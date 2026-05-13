 Nəriman Axundzadənin illik məvacibi AÇIQLANDI | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İdman

Nəriman Axundzadənin illik məvacibi AÇIQLANDI

12:14 - Bu gün
Nəriman Axundzadənin illik məvacibi AÇIQLANDI

Azərbaycan millisinin futbolçusu Nəriman Axundzadənin ABŞ-nin "Kolambus Kryu” klubundakı maaşı açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə MLS-in Oyunçular Assosiasiyasının rəsmi saytı məlumat yayıb.

Məlumata əsasən, 22 yaşlı hücumçunun Ohayo təmsilçisində illik məvacibi 550 000 ABŞ dolları (vergilərlə birlikdə 633 389 dollar) təşkil edir.

Qeyd edək ki, Nəriman Axundzadə "Kolambus Kryu” klubuna bu ilin fevral ayında "Qarabağ”dan keçib. Futbolçu MLS təmsilçisi ilə ilə 2029-cu ilin iyun ayına qədər müqavilə imzalayıb.

Paylaş:
113

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Slovakiya Milli Şurası sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Şükürbəyli kəndində köçən daha 97 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Siyasət

Ceyhun Bayramov ilə Seyid Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub

Cəmiyyət

Nazir universitet və kolleclərlə bağlı əmr imzaladı

İdman

Nəriman Axundzadənin illik məvacibi AÇIQLANDI

“Sabah”-“Neftçi” matçının tarixi bəlli olub

Azərbaycanın U-16 qızlardan ibarət millisi UEFA İnkişaf Turnirində son oyununa çıxır

Marko Yankoviçə ağır cəza - “Qarabağ” 75 minə yaxın cərimələndi

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin könüllü proqramına rekord sayda müraciət daxil olub

Avropa Liqasında finalçılar bu axşam bəlli olacaq

Azərbaycanın U-16 qızlardan ibarət millisi UEFA İnkişaf Turnirində son oyununa çıxır

AFFA İntizam Komitəsi “Sumqayıt”ın prezidenti və baş məşqçisini cəzalandırıb

Son xəbərlər

Bu şəxslər universitetə birbaşa qəbul ola bilər - DİM-dən xatırlatma

Bu gün, 14:56

Şükürbəyli kəndində köçən daha 97 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:41

Həcc ziyarətinə yola düşəcək zəvvarların səfər qrafikləri məlum olub

Bu gün, 14:37

TƏBİB-də yeni təyinatlar edildi

Bu gün, 14:22

Yunanıstanda dövlət qulluqçuları tətil elan ediblər

Bu gün, 14:05

Bratislava ilə Bakı arasında birbaşa uçuşlara bu ilin payızında başlanılacaq

Bu gün, 13:51

Pediatriya və Endokrinoloji mərkəzlərə yeni direktorlər təyin olunub

Bu gün, 13:41

Ceyhun Bayramov ilə Seyid Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub

Bu gün, 13:21

Nazir universitet və kolleclərlə bağlı əmr imzaladı

Bu gün, 13:12

AQTA normaya uyğun olmayan dərman məhsullarını dövriyyədən çıxardı - FOTO

Bu gün, 13:07

İlham Əliyev və Rixard Raşi Bakıda Slovakiya biznesi üçün yeni imkanları müzakirə ediblər

Bu gün, 12:55

Sabah Bakı, Sumqayıt və Abşeronda pensiyalar ödəniləcək

Bu gün, 12:54

Slovakiya Milli Şurasının sədri Zəfər parkını ziyarət edib - FOTO

Bu gün, 12:42

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:20

Nəriman Axundzadənin illik məvacibi AÇIQLANDI

Bu gün, 12:14

Qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri göstəriləcək ünvanların SİYAHISI

Bu gün, 12:07

Magistraturaya qəbul olunmaq istəyənlərin NƏZƏRİNƏ

Bu gün, 11:59

İlham Əliyev Slovakiya Milli Şurası sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 11:43

Baş idarə əməliyyat keçirib, 42 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 11:40

Baş prokuror Xankəndidə vətəndaşları qəbul edəcək

Bu gün, 11:29
Bütün xəbərlər