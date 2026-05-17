Bəhreyn naziri: “Qadınların dəstəklənməsi dayanıqlı urbanizmin mərkəzində olmalıdır”

Faiqə Məmmədova14:37 - Bu gün
WUF13 çərçivəsində Bakıda keçirilən forumda Bəhreynin mənzil tikintisi və şəhərsalma naziri Amna Alrumaihi çıxış edib.

1news.az xəbər verir ki, nazir UN-Habitat-a belə bir platformanın təşkilinə görə təşəkkürünü bildirib və vurğulayıb ki, mənzil təminatı bu gün insan ləyaqəti və həyat keyfiyyəti ilə sıx bağlıdır.

Onun sözlərinə görə, inklüziv mənzil siyasəti qadınların və qızların ehtiyaclarını sonradan deyil, başlanğıcdan nəzərə almalıdır.

Nazir qeyd edib ki, Bəhreyndə qadınların səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi dayanıqlı inkişafın əsas istiqamətlərindən biridir və bu gün qadınlar ölkənin inkişafında tamhüquqlu tərəfdaşlara çevriliblər.

O bildirib ki, hazırda ölkədə beş qadın nazir səhiyyə, turizm, dayanıqlı inkişaf, mənzil tikintisi və urbanistika kimi mühüm sahələrə rəhbərlik edir.

Amna Alrumaihinin sözlərinə görə, 2025-ci ilədək krallıqda 655-dən çox qadın mənzil xidmətlərindən yararlanıb. Bu kateqoriyaya dul qadınlar, boşanmış qadınlar və ailə başçısı olan qadınlar daxildir. Yetimlər və qəyyumlar da daxil olmaqla daha həssas qruplar üçün isə gəlir və yaş meyarlarını əhatə edən xüsusi proqramlar hazırlanıb.

Nazir həmçinin insan resursları potensialına diqqət çəkərək bildirib ki, aidiyyəti komandaların tərkibində 74 qadın mühəndis və şəhərsalma mütəxəssisi çalışır və onların bir çoxu rəhbər vəzifələr tutur.

Bundan əlavə, inklüziv şəhər mühitinin yaradılması məqsədilə ümumi sahəsi 84 milyon kvadratmetr olan 65 yeni yaşayış rayonunun layihələndirilməsində iştirak edən məzunların 90 faizini qadınlar təşkil edib.

Nazirin fikrincə, qadınların qərarqəbuletmə prosesində iştirakı innovasiyalara gətirib çıxarır, çünki onlar ailə həyatı, qayğı və gündəlik məişətlə sıx bağlı baxışları şəhərsalma siyasətinə daxil edirlər. O vurğulayıb ki, məhz bu yanaşma daha ədalətli şəhərlərin qurulması üçün vacibdir.

