Nəriman Axundzadənin illik məvacibi AÇIQLANDI
Azərbaycan millisinin futbolçusu Nəriman Axundzadənin ABŞ-nin "Kolambus Kryu” klubundakı maaşı açıqlanıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə MLS-in Oyunçular Assosiasiyasının rəsmi saytı məlumat yayıb.
Məlumata əsasən, 22 yaşlı hücumçunun Ohayo təmsilçisində illik məvacibi 550 000 ABŞ dolları (vergilərlə birlikdə 633 389 dollar) təşkil edir.
Qeyd edək ki, Nəriman Axundzadə "Kolambus Kryu” klubuna bu ilin fevral ayında "Qarabağ”dan keçib. Futbolçu MLS təmsilçisi ilə ilə 2029-cu ilin iyun ayına qədər müqavilə imzalayıb.
