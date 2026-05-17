 Qada Abdellatif: Dünya Şəhərlər Forumu layihələrin praktik icrasına daha ciddi diqqət ayırır
Faiqə Məmmədova12:43 - Bu gün
WUF13 çərçivəsində çıxış edən memar, urbanist, vizual kommunikasiya üzrə ekspert və “Wear Cities” layihəsinin təsisçisi və rəhbəri Qada Abdellatif bildirib ki, cari sessiya layihələrin praktik icrasına əvvəlki illərlə müqayisədə daha ciddi fokuslanır.

Onun sözlərinə görə, son 20 il ərzində UN-Habitat-ın təşkil etdiyi forum əsasən dialoq, ünsiyyət və ideya mübadiləsi platforması kimi çıxış edib, lakin bu ideyaların həyata keçirilməsi məsələsi çox vaxt ikinci planda qalıb.

1news.az-ın xəbərinə görə, Abdellatif qeyd edib ki, şəhərsalmada əsas problem ideyaların və texniki biliklərin çatışmazlığı deyil: “Əsas çətinliklər icra mərhələsində yaranır - maliyyələşmənin yetərsizliyi, dövlət siyasətlərinin parçalanması, idarəetmə problemləri, münaqişələr, təbii fəlakətlər və qlobal böhranlar.”

O, bir çox layihələrin tam maliyyələşdirilmədən - bəzən yalnız 40% büdcə ilə başladığını və bunun da onların tamamlanmasını çətinləşdirdiyini vurğulayıb.

Ekspertin sözlərinə görə, bu dəfə əsas ümidverici məqam konkret həllərə və nəticəyönümlü yanaşmaya daha çox diqqət yetirilməsidir. O bildirib ki, süni intellekt və yeni texnologiyalar planlaşdırma və icra proseslərini xeyli sürətləndirə bilər.

“Əvvəllər illər çəkən proseslər indi aylar, hətta həftələr ərzində başa çata bilər,” - deyə o əlavə edib.

Abdellatif həmçinin vurğulayıb ki, mövcud mənzil böhranı dərinləşdiyindən operativ addımlar vacibdir. Onun fikrincə, ən mühüm yanaşma “yuxarıdan aşağı” və “aşağıdan yuxarı” modellərin inteqrasiyasıdır.

“Dövlət siyasəti və yerli icmaların birgə işləməsi daha real ehtiyaclara cavab verən, inklüziv və dayanıqlı nəticələr yaradır,” - deyə o qeyd edib.

