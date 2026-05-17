 “Şəhərlər təhlükəsizlik məkanı olmalıdır” – Bahar Muradova WUF13-də çıxış edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

“Şəhərlər təhlükəsizlik məkanı olmalıdır” – Bahar Muradova WUF13-də çıxış edib

Cəmilə Sücədinova14:31 - Bu gün
“Şəhərlər təhlükəsizlik məkanı olmalıdır” – Bahar Muradova WUF13-də çıxış edib

WUF13 çərçivəsində Bakıda keçirilən Qadınlar Assambleyasında Bahar Muradova giriş nitqi ilə çıxış edib.

1news.az xəbər verir ki, o, çıxışının əvvəlində forum iştirakçılarını salamlayaraq qadın inklüzivliyi, şəhər inkişafı və əlçatan mənzil məsələlərinin beynəlxalq gündəliyə daxil edilməsinə görə təşkilatçılara təşəkkürünü bildirib.

Bahar Muradovanın sözlərinə görə, müasir şəhərlər yalnız iqtisadi mərkəzlər kimi deyil, həm də təhlükəsizlik, əlçatanlıq və yüksək həyat keyfiyyəti təmin edən məkanlar kimi qiymətləndirilməlidir.

O vurğulayıb ki, qadınlar və qızlar təhlükəsiz və layiqli mənzilə çıxış baxımından, xüsusilə silahlı münaqişələr, humanitar böhranlar və iqlim dəyişiklikləri fonunda ciddi çətinliklərlə üzləşirlər.

“İnsanların həyatı yalnız iqtisadi imkanlardan deyil, həm də şəhərlərdə təhlükəsiz, əlçatan və insan yönümlü məkanların mövcudluğundan asılıdır”, — deyə o bildirib.

Komitə sədri qeyd edib ki, gender yönümlü yanaşmalar “Hamı üçün mənzil” strategiyasının əsasını təşkil edir və mülkiyyət hüquqlarına, iqtisadi imkanlara və sosial müdafiə mexanizmlərinə bərabər çıxış gender bərabərliyinin möhkəmlənməsinə xidmət etməlidir.

Çıxışda Azərbaycanın postmünaqişə dövründə həyata keçirdiyi yenidənqurma və şəhərsalma siyasətinə də xüsusi diqqət ayrılıb. Bildirilib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə “ağıllı” və dayanıqlı şəhər modelləri yaşıl inkişaf, sosial inteqrasiya və təhlükəsiz şəhər mühiti prinsipləri əsasında qurulur.

Bahar Muradova əlavə edib ki, bu yanaşmalar Bakı şəhərinin baş planında da öz əksini tapıb və burada ictimai məkanların inkişafı, mobillik, yaşıl infrastruktur və sosial xidmətlər prioritet istiqamətlər kimi müəyyənləşdirilib.

O, həmçinin memarlıq və şəhərsalma proseslərində qadınların iştirakının vacibliyini vurğulayaraq dövlət qurumları, özəl sektor və vətəndaş cəmiyyəti arasında koordinasiyanın gücləndirilməsinin əhəmiyyətini qeyd edib.

Sonda komitə sədri bildirib ki, WUF13-ün nəticələri daha inklüziv, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlərin formalaşmasına töhfə verməli, Azərbaycan isə bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsini davam etdirəcək.

Paylaş:
97

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Oljas Süleymenovu 90 illik yubileyi münasibətilə təbrik edib

Siyasət

Bakıda WUF13 çərçivəsində BMT və Azərbaycan bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib

Siyasət

Mavrikinin ilk qadın prezidenti: Gender bərabərliyi müasir şəhərlərin inkişafının açarıdır

Siyasət

Bəhreyn naziri: “Qadınların dəstəklənməsi dayanıqlı urbanizmin mərkəzində olmalıdır”

Siyasət

YAFSA-nın təsisçisi: Şəhərləşmənin yaratdığı çağırışlara hazır olmalıyıq

Bolqarıstan Prezidenti İliyana Yotova Azərbaycana səfərə gəlib

Bakıda WUF13 çərçivəsində BMT və Azərbaycan bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib

Mavrikinin ilk qadın prezidenti: Gender bərabərliyi müasir şəhərlərin inkişafının açarıdır

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Suriya da WUF13-də iştirak edəcək

Ceyhun Bayramov ilə Seyid Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub

TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə Türküstan Bəyannaməsi imzalanıb

Allahşükür Paşazadə Gürcüstanın yeni patriarxını Azərbaycana səfərə dəvət edib

Son xəbərlər

YAFSA-nın təsisçisi: Şəhərləşmənin yaratdığı çağırışlara hazır olmalıyıq

Bu gün, 16:15

Bolqarıstan Prezidenti İliyana Yotova Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 16:04

“EFES-2026” təlimində gəminin ələ keçirilməsi əməliyyatı icra olunub

Bu gün, 15:48

Bakıda WUF13 çərçivəsində BMT və Azərbaycan bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib

Bu gün, 15:28

Magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdi keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:27

Mavrikinin ilk qadın prezidenti: Gender bərabərliyi müasir şəhərlərin inkişafının açarıdır

Bu gün, 15:24

Mexiko meri: Tamhüquqlu şəhərlər qurmaq qlobal siyasətləri hər bir ərazinin konkret reallığında tətbiq etmək deməkdir

Bu gün, 15:05

Estoniya rəsmisi: Şəhərlərdə təhlükəsizlik urban inkişafın əsas göstəricilərindən biridir

Bu gün, 14:52

Bəhreyn naziri: “Qadınların dəstəklənməsi dayanıqlı urbanizmin mərkəzində olmalıdır”

Bu gün, 14:37

“Şəhərlər təhlükəsizlik məkanı olmalıdır” – Bahar Muradova WUF13-də çıxış edib

Bu gün, 14:31

Həftənin ilk günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 14:23

İlham Əliyev Oljas Süleymenovu 90 illik yubileyi münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 14:12

WUF13 Bakıda rekord iştirakla keçirilir – FOTOREPORTAJ

Bu gün, 14:00

Kaori İşikava: əlçatan mənzil qadınların təhlükəsizliyi üçün vacibdir

Bu gün, 13:49

DİM: 1 nəfərdə mobil telefon aşkar olunduğu üçün imtahandan xaric olunub

Bu gün, 13:30

İlham Əliyev Türkmənistanın Arkadağ şəhərinin Tikinti üzrə Dövlət Komitəsinin sədrini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:29

Bakıda intensiv yağışlar səbəbindən yaranmış fəsadlar aradan qaldırılır - FOTO

Bu gün, 13:27

Tembi Nkadimeng: Bakı “son dərəcə təmiz və gözəl şəhərdir”

Bu gün, 13:14

WUF13-də qadınların şəhər təhlükəsizliyi ilə bağlı çağırışları səsləndirilib

Bu gün, 13:10

Dövlət başçısı Keniya Prezidentinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:56
Bütün xəbərlər