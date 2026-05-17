İlham Əliyev Türkmənistanın Arkadağ şəhərinin Tikinti üzrə Dövlət Komitəsinin sədrini qəbul edib - YENİLƏNİB
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 17-də Türkmənistan Prezidentinin yanında Arkadağ şəhərinin Tikinti üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Deryageldi Orazovu qəbul edib.
1news.az xəbər verir ki, Deryageldi Orazov Türkmənistan Xalq Məsləhətinin Sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun salamlarını dövlət başçısına çatdırıb.
Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Türkmənistan Xalq Məsləhətinin Sədrinə çatdırmağı xahiş edib.
Qonaq Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar təbriklərini çatdırıb.
Dövlət başçısı Füzulidə Türkmənistan tərəfindən məscidin tikilməsi təşəbbüsünə görə bir daha təşəkkürünü bildirib və hazırda tikintinin davam etdiyini deyib.
İşğal dövründə həmin ərazilərin Ermənistan tərəfindən darmadağın edildiyi, şəhərlərin viran qoyulduğu vurğulanıb. Hazırda isə orada genişmiqyaslı bərpa işlərinin aparıldığı bildirilib.
Deryageldi Orazov işğaldan azad edilmiş ərazilərə yenidən səfər edəcəyini və layihələrlə yerində tanış olacağını deyib.
11:28
