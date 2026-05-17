Özbəkistan nümayəndəsi Bakıda WUF13-də çıxış etdi
WUF13 çərçivəsində, Bakıda keçirilən “National Ministerial Statements” sessiyasında Özbəkistan nümayəndəsi çıxış edib.
1news.az xəbər verir ki, o, çıxışının əvvəlində forumun təşkilinə görə Azerbaijana təşəkkürünü bildirib və ölkəsinin milli təcrübəsini təqdim etmək imkanı yaratdığı üçün minnətdarlığını ifadə edib.
“Diqqət mərkəzində insan, dayanıqlılıq və həyat keyfiyyəti dayanır”, — deyə o vurğulayıb və müasir şəhər siyasətinin əsas prinsipini qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, urbanizasiya bu gün artıq sadəcə mənzil tikintisi ilə məhdudlaşmır:
“Bu gün müasir urbanizasiya artıq təkcə mənzil tikintisi deyil, insan kapitalının inkişafı, iş yerlərinin yaradılması, sahibkarlığın və innovativ iqtisadiyyatın artması deməkdir”.
O, həmçinin urbanizasiya sürəti ilə iqtisadi artım arasında əlaqəyə diqqət çəkib:
“Təcrübəmiz göstərir ki, urbanizasiya səviyyəsinin 1% artması əlavə 1% iqtisadi artım təmin edir.
Son 9 il ərzində tikinti bazarının həcmi 10 milyard dollardan 25 milyard dollara qədər artıb. Təxminən 10 min yeni tikinti şirkəti yaradılıb. Bu dövr ərzində 210 milyon kvadratmetr mənzil inşa olunub, 647 min mənzil istifadəyə verilib və 3,5 milyon iş yeri yaradılıb”.
O, şəhərsalma siyasətində yanaşmanın dəyişdiyini ayrıca vurğulayıb:
“Bu gün əsas meyar artıq nə qədər mənzil tikildiyi deyil, şəhərdə həyat keyfiyyətidir. Respublikada yeni institusional sistem yaradılıb. Qlobalizasiya və mənzil bazarının inkişafı üzrə Milli Komitə memarlıq, şəhərsalma, investisiya və sosial siyasəti birləşdirib”.
Onun sözlərinə görə, bu, vahid dövlət urbanizasiya siyasətinə keçidi mümkün edib. O, həmçinin əlçatan mənzil siyasətinə də diqqət çəkib.
“Son 9 il ərzində ipoteka proqramları və subsidiyalaşdırma mexanizmləri vasitəsilə 11 milyard dollar yönəldilib. Özbəkistanın yeni urbanizasiya siyasətinin əsas simvolu ‘Yeni Daşkənd’ layihəsidir — 15 dəqiqəlik şəhər konsepsiyası əsasında yaradılan müasir, ekoloji meqapolis”.
“Özbəkistan əhalisi tədricən artır və 50 milyona çatacağı gözlənilir. Bu gün Özbəkistan müasir idarəetmə institutlarına, şəffaf maliyyə sisteminə və komfort şəhər mühitinin inkişafına əsaslanan dayanıqlı urbanizasiyanın yeni modelini formalaşdırır”.