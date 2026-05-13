 İlham Əliyev Slovakiya Milli Şurası sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

İlham Əliyev Slovakiya Milli Şurası sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

11:43 - Bu gün
İlham Əliyev Slovakiya Milli Şurası sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 13-də Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədri Rixard Raşinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev ötən il Slovakiyaya rəsmi səfəri çərçivəsində keçirdiyi görüşləri, o cümlədən Rixard Raşi ilə görüşünü məmnunluqla xatırladı.

Müxtəlif sahələri əhatə edən əməkdaşlığımızın inkişafını vurğulayan dövlətimizin başçısı qarşılıqlı hörmətə, dostluğa və tərəfdaşlığa əsaslanan ikitərəfli əlaqələrimizin genişlənməsində parlamentlərimiz arasındakı münasibətlərin roluna toxundu.

Prezident İlham Əliyev Rixard Raşinin böyük nümayəndə heyəti ilə ölkəmizə səfərə gəlməsinin önəmini qeyd edərək, bildirdi ki, bu, tərəfdaşlığımızın daha bir göstəricisidir.

Qəbula görə nümayəndə heyəti adından minnətdarlığını ifadə edən qonaq dövlətimizin başçısı ilə görüşdən şərəf hissi keçirdiklərini dedi.

Rixard Raşi Azərbaycan Prezidentinə Slovakiyaya ilk rəsmi səfər etdiyinə görə minnətdarlığını bildirdi.

Dəfələrlə ölkəmizə səfər etdiyini məmnunluqla xatırlayan qonaq 2022-ci ildə Azərbaycana səfəri çərçivəsində Şuşada olduğunu dedi. O bildirdi ki, bu səfəri əsnasında da Qarabağa gedəcək, orada aparılan bərpa-quruculuq işləri, həmçinin Xankəndidə Qarabağ Universitetinin fəaliyyəti ilə tanış olacaq.

Rixard Raşi Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyi ilə əlaqədar əldə olunmuş nailiyyətlər münasibətilə dövlətimizin başçısını təbrik etdi.

Təbriklərə görə minnətdarlığını bildirən Prezident İlham Əliyev sülhün gücləndirilməsi üçün ölkəmiz tərəfindən görülən tədbirlərdən danışdı, Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının ixracı da daxil olmaqla ölkələrimiz arasında ticarət münasibətlərinin yaradıldığını dedi.

Söhbət zamanı Azərbaycanla Slovakiya arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin qurulduğu vurğulanaraq, siyasi əlaqələrimizin yüksək səviyyədə olduğu qeyd edildi.

Slovakiya şirkətlərinin Ağdamın Baş Qərvənd kəndinin yenidən qurulmasında iştirakına toxunularaq, bunun Azərbaycan-Slovakiya dostluğunun göstəricisi olduğu vurğulandı.

Görüşdə beynəlxalq parlamentlərarası təsisatlar çərçivəsində əməkdaşlıq müzakirə olundu, iqtisadi-ticari, enerji, müdafiə sənayesi, təhsil, humanitar, müasir texnologiyalar, mədəniyyət, idman, turizm və digər sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı.

Tezliklə Bakı ilə Bratislava arasında birbaşa uçuşların həyata keçiriləcəyi bildirilərək, bunun turizm və insanlararası təmasların genişlənməsinə töhfə verəcəyi qeyd olundu.

Paylaş:
186

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Slovakiya Milli Şurası sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Şükürbəyli kəndində köçən daha 97 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Siyasət

Ceyhun Bayramov ilə Seyid Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub

Cəmiyyət

Nazir universitet və kolleclərlə bağlı əmr imzaladı

Rəsmi

İlham Əliyev Slovakiya Milli Şurası sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Bakıda WUF13 çərçivəsində 121 pavilyon quraşdırılacaq

İlham Əliyev Bakı Olimpiya Stadionunun ərazisində WUF13 ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub - FOTO

İlham Əliyev bp şirkətinin baş icraçı direktorunu qəbul edib - FOTO

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanla Efiopiya arasında müdafiə sahəsində saziş təsdiqlənib

Protokolun surəti nəqliyyat vasitəsinin ön şüşəsinə qoyulmayacaq - Qanunda dəyişiklik

Bu şəxslərə Prezidentinin fərdi təqaüdü veriləcək - ADLAR

Prezident və birinci xanım Şükürbəyli kəndində fərdi evlərdə yaradılmış şəraitlə tanış olublar - FOTO

Son xəbərlər

Bu şəxslər universitetə birbaşa qəbul ola bilər - DİM-dən xatırlatma

Bu gün, 14:56

Şükürbəyli kəndində köçən daha 97 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:41

Həcc ziyarətinə yola düşəcək zəvvarların səfər qrafikləri məlum olub

Bu gün, 14:37

TƏBİB-də yeni təyinatlar edildi

Bu gün, 14:22

Yunanıstanda dövlət qulluqçuları tətil elan ediblər

Bu gün, 14:05

Bratislava ilə Bakı arasında birbaşa uçuşlara bu ilin payızında başlanılacaq

Bu gün, 13:51

Pediatriya və Endokrinoloji mərkəzlərə yeni direktorlər təyin olunub

Bu gün, 13:41

Ceyhun Bayramov ilə Seyid Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub

Bu gün, 13:21

Nazir universitet və kolleclərlə bağlı əmr imzaladı

Bu gün, 13:12

AQTA normaya uyğun olmayan dərman məhsullarını dövriyyədən çıxardı - FOTO

Bu gün, 13:07

İlham Əliyev və Rixard Raşi Bakıda Slovakiya biznesi üçün yeni imkanları müzakirə ediblər

Bu gün, 12:55

Sabah Bakı, Sumqayıt və Abşeronda pensiyalar ödəniləcək

Bu gün, 12:54

Slovakiya Milli Şurasının sədri Zəfər parkını ziyarət edib - FOTO

Bu gün, 12:42

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:20

Nəriman Axundzadənin illik məvacibi AÇIQLANDI

Bu gün, 12:14

Qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri göstəriləcək ünvanların SİYAHISI

Bu gün, 12:07

Magistraturaya qəbul olunmaq istəyənlərin NƏZƏRİNƏ

Bu gün, 11:59

İlham Əliyev Slovakiya Milli Şurası sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 11:43

Baş idarə əməliyyat keçirib, 42 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 11:40

Baş prokuror Xankəndidə vətəndaşları qəbul edəcək

Bu gün, 11:29
Bütün xəbərlər