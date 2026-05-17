 Çexiyalı nazir: Mənzil təminatı sosial həmrəyliyin və iqtisadi imkanların əsas elementidir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Çexiyalı nazir: Mənzil təminatı sosial həmrəyliyin və iqtisadi imkanların əsas elementidir

11:54 - Bu gün
Çexiyalı nazir: Mənzil təminatı sosial həmrəyliyin və iqtisadi imkanların əsas elementidir

Çexiya Yeni Şəhərsalma Proqramının icrasına sadiq qalaraq dayanıqlı, inklüziv və davamlı şəhərlərin formalaşdırılmasını əsas prioritetlərdən biri hesab edir.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Çexiyanın regional inkişaf naziri Suzana Mrazova Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyası (WUF13) çərçivəsində təşkil olunan “Milli Nazirlik Bəyanatları - Yeni Şəhərsalma Proqramının gedişatı ilə bağlı nazirlər səviyyəsində dəyirmi masa”da çıxışı zamanı səsləndirib.

Nazir bildirib ki, Çexiya Yeni Şəhərsalma Proqramının qəbulundan sonra onun icrası istiqamətində ardıcıl fəaliyyət göstərir və sənədi dayanıqlı şəhər inkişafı üzrə əsas qlobal çərçivə kimi qiymətləndirir. Onun sözlərinə görə, ölkədə urbanizasiya siyasəti sosial və institusional inkişafın gücləndirilməsinə, əsas xidmətlərə çıxışın yaxşılaşdırılmasına və mənzil əlçatanlığının artırılmasına yönəlib.

Suzana Mrazova qeyd edib ki, Çexiya hökuməti mənzil məsələsini ictimai maraq kəsb edən əsas sahələrdən biri hesab edir. O vurğulayıb ki, əlçatan mənzil təminatı sosial həmrəyliyin, regional sabitliyin və iqtisadi imkanların genişlənməsinin vacib elementidir. Nazir əlavə edib ki, ölkə qarşıdakı dövrdə əlçatan mənzil siyasəti, iqlimədavamlı və enerji səmərəli şəhər inkişafı, həmçinin yerli idarəetmə orqanları ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətini davam etdirəcək.

Paylaş:
109

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Oljas Süleymenovu 90 illik yubileyi münasibətilə təbrik edib

Siyasət

Bakıda WUF13 çərçivəsində BMT və Azərbaycan bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib

Siyasət

Mavrikinin ilk qadın prezidenti: Gender bərabərliyi müasir şəhərlərin inkişafının açarıdır

Siyasət

Bəhreyn naziri: “Qadınların dəstəklənməsi dayanıqlı urbanizmin mərkəzində olmalıdır”

Siyasət

Banqladeşli nümayəndə: WUF13 çərçivəsində keçirilən həll laboratoriyaları şəhərlərin gələcəyinə dair praktik töhfə verəcək

YAFSA-nın təsisçisi: Şəhərləşmənin yaratdığı çağırışlara hazır olmalıyıq

Bolqarıstan Prezidenti İliyana Yotova Azərbaycana səfərə gəlib

Bakıda WUF13 çərçivəsində BMT və Azərbaycan bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Qarabağ Dirçəliş Fondunun kollektivi Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

Suriya da WUF13-də iştirak edəcək

Türkiyə Prezidenti: İnkişaf edən Türk dünyası məqsədimizdir

BMT Təhlükəsizlik Şurasında bu təmin olunmalıdır - Hikmət Hacıyev

Son xəbərlər

Banqladeşli nümayəndə: WUF13 çərçivəsində keçirilən həll laboratoriyaları şəhərlərin gələcəyinə dair praktik töhfə verəcək

Bu gün, 16:26

YAFSA-nın təsisçisi: Şəhərləşmənin yaratdığı çağırışlara hazır olmalıyıq

Bu gün, 16:15

Bolqarıstan Prezidenti İliyana Yotova Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 16:04

“EFES-2026” təlimində gəminin ələ keçirilməsi əməliyyatı icra olunub

Bu gün, 15:48

Bakıda WUF13 çərçivəsində BMT və Azərbaycan bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib

Bu gün, 15:28

Magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdi keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:27

Mavrikinin ilk qadın prezidenti: Gender bərabərliyi müasir şəhərlərin inkişafının açarıdır

Bu gün, 15:24

Mexiko meri: Tamhüquqlu şəhərlər qurmaq qlobal siyasətləri hər bir ərazinin konkret reallığında tətbiq etmək deməkdir

Bu gün, 15:05

Estoniya rəsmisi: Şəhərlərdə təhlükəsizlik urban inkişafın əsas göstəricilərindən biridir

Bu gün, 14:52

Bəhreyn naziri: “Qadınların dəstəklənməsi dayanıqlı urbanizmin mərkəzində olmalıdır”

Bu gün, 14:37

“Şəhərlər təhlükəsizlik məkanı olmalıdır” – Bahar Muradova WUF13-də çıxış edib

Bu gün, 14:31

Həftənin ilk günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 14:23

İlham Əliyev Oljas Süleymenovu 90 illik yubileyi münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 14:12

WUF13 Bakıda rekord iştirakla keçirilir – FOTOREPORTAJ

Bu gün, 14:00

Kaori İşikava: əlçatan mənzil qadınların təhlükəsizliyi üçün vacibdir

Bu gün, 13:49

DİM: 1 nəfərdə mobil telefon aşkar olunduğu üçün imtahandan xaric olunub

Bu gün, 13:30

İlham Əliyev Türkmənistanın Arkadağ şəhərinin Tikinti üzrə Dövlət Komitəsinin sədrini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:29

Bakıda intensiv yağışlar səbəbindən yaranmış fəsadlar aradan qaldırılır - FOTO

Bu gün, 13:27

Tembi Nkadimeng: Bakı “son dərəcə təmiz və gözəl şəhərdir”

Bu gün, 13:14

WUF13-də qadınların şəhər təhlükəsizliyi ilə bağlı çağırışları səsləndirilib

Bu gün, 13:10
Bütün xəbərlər