 AQTA normaya uyğun olmayan dərman məhsullarını dövriyyədən çıxardı - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

AQTA normaya uyğun olmayan dərman məhsullarını dövriyyədən çıxardı - FOTO

13:07 - Bu gün
AQTA normaya uyğun olmayan dərman məhsullarını dövriyyədən çıxardı - FOTO

Normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməyən bioloji aktiv qida məhsulları məhv edilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, nəzarət tədbirləri çərçivəsində fiziki şəxs Adəm İsgəndərov tərəfindən Türkiyədən idxal olunan (11.11.2025-11.01.2028-ci il istehsal və son istifadə tarixli), “Tocura İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş” müəssisəsinin istehsalı olan 3025 ədəd “Exnabet” əmtəə nişanlı, eləcə də “Ren Farm" MMC-nin İtaliyadan idxal etdiyi (01.11.2025-01.11.2027-ci il istehsal və son istifadə tarixli) “Alsa Lab SRL” müəssisəsinin istehsalı olan 3047 ədəd “Deluar Drops” bioloji aktiv qida məhsullarından Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən nümunələr götürülərək laborator müayinələrə cəlb olunub.

Sınaq nəticəsində “Exnabet” məhsulunda Selen, A və E vitaminlərinin, “Deluar Drops” məhsulunda isə D3 vitaminin miqdarının normadan aşağı olduğu müəyyən edilib.

Faktla bağlı qanunvericiliyə uyğun müvafiq qərar qəbul edilərək məhsul partiyaları məhv edilib.

Paylaş:
75

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Slovakiya Milli Şurası sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Şükürbəyli kəndində köçən daha 97 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Siyasət

Ceyhun Bayramov ilə Seyid Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub

Cəmiyyət

Nazir universitet və kolleclərlə bağlı əmr imzaladı

Cəmiyyət

Bu şəxslər universitetə birbaşa qəbul ola bilər - DİM-dən xatırlatma

Şükürbəyli kəndində köçən daha 97 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Həcc ziyarətinə yola düşəcək zəvvarların səfər qrafikləri məlum olub

TƏBİB-də yeni təyinatlar edildi

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Dövlət Xidmətinin şəxsi heyəti Ulu Öndərin xatirəsini yad etdi - FOTO

Makron quru sərhədlə Türkiyəyə keçmək istədi, Ərdoğan icazə vermədi

Göygöldə yol qəzası baş verib, 3 nəfər xəsarət alıb

AAYDA-nın sədri generalın oğlunu işdən çıxardı

Son xəbərlər

Bu şəxslər universitetə birbaşa qəbul ola bilər - DİM-dən xatırlatma

Bu gün, 14:56

Şükürbəyli kəndində köçən daha 97 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:41

Həcc ziyarətinə yola düşəcək zəvvarların səfər qrafikləri məlum olub

Bu gün, 14:37

TƏBİB-də yeni təyinatlar edildi

Bu gün, 14:22

Yunanıstanda dövlət qulluqçuları tətil elan ediblər

Bu gün, 14:05

Bratislava ilə Bakı arasında birbaşa uçuşlara bu ilin payızında başlanılacaq

Bu gün, 13:51

Pediatriya və Endokrinoloji mərkəzlərə yeni direktorlər təyin olunub

Bu gün, 13:41

Ceyhun Bayramov ilə Seyid Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub

Bu gün, 13:21

Nazir universitet və kolleclərlə bağlı əmr imzaladı

Bu gün, 13:12

AQTA normaya uyğun olmayan dərman məhsullarını dövriyyədən çıxardı - FOTO

Bu gün, 13:07

İlham Əliyev və Rixard Raşi Bakıda Slovakiya biznesi üçün yeni imkanları müzakirə ediblər

Bu gün, 12:55

Sabah Bakı, Sumqayıt və Abşeronda pensiyalar ödəniləcək

Bu gün, 12:54

Slovakiya Milli Şurasının sədri Zəfər parkını ziyarət edib - FOTO

Bu gün, 12:42

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:20

Nəriman Axundzadənin illik məvacibi AÇIQLANDI

Bu gün, 12:14

Qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri göstəriləcək ünvanların SİYAHISI

Bu gün, 12:07

Magistraturaya qəbul olunmaq istəyənlərin NƏZƏRİNƏ

Bu gün, 11:59

İlham Əliyev Slovakiya Milli Şurası sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 11:43

Baş idarə əməliyyat keçirib, 42 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 11:40

Baş prokuror Xankəndidə vətəndaşları qəbul edəcək

Bu gün, 11:29
Bütün xəbərlər