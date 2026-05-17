YAFSA-nın təsisçisi: Şəhərləşmənin yaratdığı çağırışlara hazır olmalıyıq
Yaxın gələcəkdə əhalinin 70 faizi şəhərlərdə yaşayacaq və onların da əksəriyyətini uşaqlar və gənclər təşkil edəcək. O səbəbdən də belə vəziyyətin yaradacağı çağırışlara cavab verməyə hazır olmalıyıq.
1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu BMT-nin UN-Habitat Gənclər Məşvərət Şurasının üzvü Gənc Afrikalılar Dayanıqlı Afrika Uğrunda (YAFSA) təşkilatının təsisçisi və icraçı direktoru Jonathan Some Uşaq və Gənclər Assambleyasında çıxışı zamanı deyib.
O diqqətə çatdırıb ki, aparılan panel zamanı iştirakçılar adekvat mənzillə təminat məsələlərini müzakirə etdilər. Bundan əlavə, “yaşanılabilən şəhər” anlayışının nə demək olduğu barədə də fikir mübadiləsi aparılıb.
