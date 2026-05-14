Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə 4 ayda 250 mənzil alıb
Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə 250 mənzil alıblar.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Statistika İdarəsi məlumat yayıb.
Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin yanvar-aprel ayları ilə müqayisədə 24 mənzil və ya 8,7 % azdır.
Ötən ay isə Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə 76 daşınmaz əmlak alıblar ki, bu da 2025-ci ilin eyni ayı ilə müqayisədə 13 mənzil və ya 20,6 % çoxdur.
Apreldə Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ev alanların siyahısında ilk onluqda 6-cı yerdə qərarlaşıb.
Ümumilikdə, 2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında Türkiyədə xarici vətəndaşlara 5 711 mənzil satılıb. Bu, ötən iilin eyni ayları ilə müqayisədə 746 mənzil və ya 11,6 % azdır.
Təkcə aprel ayında Türkiyədə xarici vətəndaşlara 1 526 mənzil satılıb. Bu, ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 13 mənzil və ya 0,8 % azdır.
Bu ilin yanvar-aprel aylarında Türkiyədə ən çox mənzil alanlar Rusiya vətəndaşları olub. Onlara ötən 4 ay ərzində 902 mənzil satılıb. Bu, 2025-ci ilin yanvar-aprel ayları ilə müqayisədə 187 ədəd və ya 17,2 % azdır.
Bu ilin aprel ayında isə Rusiya vətəndaşları Türkiyədə 263 mənzil alıblar ki, bu da ötən ilin aprel ayı ilə müqayisədə 17 ədəd və ya 6,1 % azdır.
Baxmayaraq ki, aprel ayında Çin vətəndaşları iranlıları qabaqlayıb, ümumilikdə ikinci yeri İran vətəndaşları tutublar. Bu ilin ilk 4 ayında onlar bu ölkədə 479 mənzil satılıb ki, bu da illik müqayisədə 158 ədəd və ya 24,8 % azdır.
Bu ilin aprel ayında isə iranlılar Türkiyədə 100 mənzil alıblar ki, bu da ötən ilin aprel ayı ilə müqayisədə 39 ədəd və ya 28,05 % azdır.
Bu ilin yanvar-aprel aylarında Türkiyədə ev alanların siyahısında üçüncü yerdə Çin vətəndaşları qərarlaşıblar. Belə ki, son 4 ayda çinlilər Türkiyədə 347 mənzil sahib olublar. Bu da 2025-ci ilin ilk 4 ayı ilə müqayisədə 139 mənzil və ya 66,8 % çoxdur.
Bu ilin aprel ayında isə çinlilər Türkiyədə 110 mənzil alıblar ki, bu da ötən ilin aprel ayı ilə müqayisədə 56ədəd və ya 2 dəfə çoxdur.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə 944 mənzil alıblar.