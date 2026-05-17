 Özbəkistan nümayəndəsi Bakıda WUF13-də çıxış etdi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Özbəkistan nümayəndəsi Bakıda WUF13-də çıxış etdi

Cəmilə Sücədinova12:39 - Bu gün
Özbəkistan nümayəndəsi Bakıda WUF13-də çıxış etdi

WUF13 çərçivəsində, Bakıda keçirilən “National Ministerial Statements” sessiyasında Özbəkistan nümayəndəsi çıxış edib.

1news.az xəbər verir ki, o, çıxışının əvvəlində forumun təşkilinə görə Azerbaijana təşəkkürünü bildirib və ölkəsinin milli təcrübəsini təqdim etmək imkanı yaratdığı üçün minnətdarlığını ifadə edib.

“Diqqət mərkəzində insan, dayanıqlılıq və həyat keyfiyyəti dayanır”, — deyə o vurğulayıb və müasir şəhər siyasətinin əsas prinsipini qeyd edib.

Onun sözlərinə görə, urbanizasiya bu gün artıq sadəcə mənzil tikintisi ilə məhdudlaşmır:
“Bu gün müasir urbanizasiya artıq təkcə mənzil tikintisi deyil, insan kapitalının inkişafı, iş yerlərinin yaradılması, sahibkarlığın və innovativ iqtisadiyyatın artması deməkdir”.

O, həmçinin urbanizasiya sürəti ilə iqtisadi artım arasında əlaqəyə diqqət çəkib:
“Təcrübəmiz göstərir ki, urbanizasiya səviyyəsinin 1% artması əlavə 1% iqtisadi artım təmin edir.

Son 9 il ərzində tikinti bazarının həcmi 10 milyard dollardan 25 milyard dollara qədər artıb. Təxminən 10 min yeni tikinti şirkəti yaradılıb. Bu dövr ərzində 210 milyon kvadratmetr mənzil inşa olunub, 647 min mənzil istifadəyə verilib və 3,5 milyon iş yeri yaradılıb”.

O, şəhərsalma siyasətində yanaşmanın dəyişdiyini ayrıca vurğulayıb:

“Bu gün əsas meyar artıq nə qədər mənzil tikildiyi deyil, şəhərdə həyat keyfiyyətidir. Respublikada yeni institusional sistem yaradılıb. Qlobalizasiya və mənzil bazarının inkişafı üzrə Milli Komitə memarlıq, şəhərsalma, investisiya və sosial siyasəti birləşdirib”.

Onun sözlərinə görə, bu, vahid dövlət urbanizasiya siyasətinə keçidi mümkün edib. O, həmçinin əlçatan mənzil siyasətinə də diqqət çəkib.

“Son 9 il ərzində ipoteka proqramları və subsidiyalaşdırma mexanizmləri vasitəsilə 11 milyard dollar yönəldilib. Özbəkistanın yeni urbanizasiya siyasətinin əsas simvolu ‘Yeni Daşkənd’ layihəsidir — 15 dəqiqəlik şəhər konsepsiyası əsasında yaradılan müasir, ekoloji meqapolis”.

“Özbəkistan əhalisi tədricən artır və 50 milyona çatacağı gözlənilir. Bu gün Özbəkistan müasir idarəetmə institutlarına, şəffaf maliyyə sisteminə və komfort şəhər mühitinin inkişafına əsaslanan dayanıqlı urbanizasiyanın yeni modelini formalaşdırır”.

Paylaş:
118

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Oljas Süleymenovu 90 illik yubileyi münasibətilə təbrik edib

Siyasət

Bakıda WUF13 çərçivəsində BMT və Azərbaycan bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib

Siyasət

Mavrikinin ilk qadın prezidenti: Gender bərabərliyi müasir şəhərlərin inkişafının açarıdır

Siyasət

Bəhreyn naziri: “Qadınların dəstəklənməsi dayanıqlı urbanizmin mərkəzində olmalıdır”

Siyasət

Banqladeşli nümayəndə: WUF13 çərçivəsində keçirilən həll laboratoriyaları şəhərlərin gələcəyinə dair praktik töhfə verəcək

YAFSA-nın təsisçisi: Şəhərləşmənin yaratdığı çağırışlara hazır olmalıyıq

Bolqarıstan Prezidenti İliyana Yotova Azərbaycana səfərə gəlib

Bakıda WUF13 çərçivəsində BMT və Azərbaycan bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Pakistanın Baş naziri Azərbaycanın ədliyyə naziri Fərid Əhmədovu qəbul edib

İlham Əliyev: Bu gün Türk Dövlətləri Təşkilatının qlobal proseslərdə rolu və mövqeyi güclənir

BMT Təhlükəsizlik Şurasında bu təmin olunmalıdır - Hikmət Hacıyev

İyun ayında Bakıda Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr edilən Türk dünyası həftəsi keçiriləcək

Son xəbərlər

Banqladeşli nümayəndə: WUF13 çərçivəsində keçirilən həll laboratoriyaları şəhərlərin gələcəyinə dair praktik töhfə verəcək

Bu gün, 16:26

YAFSA-nın təsisçisi: Şəhərləşmənin yaratdığı çağırışlara hazır olmalıyıq

Bu gün, 16:15

Bolqarıstan Prezidenti İliyana Yotova Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 16:04

“EFES-2026” təlimində gəminin ələ keçirilməsi əməliyyatı icra olunub

Bu gün, 15:48

Bakıda WUF13 çərçivəsində BMT və Azərbaycan bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib

Bu gün, 15:28

Magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdi keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:27

Mavrikinin ilk qadın prezidenti: Gender bərabərliyi müasir şəhərlərin inkişafının açarıdır

Bu gün, 15:24

Mexiko meri: Tamhüquqlu şəhərlər qurmaq qlobal siyasətləri hər bir ərazinin konkret reallığında tətbiq etmək deməkdir

Bu gün, 15:05

Estoniya rəsmisi: Şəhərlərdə təhlükəsizlik urban inkişafın əsas göstəricilərindən biridir

Bu gün, 14:52

Bəhreyn naziri: “Qadınların dəstəklənməsi dayanıqlı urbanizmin mərkəzində olmalıdır”

Bu gün, 14:37

“Şəhərlər təhlükəsizlik məkanı olmalıdır” – Bahar Muradova WUF13-də çıxış edib

Bu gün, 14:31

Həftənin ilk günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 14:23

İlham Əliyev Oljas Süleymenovu 90 illik yubileyi münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 14:12

WUF13 Bakıda rekord iştirakla keçirilir – FOTOREPORTAJ

Bu gün, 14:00

Kaori İşikava: əlçatan mənzil qadınların təhlükəsizliyi üçün vacibdir

Bu gün, 13:49

DİM: 1 nəfərdə mobil telefon aşkar olunduğu üçün imtahandan xaric olunub

Bu gün, 13:30

İlham Əliyev Türkmənistanın Arkadağ şəhərinin Tikinti üzrə Dövlət Komitəsinin sədrini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:29

Bakıda intensiv yağışlar səbəbindən yaranmış fəsadlar aradan qaldırılır - FOTO

Bu gün, 13:27

Tembi Nkadimeng: Bakı “son dərəcə təmiz və gözəl şəhərdir”

Bu gün, 13:14

WUF13-də qadınların şəhər təhlükəsizliyi ilə bağlı çağırışları səsləndirilib

Bu gün, 13:10
Bütün xəbərlər