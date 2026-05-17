Tembi Nkadimeng: Bakı “son dərəcə təmiz və gözəl şəhərdir”
WUF13 çərçivəsində Bakıda keçirilən tədbirdə Cənubi Afrika Respublikasının yaşayış məntəqələri, su təchizatı və sanitariya naziri Tembi Nkadimeng jurnalistlərin suallarını cavablandırıb.
1news.az xəbərinə görə, o, bildirib ki, forumun əsas üstünlüyü dayanıqlı və böhranlara davamlı şəhərlərin yaradılmasına yönəlmiş strateji yanaşmadır:
“Fikrimcə, WUF13-ün əsas üstünlüyü onun dayanıqlı şəhərlərin qurulmasına - yəni fəlakətlərə tab gətirə bilən və iqlim dəyişikliklərinə uyğunlaşa bilən şəhərlərin yaradılmasına yönəlmiş strateji diqqətidir. Bu gün bu məsələlər bütün dünyaya təsir edir”.
Nazir qeyd edib ki, qarışıq maliyyələşmə mexanizmləri ilə dəstəklənən layihələrin uzunmüddətli dayanıqlığı təmin olunmalıdır ki, əldə edilən nəticələr davamlı olsun və təkrar müdaxilə tələb etməsin.
Onun sözlərinə görə, forumun gündəliyində həssas əhali qrupları — yaşlılar, qeyri-formal yaşayış məntəqələrində yaşayanlar, əlilliyi olan şəxslər və gənclər xüsusi yer tutur. O vurğulayıb ki, şəhərlərin iqtisadi inkişafı yalnız bütün icmalara layiqli həyat şəraiti və dayanıqlı mənzil imkanları təmin edildiyi halda mümkündür.
Tembi Nkadimeng əlavə edib ki, dövlətlər daha fərqli düşünməli, daha sıx əməkdaşlıq etməli və bütün maraqlı tərəflərin iştirakı ilə inklüziv yanaşmanı gücləndirməlidirlər. Onun sözlərinə görə, geosiyasi fərqlərə baxmayaraq, insan ləyaqəti, dayanıqlı inkişaf və mənzilə çıxış qlobal ümumi ehtiyaclardır.
Nazir Bakıya səfər təəssüratlarını bölüşərək şəhəri “gözəl və son dərəcə təmiz” kimi qiymətləndirib və inteqrasiya olunmuş şəhərsalma planlaşdırmasını yüksək dəyərləndirib:
“Burada şəhərsalmanın necə inteqrasiya olunduğunu gördük — xüsusilə elektrik təchizatı, su təminatı və tullantıların idarə olunması kimi vacib sahələrdə”.
O həmçinin Azerbaijan tərəfindən forumun yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu qeyd edərək, bütün nümayəndə heyətlərinin səmimi şəkildə qarşılandığını bildirib və təşəbbüsün insan ləyaqətinin qorunmasına yönəlmiş qlobal əməkdaşlığa töhfə verdiyini vurğulayıb.