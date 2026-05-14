 Məleykə Abbaszadə: Çoxlu saxtakarlıq hallarına rast gəlinib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Məleykə Abbaszadə: Çoxlu saxtakarlıq hallarına rast gəlinib

16:16 - Bu gün
Məleykə Abbaszadə: Çoxlu saxtakarlıq hallarına rast gəlinib

"SAT imtahanında çoxlu saxtakarlıq hallarına rast gəlinir".

1news.az xəbər verir ki, Bunu APA-ya müsahibəsində Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri Məleykə Abbaszadə deyib.

"Məsələn, SAT imtahanında – hansı ki ingilis dilindədir və orada riyaziyyatdan maksimum 800 bal toplamaq olar, oxu və yazı ilə birlikdə ümumi bal 1600-dür, ancaq 1500-dən yuxarı nəticə göstərən şəxs bizim buraxılış imtahanında təxminən 20-30 bal nəticə göstərir. Bu isə mümkün deyil.

Çünki SAT-də olan riyaziyyat daha mürəkkəbdir və bu nəticə fərqi normal görünmür. Ona görə də biz SAT imtahanları ilə bağlı müvafiq beynəlxalq təşkilatlara ciddi narazılığımızı bildirmişdik. Azərbaycanda yalnız bir universitet SAT imtahanı nəticəsi ilə tələbə qəbul edir. Onlar da artıq bu ildən şərt qoyublar ki, SAT-dan müəyyən balla yanaşı, bizim buraxılış imtahanında riyaziyyatdan ən azı 40 bal toplamalıdırlar.

Məncə bu daha yaxşı qərardır və doğrudan da SAT-ı özü verənlər layiq olduqları yerləri tutacaqlar. Çünki təəssüf ki, əvvəlki illərdə gördük ki, hardasa kimlərsə kimlərin yerinə imtahanda iştirak edib, ya da müxtəlif yollarla nəticə əldə ediblər", - DİM sədri bildirib.

Paylaş:
119

Aktual

Rəsmi

Baxış Babayev 2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif edilib

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Rəsmi

İlham Əliyev paraqvaylı həmkarını təbrik edib

Cəmiyyət

Akif İslamzadə xəstəxanadan evə buraxılıb

Cəmiyyət

Şuşadakı bu 3 bina sökülə bilər

Azərbaycanda elektron qaydada yaşayış icazəsi vəsiqələrinin verilməsi tətbiq olunur

Azərbaycan təmsilçisi bu gün "Avroviziya-2026"nın ikinci yarımfinalında çıxış edəcək

Azərbaycanda yeni Baş Kollektiv Saziş bağlanılıb

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

Azərbaycanda zəlzələ olub

Külək güclənəcək - SARI XƏBƏRDARLIQ

Qanunsuz silah-sursat aşkarlanıb

Son xəbərlər

Şuşadakı bu 3 bina sökülə bilər

Bu gün, 19:10

Azərbaycanda elektron qaydada yaşayış icazəsi vəsiqələrinin verilməsi tətbiq olunur

Bu gün, 18:46

Azərbaycan təmsilçisi bu gün "Avroviziya-2026"nın ikinci yarımfinalında çıxış edəcək

Bu gün, 17:51

Azərbaycanda yeni Baş Kollektiv Saziş bağlanılıb

Bu gün, 17:37

İran rəsmisindən Hörmüz mesajı: "İtirməyəcəyik"

Bu gün, 17:17

Pakistanın Baş naziri Azərbaycanın ədliyyə naziri Fərid Əhmədovu qəbul edib

Bu gün, 17:16

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:06

Türkiyədə hərbi qulluqçularımızın iştirakı ilə keçirilən “EFES - 2026” təlimi davam edir - FOTO

Bu gün, 16:45

Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə 4 ayda 250 mənzil alıb

Bu gün, 16:33

Bəzi rayonlarda intensiv yağış, qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:26

Baxış Babayev 2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 16:22

Məleykə Abbaszadə: Çoxlu saxtakarlıq hallarına rast gəlinib

Bu gün, 16:16

Bakının bu ərazilərində yeni svetoforlar istifadəyə verildi

Bu gün, 16:07

FHN-də WUF13 ilə əlaqədar dəyirmi masa təşkil edilib

Bu gün, 15:58

AFFA İntizam Komitəsi "Zirə"ni cərimələyib

Bu gün, 15:41

Bakıda tuneldə dəhşətli qəza - Maşınlar yararsız hala düşdü - VİDEO

Bu gün, 15:22

Bakıda iki müntəzəm marşrut üzrə avtobuslar yenilənir

Bu gün, 15:17

Ədliyyə Nazirliyi və DİN-dən birgə əməliyyat nəticəsində qanunsuz silah tapılıb

Bu gün, 15:03

“Kurtlar vadisi”nin “Çakır”ı xəstəxanaya yerləşdirilib

Bu gün, 14:41

ADY Qurban bayramı ilə əlaqədar Gəncə–Mingəçevir-Gəncə reysi təşkil edir

Bu gün, 14:30
Bütün xəbərlər