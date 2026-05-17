 Mavrikinin ilk qadın prezidenti: Gender bərabərliyi müasir şəhərlərin inkişafının açarıdır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Mavrikinin ilk qadın prezidenti: Gender bərabərliyi müasir şəhərlərin inkişafının açarıdır

Faiqə Məmmədova15:24 - Bu gün
Mavrikinin ilk qadın prezidenti: Gender bərabərliyi müasir şəhərlərin inkişafının açarıdır

“Şəhər inkişafında gender bərabərliyi potensialının üzə çıxarılması inklüziv mühitin yaradılması və firavan cəmiyyətin formalaşdırılması üçün əsas şərtdir”.

1news.az xəbər verir ki, bunu Mauritius Respublikasının altıncı prezidenti və ilk qadın prezidenti Amina Qurib-Fakim bildirib.

O qeyd edib ki, ətraf mühitin deqradasiyası, iqlim dəyişiklikləri, təbii fəlakətlər və silahlı münaqişələr yaşayış məntəqələrinin həyat qabiliyyətini təhdid etməkdə davam edir. Onun sözlərinə görə, 1975-ci ildən etibarən təbii fəlakətlərin sayı dörd dəfə artıb və onların 70 faizi birbaşa iqlim dəyişiklikləri ilə əlaqəlidir.

Bununla yanaşı, Amina Qurib-Fakim vurğulayıb ki, şəhərlər hələ də tərəqqi və mədəni fəallığın əsas mərkəzləri olaraq qalır. Lakin şəhər mühiti neytral deyil - o, ya bərabərsizliyi dərinləşdirə, ya da onun aradan qaldırılmasına töhfə verə bilər.

O bildirib ki, tarazlığa nail olmaq üçün infrastruktur əlçatanlıq prinsipi əsasında yenidən layihələndirilməli, eyni zamanda şəhərsalma üzrə proqramlar təkmilləşdirilməlidir ki, mütəxəssislər böhranların qadın və kişilərə fərqli təsirlərini daha yaxşı anlaya bilsinlər.

Amina Qurib-Fakimin fikrincə, müasir şəhərlərə gender prizmasından yanaşmaq həm düşüncə tərzində, həm də fəaliyyət modelində radikal dəyişiklik tələb edir.

Paylaş:
69

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Oljas Süleymenovu 90 illik yubileyi münasibətilə təbrik edib

Siyasət

Bakıda WUF13 çərçivəsində BMT və Azərbaycan bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib

Siyasət

Mavrikinin ilk qadın prezidenti: Gender bərabərliyi müasir şəhərlərin inkişafının açarıdır

Siyasət

Bəhreyn naziri: “Qadınların dəstəklənməsi dayanıqlı urbanizmin mərkəzində olmalıdır”

Siyasət

YAFSA-nın təsisçisi: Şəhərləşmənin yaratdığı çağırışlara hazır olmalıyıq

Bolqarıstan Prezidenti İliyana Yotova Azərbaycana səfərə gəlib

Bakıda WUF13 çərçivəsində BMT və Azərbaycan bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib

Mavrikinin ilk qadın prezidenti: Gender bərabərliyi müasir şəhərlərin inkişafının açarıdır

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə Türküstan Bəyannaməsi imzalanıb

BMT Təhlükəsizlik Şurasında bu təmin olunmalıdır - Hikmət Hacıyev

Slovakiya Milli Şurasının sədri Zəfər parkını ziyarət edib - FOTO

İyun ayında Bakıda Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr edilən Türk dünyası həftəsi keçiriləcək

Son xəbərlər

YAFSA-nın təsisçisi: Şəhərləşmənin yaratdığı çağırışlara hazır olmalıyıq

Bu gün, 16:15

Bolqarıstan Prezidenti İliyana Yotova Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 16:04

“EFES-2026” təlimində gəminin ələ keçirilməsi əməliyyatı icra olunub

Bu gün, 15:48

Bakıda WUF13 çərçivəsində BMT və Azərbaycan bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib

Bu gün, 15:28

Magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdi keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:27

Mavrikinin ilk qadın prezidenti: Gender bərabərliyi müasir şəhərlərin inkişafının açarıdır

Bu gün, 15:24

Mexiko meri: Tamhüquqlu şəhərlər qurmaq qlobal siyasətləri hər bir ərazinin konkret reallığında tətbiq etmək deməkdir

Bu gün, 15:05

Estoniya rəsmisi: Şəhərlərdə təhlükəsizlik urban inkişafın əsas göstəricilərindən biridir

Bu gün, 14:52

Bəhreyn naziri: “Qadınların dəstəklənməsi dayanıqlı urbanizmin mərkəzində olmalıdır”

Bu gün, 14:37

“Şəhərlər təhlükəsizlik məkanı olmalıdır” – Bahar Muradova WUF13-də çıxış edib

Bu gün, 14:31

Həftənin ilk günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 14:23

İlham Əliyev Oljas Süleymenovu 90 illik yubileyi münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 14:12

WUF13 Bakıda rekord iştirakla keçirilir – FOTOREPORTAJ

Bu gün, 14:00

Kaori İşikava: əlçatan mənzil qadınların təhlükəsizliyi üçün vacibdir

Bu gün, 13:49

DİM: 1 nəfərdə mobil telefon aşkar olunduğu üçün imtahandan xaric olunub

Bu gün, 13:30

İlham Əliyev Türkmənistanın Arkadağ şəhərinin Tikinti üzrə Dövlət Komitəsinin sədrini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:29

Bakıda intensiv yağışlar səbəbindən yaranmış fəsadlar aradan qaldırılır - FOTO

Bu gün, 13:27

Tembi Nkadimeng: Bakı “son dərəcə təmiz və gözəl şəhərdir”

Bu gün, 13:14

WUF13-də qadınların şəhər təhlükəsizliyi ilə bağlı çağırışları səsləndirilib

Bu gün, 13:10

Dövlət başçısı Keniya Prezidentinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:56
Bütün xəbərlər