 Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə 4 ayda 250 mənzil alıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə 4 ayda 250 mənzil alıb

16:33 - Bu gün
Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə 4 ayda 250 mənzil alıb

Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə 250 mənzil alıblar.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Statistika İdarəsi məlumat yayıb.

Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin yanvar-aprel ayları ilə müqayisədə 24 mənzil və ya 8,7 % azdır.

Ötən ay isə Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə 76 daşınmaz əmlak alıblar ki, bu da 2025-ci ilin eyni ayı ilə müqayisədə 13 mənzil və ya 20,6 % çoxdur.

Apreldə Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ev alanların siyahısında ilk onluqda 6-cı yerdə qərarlaşıb.

Ümumilikdə, 2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında Türkiyədə xarici vətəndaşlara 5 711 mənzil satılıb. Bu, ötən iilin eyni ayları ilə müqayisədə 746 mənzil və ya 11,6 % azdır.

Təkcə aprel ayında Türkiyədə xarici vətəndaşlara 1 526 mənzil satılıb. Bu, ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 13 mənzil və ya 0,8 % azdır.

Bu ilin yanvar-aprel aylarında Türkiyədə ən çox mənzil alanlar Rusiya vətəndaşları olub. Onlara ötən 4 ay ərzində 902 mənzil satılıb. Bu, 2025-ci ilin yanvar-aprel ayları ilə müqayisədə 187 ədəd və ya 17,2 % azdır.

Bu ilin aprel ayında isə Rusiya vətəndaşları Türkiyədə 263 mənzil alıblar ki, bu da ötən ilin aprel ayı ilə müqayisədə 17 ədəd və ya 6,1 % azdır.

Baxmayaraq ki, aprel ayında Çin vətəndaşları iranlıları qabaqlayıb, ümumilikdə ikinci yeri İran vətəndaşları tutublar. Bu ilin ilk 4 ayında onlar bu ölkədə 479 mənzil satılıb ki, bu da illik müqayisədə 158 ədəd və ya 24,8 % azdır.

Bu ilin aprel ayında isə iranlılar Türkiyədə 100 mənzil alıblar ki, bu da ötən ilin aprel ayı ilə müqayisədə 39 ədəd və ya 28,05 % azdır.

Bu ilin yanvar-aprel aylarında Türkiyədə ev alanların siyahısında üçüncü yerdə Çin vətəndaşları qərarlaşıblar. Belə ki, son 4 ayda çinlilər Türkiyədə 347 mənzil sahib olublar. Bu da 2025-ci ilin ilk 4 ayı ilə müqayisədə 139 mənzil və ya 66,8 % çoxdur.

Bu ilin aprel ayında isə çinlilər Türkiyədə 110 mənzil alıblar ki, bu da ötən ilin aprel ayı ilə müqayisədə 56ədəd və ya 2 dəfə çoxdur.

Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə 944 mənzil alıblar.

Paylaş:
114

Aktual

Rəsmi

Baxış Babayev 2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif edilib

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Rəsmi

İlham Əliyev paraqvaylı həmkarını təbrik edib

Cəmiyyət

Akif İslamzadə xəstəxanadan evə buraxılıb

Cəmiyyət

Şuşadakı bu 3 bina sökülə bilər

Azərbaycanda elektron qaydada yaşayış icazəsi vəsiqələrinin verilməsi tətbiq olunur

Azərbaycan təmsilçisi bu gün "Avroviziya-2026"nın ikinci yarımfinalında çıxış edəcək

Azərbaycanda yeni Baş Kollektiv Saziş bağlanılıb

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Dövlət Xidmətinin şəxsi heyəti Ulu Öndərin xatirəsini yad etdi - FOTO

Lökbatandakı anbarda baş vermiş yanğın söndürülməsinə 2 helikopter cəlb olunub - FOTO - VİDEO - YENİLƏNİB 2

DİN-in şəxsi heyəti Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib - VİDEO

Bərdədə ödəmə terminallarından 40 min manat oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

Son xəbərlər

Şuşadakı bu 3 bina sökülə bilər

Bu gün, 19:10

Azərbaycanda elektron qaydada yaşayış icazəsi vəsiqələrinin verilməsi tətbiq olunur

Bu gün, 18:46

Azərbaycan təmsilçisi bu gün "Avroviziya-2026"nın ikinci yarımfinalında çıxış edəcək

Bu gün, 17:51

Azərbaycanda yeni Baş Kollektiv Saziş bağlanılıb

Bu gün, 17:37

İran rəsmisindən Hörmüz mesajı: "İtirməyəcəyik"

Bu gün, 17:17

Pakistanın Baş naziri Azərbaycanın ədliyyə naziri Fərid Əhmədovu qəbul edib

Bu gün, 17:16

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:06

Türkiyədə hərbi qulluqçularımızın iştirakı ilə keçirilən “EFES - 2026” təlimi davam edir - FOTO

Bu gün, 16:45

Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə 4 ayda 250 mənzil alıb

Bu gün, 16:33

Bəzi rayonlarda intensiv yağış, qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:26

Baxış Babayev 2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 16:22

Məleykə Abbaszadə: Çoxlu saxtakarlıq hallarına rast gəlinib

Bu gün, 16:16

Bakının bu ərazilərində yeni svetoforlar istifadəyə verildi

Bu gün, 16:07

FHN-də WUF13 ilə əlaqədar dəyirmi masa təşkil edilib

Bu gün, 15:58

AFFA İntizam Komitəsi "Zirə"ni cərimələyib

Bu gün, 15:41

Bakıda tuneldə dəhşətli qəza - Maşınlar yararsız hala düşdü - VİDEO

Bu gün, 15:22

Bakıda iki müntəzəm marşrut üzrə avtobuslar yenilənir

Bu gün, 15:17

Ədliyyə Nazirliyi və DİN-dən birgə əməliyyat nəticəsində qanunsuz silah tapılıb

Bu gün, 15:03

“Kurtlar vadisi”nin “Çakır”ı xəstəxanaya yerləşdirilib

Bu gün, 14:41

ADY Qurban bayramı ilə əlaqədar Gəncə–Mingəçevir-Gəncə reysi təşkil edir

Bu gün, 14:30
Bütün xəbərlər