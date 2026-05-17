 İtaliyalı nazir müavini: Azərbaycan WUF13-ə uğurla ev sahibliyi edir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

İtaliyalı nazir müavini: Azərbaycan WUF13-ə uğurla ev sahibliyi edir

11:54 - Bu gün
İtaliyalı nazir müavini: Azərbaycan WUF13-ə uğurla ev sahibliyi edir

Azərbaycan Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasını (WUF13) uğurla təşkil edib.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Bakıda keçirilən WUF13 çərçivəsində təşkil olunan Yeni Şəhər Gündəliyi üzrə nazirlər görüşündə çıxış edən İtaliyanın ətraf mühit və enerji təhlükəsizliyi nazirinin müavini Claudio Barbaro bildirib.

O, Azərbaycan hökumətinə forumun yüksək səviyyədə təşkilinə görə təşəkkür edib.

Nazir müavininin sözlərinə görə, Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin (DİM) yerli səviyyədə tətbiqi dayanıqlı inkişafın əsas prioritetlərindən biridir.

Claudio Barbaro qeyd edib ki, milli və yerli könüllü hesabatların inteqrasiyası siyasətlərin yerli, milli və qlobal səviyyədə uzlaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

“Yeni Şəhər Gündəliyinin aralıq qiymətləndirilməsi çərçivəsində çoxsəviyyəli idarəetməni gücləndirməli, Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin lokallaşdırılmasını sürətləndirməli və siyasətlər arasında uyğunluğu təmin etməliyik”, – deyə o vurğulayıb.

Paylaş:
112

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Oljas Süleymenovu 90 illik yubileyi münasibətilə təbrik edib

Siyasət

Bakıda WUF13 çərçivəsində BMT və Azərbaycan bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib

Siyasət

Mavrikinin ilk qadın prezidenti: Gender bərabərliyi müasir şəhərlərin inkişafının açarıdır

Siyasət

Bəhreyn naziri: “Qadınların dəstəklənməsi dayanıqlı urbanizmin mərkəzində olmalıdır”

Siyasət

Banqladeşli nümayəndə: WUF13 çərçivəsində keçirilən həll laboratoriyaları şəhərlərin gələcəyinə dair praktik töhfə verəcək

YAFSA-nın təsisçisi: Şəhərləşmənin yaratdığı çağırışlara hazır olmalıyıq

Bolqarıstan Prezidenti İliyana Yotova Azərbaycana səfərə gəlib

Bakıda WUF13 çərçivəsində BMT və Azərbaycan bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Türkiyə Prezidenti: İnkişaf edən Türk dünyası məqsədimizdir

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu WUF13 dövründə gücləndirilmiş əməliyyat rejimində fəaliyyət göstərəcək

Deputat: Dövlət bu uşaqlara sahib çıxmalıdır

Ceyhun Bayramov ilə Seyid Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub

Son xəbərlər

Banqladeşli nümayəndə: WUF13 çərçivəsində keçirilən həll laboratoriyaları şəhərlərin gələcəyinə dair praktik töhfə verəcək

Bu gün, 16:26

YAFSA-nın təsisçisi: Şəhərləşmənin yaratdığı çağırışlara hazır olmalıyıq

Bu gün, 16:15

Bolqarıstan Prezidenti İliyana Yotova Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 16:04

“EFES-2026” təlimində gəminin ələ keçirilməsi əməliyyatı icra olunub

Bu gün, 15:48

Bakıda WUF13 çərçivəsində BMT və Azərbaycan bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib

Bu gün, 15:28

Magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdi keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:27

Mavrikinin ilk qadın prezidenti: Gender bərabərliyi müasir şəhərlərin inkişafının açarıdır

Bu gün, 15:24

Mexiko meri: Tamhüquqlu şəhərlər qurmaq qlobal siyasətləri hər bir ərazinin konkret reallığında tətbiq etmək deməkdir

Bu gün, 15:05

Estoniya rəsmisi: Şəhərlərdə təhlükəsizlik urban inkişafın əsas göstəricilərindən biridir

Bu gün, 14:52

Bəhreyn naziri: “Qadınların dəstəklənməsi dayanıqlı urbanizmin mərkəzində olmalıdır”

Bu gün, 14:37

“Şəhərlər təhlükəsizlik məkanı olmalıdır” – Bahar Muradova WUF13-də çıxış edib

Bu gün, 14:31

Həftənin ilk günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 14:23

İlham Əliyev Oljas Süleymenovu 90 illik yubileyi münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 14:12

WUF13 Bakıda rekord iştirakla keçirilir – FOTOREPORTAJ

Bu gün, 14:00

Kaori İşikava: əlçatan mənzil qadınların təhlükəsizliyi üçün vacibdir

Bu gün, 13:49

DİM: 1 nəfərdə mobil telefon aşkar olunduğu üçün imtahandan xaric olunub

Bu gün, 13:30

İlham Əliyev Türkmənistanın Arkadağ şəhərinin Tikinti üzrə Dövlət Komitəsinin sədrini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:29

Bakıda intensiv yağışlar səbəbindən yaranmış fəsadlar aradan qaldırılır - FOTO

Bu gün, 13:27

Tembi Nkadimeng: Bakı “son dərəcə təmiz və gözəl şəhərdir”

Bu gün, 13:14

WUF13-də qadınların şəhər təhlükəsizliyi ilə bağlı çağırışları səsləndirilib

Bu gün, 13:10
Bütün xəbərlər