sahili

Hacıqayıbov Nadir Teymurxan oğlu

kəsim-satış

2

Çingiz Qurbanov küçəsi 36A

Abdurahmanov Şövkət Abdul oğlu

kəsim-satış

Şabran rayonu üzrə

1

Şabran şəhəri, M.Müşfiq küçəsi 7

Ağarzayev Azər Ağakərim oğlu

kəsim-satış

Şamaxı rayonu üzrə

1

Şəhriyar qəsəbəsi, Şamaxı-Göylər yolu

Şıxıyev Hacıbaba Hacıbala oğlu

yalnız kəsim

2

Şəhriyar qəsəbəsi

Şıxıyev Hacıbaba Hacıbala oğlu

yalnız satış

Samux rayonu üzrə

1

Qarayeri qəsəbəsi

Əliyev Elmar Elşən oğlu

kəsim-satış

Salyan rayonu üzrə

1

Aşağı Noxudlu kəndi, Ələt-Astara-İran İslam
Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 57-ci km-i

İsmayılov Elşad Seyfulla oğlu

yalnız satış

Şəki rayonu üzrə

1

Şəki şəhəri, Salman Mümtaz küçəsi

Əliyev Vasif Vaqif oğlu

kəsim-satış

2

Şəki şəhəri, Salman Mümtaz küçəsi

“İnvest Group XZM” MMC

yalnız satış

Şəmkir rayonu üzrə

1

Şəmkir-Çinarlı yolunun sağ tərəfi

Əliyev Asəf Sakit oğlu

yalnız kəsim

2

Düyərli kəndi

Namazov Yaşar İmran oğlu

yalnız kəsim

3

Zəyəm qəsəbəsi

Məmmədov Nurəddin Yusif oğlu

yalnız kəsim

4

Şəmkir şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 35

Yusifov Elxan İsa oğlu

yalnız satış

Şirvan rayonu üzrə

1

Şirvan şəhəri, Ş.Şükürov küçəsi

Abıyev Fərid Famil oğlu

yalnız satış

2

Şirvan şəhəri, M.Mirzəyev küçəsi

Fərəcov Miriş Əlisafa oğlu

yalnız satış

3

Şirvan şəhəri, Leytenant İbrahimov küçəsi

Hüseynli Ceyhun İslam oğlu

yalnız satış

4

Şirvan şəhəri, Xəqani küçəsi 38A

Mehtiyev Azər Arif oğlu

yalnız satış

Siyəzən rayonu üzrə

1

Beşdam bələdiyyəsinin ərazisi

Hasilov Famil Abdulla oğlu

kəsim-satış

Sumqayıt şəhəri üzrə

1

İnşaatçılar küçəsi 61A

Quliyeva Aytən Edvard qızı

kəsim-satış

2

Çerkassi küçəsi, 46-cı məhəllə

Hünbətov Vasif Hünbət oğlu

kəsim-satış

Tərtər rayonu üzrə

1

Şıxarx qəsəbəsi

Nağıyev Arzu Fazil oğlu

kəsim-satış

Tovuz rayonu üzrə

1

Musa Musayev küçəsi 41

Məmmədova Alidə Mübariz qızı

yalnız kəsim

2

Dondar Quşçu kəndi

Quliyev Cahangir Əhməd oğlu

yalnız kəsim

Xaçmaz rayonu üzrə

1

Qaraqurdlu kəndi

“Şahdağ süd və ət” MMC

kəsim-satış

Yevlax rayonu üzrə

1

Aşağı Bucaq kəndi

Kərimli Şirin Nizam oğlu

yalnız kəsim

2

Salahlı kəndi

“İqbal Nazim oğlu” MMC

yalnız kəsim

Zaqatala rayonu üzrə

1

Muxax kəndi

Əhmədov Zeynullah İsmayıl oğlu

kəsim-satış

2

Əliabad qəsəbəsi

Surxayev Ədalət Məmməd oğlu

kəsim-satış

3

Aşağı Tala kəndi

Mehdiyev Rahib Rasim oğlu

yalnız kəsim

Zərdab rayonu üzrə

1

Zərdab şəhəri, Füzuli küçəsi 17

"Azər İB" MMC

yalnız kəsim

Şuşa rayonu üzrə

1

Şuşa şəhəri, Vətənbağı restoranın qarşısı

Quliyev Eldəniz Atlıxan oğlu

kəsim-satış

(çadır)

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonu üzrə

1

Nehrəm qəsəbəsi

Abdullayev Əli Heydər oğlu

kəsim-satış

2

Mərkəzi bazar ətrafı

Hümbətov Azər Rza oğlu

kəsim-satış

(çadır)

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonu üzrə

1

Bənəniyar kəndi
("Əshabi-Kəhf" ziyaratgahı)

Süleymanov Vahid Vaqif oğlu

kəsim-satış

(ziyarətgah)

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan şəhəri üzrə

1

Çənlibel məhəlləsi

Məmmədov Ayxan Elçin oğlu

kəsim-satış

(çadır)

2

Əliabad qəsəbəsi

Rzayeva Rahilə Babaş qızı

kəsim-satış

3

Əliabad qəsəbəsi

Məmmədov Şahin Məhərrəm oğlu

yalnız satış

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonu üzrə

1

Dəstə kəndi

Şirinov Zülfü Zülfüqar oğlu

kəsim-satış

(çadır)

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonu üzrə

1

M.Ə.Sabir küçəsi

Mehdiyev Mahir Əkbər oğlu

kəsim-satış

(çadır)

2

Zeyvə kəndi

Quliyev İlqar Qulu oğlu

yalnız satış

